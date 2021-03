Ce qu’ils disent: « Je sais que le public se sent blessé et en colère à propos de ce qui s’est passé, et ce sont des sentiments que je partage personnellement, et je sais que mes collègues ici à Scotland Yard et à travers le Met partagent également », a déclaré le commissaire adjoint de la police métropolitaine Nick Ephgrave, par le Washington Post.

Le meurtre a déclenché un tollé à travers le Royaume-Uni et au-delà, les femmes et les filles partageant leurs expériences et leurs craintes concernant la sécurité personnelle sur les médias sociaux et d’autres médias.

La grande image: L’événement a « consterné la Grande-Bretagne et relancé une question douloureuse: pourquoi les femmes ne sont-elles pas trop souvent en sécurité dans les rues? » AP écrit. « Le sort de Sarah Everard est d’autant plus choquant que le suspect accusé vendredi de l’avoir enlevée et tuée est un policier britannique dont le travail consistait à protéger les politiciens et les diplomates. »

