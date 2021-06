L’enlèvement de Lisa McVey raconte l’histoire d’un adolescent qui a échappé à un tueur en série après un viol infernal

NUE et les yeux bandés, les mains liées dans le dos, Lisa McVey a juré de s’en sortir vivante alors que son kidnappeur la violait encore et encore.

La jeune femme de 17 ans a été torturée pendant 26 heures par le tueur en série Bobby Joe Long – qui a assassiné dix femmes en huit mois – mais elle l’a calmement convaincu de la laisser vivre et a recueilli des indices qui conduiraient à son arrestation.

Lisa McVey n’avait que 17 ans lorsqu’elle a été enlevée Crédit : FOX 13

Quelques heures plus tôt, elle avait prévu de se suicider – mais incroyablement, l’horrible épreuve lui a donné une nouvelle détermination à survivre.

L’enlèvement et le viol de l’adolescente de Floride, dont la lucidité a conduit à l’arrestation de Long en 1984, est au centre du nouveau film Believe Me: The Abduction of Lisa McVey – sur Netflix à partir de mardi.

Long, qui aurait violé plus de 50 femmes avant de commencer à tuer ses victimes, a été exécuté en 2019.

« Quand il m’a relâché et est parti, j’ai enlevé mon bandeau et j’ai vu ce chêne incroyable », dit-elle.

« J’avais voulu mourir avant et maintenant je voulais vivre, j’ai eu une seconde chance dans la vie. »

Bobby Joe Long a assassiné 10 femmes mais a été arrêté après avoir relâché Lisa Crédit : AP : Presse associée

Lisa a assisté à l’exécution de Long en 2019 Crédit : AP : Presse associée

Des victimes nues laissées dans des poses bizarres

La folie criminelle de Bobby Joe Long a commencé après un divorce amer, en 1980, avec la mère de ses deux enfants.

Connu sous le nom de « Violeur de petites annonces », il a parcouru les petites annonces dans les journaux à la recherche de femmes qui vendaient des appareils électroménagers.

S’il trouvait une femme seule à la maison, il demandait à utiliser sa salle de bain avant de l’agresser sexuellement et de la voler.

Long a commis une cinquantaine de viols à Fort Lauderdale, à Miami et dans le comté de Dade avant de déménager en Floride.

Mais après un bref passage en prison, pour voies de fait, le violeur en série est passé au meurtre.

Sa première victime, Artiss Ann Wick, 20 ans, a été violée et étranglée le 27 mars 1984 et jetée dans un champ, nue et attachée.

Au cours des huit mois suivants, la vie est devenue une recherche incessante de la prochaine victime, alors que Long se promenait dans sa voiture Dodge Magnum, persuadant les femmes d’entrer ou les forçant sous la menace d’une arme.

Il les conduirait ensuite dans un endroit désert, où il les violait et les tuait avant de laisser leurs corps – liés et posés dans des positions bizarres – se décomposer.

Certains ont été étranglés, certains ont été égorgés et un a été abattu.

Une seule, Lisa McVey, vivrait pour raconter l’histoire.

Longue séparation de sa femme Cindy en 1980

La réceptionniste Michelle Simms, 22 ans, était l’une des victimes de Long

Emmitouflée dans une voiture et violée plusieurs fois

Fille d’une mère toxicomane, qui s’est retrouvée sans abri, Lisa est partie vivre avec sa grand-mère à Tampa, en Floride, à 14 ans.

Mais elle a subi des abus sexuels et émotionnels de la part du petit ami de sa grand-mère et, le 3 novembre 1984, elle a décidé qu’elle allait se suicider et a même écrit une note de suicide.

Une rencontre fortuite avec le mal allait changer cela.

Alors que Lisa rentrait chez elle à vélo de son travail dans une beignerie aux petites heures du matin, elle a été renversée de son vélo par Long et une arme à feu lui a été pointée sur la tête alors qu’il la mettait dans sa voiture.

Il lui a ensuite bandé les yeux, lui a lié les mains et l’a forcée à pratiquer une fellation avant de la conduire à son appartement, à 30 minutes de là.

« Il m’a détenue pendant 26 heures sous la menace d’une arme », a-t-elle déclaré plus tard à Fox13. « Il m’a violée encore et encore. J’ai perdu le compte.

« J’avais très peur qu’il me tue. Ici, je pensais à me suicider, et maintenant j’allais me battre pour ma vie.

Lisa est jouée par Katie Douglas dans le film L’enlèvement de Lisa McVey

Lisa est ligotée et les yeux bandés dans le drame Netflix

Des abus antérieurs ont aidé la victime à garder son calme

Mais Lisa, qui pense que son expérience antérieure d’agression sexuelle l’a aidée à surmonter son épreuve, est restée calme et a élaboré un plan pour se sauver.

Elle lui a parlé et lui a demandé pourquoi il lui faisait ça et il lui a dit que c’était pour « se venger de toutes les femmes » après son divorce.

Lisa lui a dit : « Écoute, c’est malheureux comment nous nous sommes rencontrés, mais je peux être ta petite amie. Je pourrais prendre soin de toi, et personne n’a jamais à le savoir. »

« Je lui ai parlé doucement, comme un enfant de quatre ans », dit-elle. « Et ça a marché. »

Lisa lors d’une conférence 2013 sur Survivre au mal Crédits: Getty

L’épreuve a été rendue encore plus terrifiante par les sautes d’humeur sauvages de son ravisseur, passant de « doux » à violent en une fraction de seconde.

« Son comportement était très agressif. J’ai fait ce qu’il m’a dit de faire. J’avais peur que sinon il me tue », dit-elle.

« Ensuite, il est entré dans la douche et c’était comme le jour et la nuit. C’était comme un fantasme pour lui. Il a commencé à me laver, à me laver les cheveux, à essayer de me toucher doucement.

«Il me tenait dans ses bras pendant une seconde, puis redevenait tout d’un coup ce monstre agressif. Une minute, il était calme comme un enfant de quatre ans, puis il était un taureau enragé. »

Une minute, il était calme comme un enfant de quatre ans, puis il était un taureau furieux. Lisa McVey

Tout le temps, l’adolescent équilibré collectait des indices, malgré les yeux bandés.

Elle calcula le temps qu’il lui fallut pour se rendre chez lui, compta les marches jusqu’à son appartement.

« À un moment donné, il a placé mes mains sur son visage », se souvient-elle. « Il y avait des marques, une petite moustache, de petites oreilles, des cheveux courts, une coupe nette, un peu gros, mais pas en surpoids ; un grand type.

Lorsqu’il l’a laissée aller seule aux toilettes, elle a touché toutes les surfaces possibles, laissant des empreintes digitales à la police pour qu’elles les retrouvent plus tard.

Longtemps violé environ 50 femmes avant de commencer sa tuerie Crédit : FOX 13

Finalement, Lisa a fait appel à son côté sympathique, lui disant qu’elle était la seule soignante d’un père gravement malade qui n’aurait personne si elle mourait.

Incroyablement, il a accepté de la laisser partir – la conduisant dans un endroit éloigné près de l’endroit où elle avait été enlevée et lui disant d’attendre cinq minutes avant de lui retirer son bandeau.

Sur le chemin, de sous son bandeau, elle a réussi à voir le mot Magnum sur le tableau de bord de la voiture – une caractéristique unique aux modèles de 1978.

Long s’est également arrêtée pour utiliser un distributeur de billets et elle a pu noter les noms d’un hôtel et d’un magasin à proximité ainsi que de déterminer l’heure de la journée à partir d’un thème télévisé qu’elle a entendu jouer quelque part à proximité.

Dès qu’il est parti en voiture, Lisa est allée voir la police et leur a tout dit.

Les distributeurs étant relativement rares en 1984, ils ont pu localiser la banque où la transaction a eu lieu et localiser Long.

La description de Lisa de la voiture a aidé à affiner la recherche et le 16 novembre, Long a été arrêté.

Tragiquement, les corps de deux autres victimes – Virginia Johnson, Kim Swann, 18 et 21 ans – ont été retrouvés après son arrestation.

Long, alors âgé de 31 ans, a avoué dix meurtres, l’enlèvement et l’agression de Lisa McVey, et a été condamné à 99 ans de prison et à deux condamnations à mort.

Lisa, qui s’est mariée et est devenue officier de police de Floride, était au premier rang lorsque Long a été exécuté en 2019.

Sa décision de rejoindre les forces de police a été inspirée par ses expériences horribles et elle a dit à Fox qu’elle voulait être « une protectrice ». Personne ne sera blessé sous ma montre.

Aujourd’hui âgée de 54 ans, Lisa dit qu’elle a souffert de TSPT et de dépression, ajoutant « dans mes rêves, je suis toujours blessée » et elle dit que son objectif est « Juste pour pouvoir laisser cette douleur partir et être guérie ».

Lisa est maintenant officier de police en Floride Crédit : Tampa Bay / youtube

Mais elle dit que son travail avec la police et avec les enfants avec lesquels elle travaille dans une école de Floride l’a aidée.

« Je suis une survivante et une guerrière », dit-elle. « Il n’y a pas de victime ici. »

Believe Me: The Abduction of Lisa McVey est disponible sur Netflix à partir de mardi