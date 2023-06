L’énigme s’aggrave alors que l’inflation et le marché du travail restent chauds

Un membre du public marche sous une pluie battante près de la Banque d’Angleterre en mai 2023. Dan Kitwood | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES – La Banque d’Angleterre est « prise entre le marteau et l’enclume » alors qu’elle se prépare à une décision clé de politique monétaire dans un contexte d’inflation persistante et de marché du travail tendu, selon les économistes. Le chiffre de l’indice des prix à la consommation de mai sera publié mercredi matin, la veille de l’annonce par le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de sa prochaine décision sur les taux d’intérêt. Les points de données depuis la dernière réunion ont indiqué des tensions persistantes sur le marché du travail et de fortes pressions inflationnistes sous-jacentes, ainsi qu’une dynamique de croissance mitigée mais étonnamment résistante. Les économistes s’attendent donc maintenant à ce que la Banque prolonge son cycle de resserrement et relève les taux d’intérêt à un niveau plus élevé qu’anticipé. Rendements des obligations d’État britanniques à 2 ans a atteint un plus haut de 15 ans de 5% lundi avant l’annonce attendue d’une nouvelle hausse de taux de 25 points de base jeudi. Depuis novembre 2021, la banque centrale a lancé une série de hausses pour faire passer son taux de base de 0,1 % à 4,5 %, et les prix du marché suggèrent maintenant qu’il pourrait éventuellement atteindre 5,75 %. L’inflation globale de l’IPC s’est établie à 8,7 % en glissement annuel en avril, contre 10,1 % en mars, mais l’IPC de base (qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac) a augmenté de 6,8 % contre 6,2 % le mois précédent. . L’Organisation de coopération et de développement économiques a prévu plus tôt ce mois-ci que le Royaume-Uni affichera une inflation globale annuelle de 6,9 ​​% cette année, le niveau le plus élevé de toutes les économies avancées.

Ajoutant au mal de tête collectif des décideurs politiques, les données du marché du travail la semaine dernière sont arrivées bien plus fortes que prévu. Le chômage a défié les attentes pour retomber à 3,8% tandis que le taux d’inactivité a également diminué de 0,4 point de pourcentage. La croissance des salaires réguliers (hors primes) a été de 7,2 % sur les trois mois à fin avril par rapport à l’année précédente, dépassant également les prévisions du consensus. La croissance de la rémunération régulière du secteur privé, l’indicateur clé de la Banque, a atteint 7,6 % en glissement annuel. En termes d’activité économique, les PMI de mai se sont modérés légèrement en dessous du consensus mais sont restés en territoire d’expansion, et le produit intérieur brut du Royaume-Uni s’est contracté de manière inattendue de 0,3 % d’un mois sur l’autre en mars avant de rebondir partiellement avec une croissance de 0,2 % en avril. Les prévisions tarifaires terminales relevées Dans une note de recherche jeudi, l’économiste en chef européen de Goldman Sachs, Sven Jari Stehn, a déclaré que bien qu’une certaine incertitude demeure quant à la publication de l’IPC de mercredi, il y a un « obstacle important » pour que la Banque d’Angleterre juge nécessaire d’augmenter ses augmentations de hausse à 50 base points. Stehn a souligné que « les anticipations d’inflation sont restées ancrées, les commentaires récents n’ont signalé aucun appétit pour accélérer le rythme et la réunion n’aura pas de conférence de presse ni de nouvelles projections ». « Nous espérons que le MPC conservera son évaluation modale selon laquelle les pressions inflationnistes sous-jacentes diminueront à mesure que l’inflation globale diminuera, mais reconnaissons les données récentes plus fermes et notons que les risques pesant sur les perspectives d’inflation restent nettement orientés à la hausse. Nous nous attendons également à ce que le MPC maintienne son orientation prospective lâche inchangée », a ajouté Stehn. Goldman Sachs s’attend à ce que le MPC conserve sa position relativement accommodante compte tenu de la croissance résiliente, des pressions salariales persistantes et de l’inflation sous-jacente élevée, et continue d’être poussé à des hausses de plus de 25 points de base par des données plus fortes que prévu, atteignant finalement un taux terminal de 5,25% avec des risques biaisés à la hausse. Les économistes de BNP Paribas s’attendent également à une hausse de 25 points de base jeudi, car les anticipations d’inflation restent inférieures à ce qu’elles étaient lorsque la Banque relevait les taux par tranches de 50 points de base l’an dernier.