L’annonce de Gareth Bale mardi selon laquelle il prévoit de retourner au Real Madrid à l’expiration de son prêt peut être interprétée de deux manières, comme la plupart de sa carrière. (Son agent, Jonathan Barnett, a déclaré à ESPN que les commentaires de Bale aux médias avaient été « complètement sortis de leur contexte. » Hors contexte? Vous êtes le juge. Quoi qu’il en soit, son prêt expire à la fin de la saison et les décisions devront être prises. être fait.)

À un niveau granulaire et pratique, c’était une chose tactique et logique à dire pour lui – une prochaine étape naturelle. À un niveau plus large et métaphysique, cela correspond aux 15 dernières années de sa carrière: fantôme, brillant, fragile, éphémère, l’étrangeté de la superstar réticente avec la grandeur qui lui est imposée.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

En fait, cette animation de son grand moment européen, le légendaire tour du chapeau de la Ligue des champions contre le vainqueur en titre de l’Inter Milan en 2011, est une métaphore commode. C’est fascinant et enivrant, jusqu’à la musique effrayante, mais aussi éthérée et vous laissant en vouloir plus. Et quand on vérifie le score, on se rend compte que malgré l’éclat du tour du chapeau, deux buts sont tombés à la poubelle et les Spurs ont fini par perdre ce match, 4-3.

2 Liés

« La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était que je voulais avant tout jouer au football, mais à l’approche de l’Euro 2020, je voulais être en forme », a déclaré Bale mardi. « Le plan initial était seulement de faire une saison aux Spurs et après les Euros, il me reste encore un an au Real Madrid. Mon plan est évidemment de revenir en arrière, et c’est tout ce que j’ai prévu. »

Il y a un moyen de lire cela en termes purement tactiques. En devenant public, Bale se donne un effet de levier sur le Real Madrid et si Tottenham veut le garder – cette partie reste à voir et dépendra de beaucoup de choses – ils obtiendront également un peu de poids.

Bale entamera la dernière saison de son contrat pluriannuel avec le Real Madrid, un contrat qui coûte au club environ 60 millions d’euros par saison, ce qui en fait l’un des cinq joueurs les mieux payés au monde. Si la meilleure capacité est la disponibilité (comme le cliché le dit), cet accord s’est rapidement transformé en une meule autour du cou du club, Bale ne commençant que 60 des 142 prochains matchs de championnat du Real Madrid.

Une partie de cela était des blessures, un vieux bugaboo – depuis l’âge de 25 ans, il a commencé plus de 21 matchs de championnat en une seule campagne une seule fois – et une partie de la détérioration des relations avec le manager du Real Madrid Zinedine Zidane et les médias madrilènes. Ce n’était certainement pas si mal: en 2017-18, il a marqué 21 buts toutes compétitions confondues, dont deux sortant du banc lors de la victoire finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Mais le Real Madrid essayait (sans succès) de le déplacer depuis le printemps 2019 en raison d’une combinaison de son salaire exorbitant, de son âge, de ses blessures et d’un refus de restructurer son contrat.

Finalement, à l’été 2020, ils ont réussi à le persuader de retourner aux Spurs en prêt, son ancien club couvrant une partie non divulguée de son salaire – entre un tiers et la moitié, selon à qui vous parlez.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Il est assez évident que le Real Madrid ne veut pas qu’il revienne. Ils seraient heureux de le laisser marcher gratuitement à l’expiration de son contrat ou même, comme ils l’ont fait, de subventionner son salaire pour l’envoyer en prêt ailleurs jusqu’à l’expiration de son contrat. C’était vrai avant la pandémie et c’est d’autant plus vrai maintenant, le club enregistrant d’énormes pertes de revenus et Bale devenant un agent libre à l’été 2022.

En déclarant qu’il envisage de revenir, il envoie un message évident: « Je vais revenir comme c’est mon droit, et vous devrez vous assurer que je serai payé jusqu’à mon dernier centime, que ce soit vous qui rédigiez le chèque ou quelqu’un d’autre. «

Dans le meilleur des cas du Real Madrid, Bale a fait un retour triomphant aux Spurs, a connu une saison monstre et a accepté de rester, signant un contrat pluriannuel dans le nord de Londres. Il aurait dû accepter une réduction de salaire par saison, mais il l’aurait compensée par la durée de son contrat. Ce n’est pas hors de question, mais c’est peu probable, d’où sa déclaration publique.

La carrière de Bale a fourni des moments incroyables et mémorables et beaucoup de points négatifs, en particulier avec son historique de blessures. Tout cela s’ajoute à une merveille sur ce qu’aurait pu être sa carrière. Neil Hall / PA Images via Getty Images

Même si Tottenham ne lui paie qu’un tiers de son forfait à Madrid, il serait toujours le deuxième gagnant du club. Et pourtant, il n’a commencé que six matchs de championnat, sortant du banc dans six autres et marquant cinq buts. Il avait été un habitué de la Ligue Europa, mais n’a pu faire le banc des sous-marins que lors de leurs trois dernières sorties, y compris l’élimination aux mains du Dinamo Zagreb plus tôt ce mois-ci. Le chiffre le plus révélateur concernant sa durabilité est peut-être qu’il n’a joué 90 minutes au niveau du club qu’une seule fois au cours des 14 derniers mois. Pour ce que les Spurs paient, vous vous attendez à un meilleur rendement.

Bale a montré qu’il l’avait toujours dans les derniers matchs contre Burnley et Crystal Palace. mais il serait toujours un énorme engagement pour les Spurs. Et avec les spéculations des médias concernant sa relation avec Jose Mourinho, le club ne sachant pas s’il aura le football de la Ligue des champions (et les revenus de la Ligue des champions) la saison prochaine et l’impact de la pandémie mondiale, ce n’est pas un engagement qu’il peut prendre maintenant.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal de l’ESPN FC Gabriele Marcotti.

Mais, diable, nous avons deux mois de la saison plus les Euros à emporter. Terminez en beauté, prouvez votre durabilité, recommencez sur la grande scène, et qui sait? Peut-être que les Spurs voudront le garder, peut-être que quelqu’un d’autre lancera les dés sur lui et peut-être – s’il est sérieux au sujet de menacer de revenir au Bernabeu – Madrid conclura un accord amoureux pour l’emmener.

Certains verront les remarques de mardi comme intéressées, mais le travail de Bale est de faire ce qu’il pense être le mieux pour Bale. Il n’y a rien de mal à cela. Pour le neutre, cependant, vous vous retrouvez avec un sentiment de mélancolie.

C’est l’un des joueurs les plus incroyablement talentueux que la Grande-Bretagne ait jamais produits, un gars qui fait partie de la conversation avec John Charles, Ian Rush et Ryan Giggs en tant que plus grand joueur que le Pays de Galles ait jamais produit. Un gars qui a détenu le titre officieux de joueur le plus cher du monde pendant quatre ans. Un gars avec quatre trophées de la Ligue des champions caché à la maison. Et pourtant, malgré tout ça, un gars qui vous laisse vous demander ce qui aurait pu être.

Les blessures en sont une partie importante, bien sûr – probablement la plus grande partie. Pourtant, il y a aussi un sentiment fondamental de déconnexion, un gars qui se sentait si souvent à sa place. Depuis le début de sa carrière à Tottenham, où il a été poursuivi par l’un de ces trucs bizarres (et, dans le grand schéma, hors de propos) – les Spurs n’ont remporté aucun des 25 premiers matchs dans lesquels il est apparu, le faisant paraître comme une sorte de jinx – aux dernières années de Madrid, où malgré son talent il se sentait comme un objet étranger: ridiculisé pour son obsession du golf, parfois hué par ses propres fans et moqué pour son espagnol limité.

Il n’y a aucun sens à attribuer le blâme. Il y a juste du regret.

Individuellement, vous pouvez citer ses exploits en finale de la Ligue des champions, ses performances stellaires lors de la demi-finale du Pays de Galles à l’Euro 2016, ou les 26 buts qu’il a marqués pour les Spurs lors de sa dernière saison, quand il le ressentait à chaque fois que sa longue jambe finissait pour tirer , quelque chose de spectaculaire se produirait.

Mais peut-être que le tour du chapeau fantôme contre l’Inter reste la métaphore la plus appropriée, surtout telle que rendue par l’animation. Si beau. Si fascinant. Tellement rêveur. Si anormalement parfait. Et jusqu’à présent moins pertinent qu’il ne l’avait promis.