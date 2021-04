Liverpool est confronté à un dilemme avec Mohamed Salah cet été. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Sauter à: Liverpool vs United, et un retour à la normalité? | Le PSG attend Mbappe | Joueurs de l’Angleterre dans les limbes de l’Euro 2020 | Le retour de Zlatan à Milan provoque un buzz aux États-Unis | McSauce ou Tin Man?

Liverpool doit aborder l’avenir de Salah

Liverpool est confronté à une énigme sur l’avenir de Mohamed Salah cet été, ont déclaré des sources à ESPN. Il y a un sentiment croissant au sein de l’équipe de Liverpool que Salah envisage un nouveau défi ailleurs, et les intermédiaires qui ont déjà travaillé en étroite collaboration avec le club ont exprimé en privé la conviction qu’un transfert pourrait être possible.

La situation sera en partie influencée par la façon dont Liverpool terminera la saison, devant arrêter une crise alarmante en Premier League tout en poursuivant une troisième apparition en finale de la Ligue des champions en quatre ans. Des sources ont ajouté que les Reds sont détendus face à la situation, étant donné que le contrat du joueur de 28 ans a encore deux ans à courir, et qu’il n’y a pas eu de détérioration évidente de la forme de l’attaquant ou de son engagement envers le club avec Salah, le meilleur buteur avec Harry de Tottenham. Kane en Premier League cette saison avec 17 buts.

Manquer la qualification en Ligue des champions augmenterait les pressions financières en raison de la pandémie de coronavirus – Liverpool a gagné 111 millions d’euros de la compétition lors de la victoire en 2019 – avec l’équipe de Jurgen Klopp septième en Premier League, à cinq points des quatre premiers. . Ces pressions se font sentir ailleurs, en particulier au Real Madrid et à Barcelone – deux destinations possibles pour Salah.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Liverpool affrontera le Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions le 6 avril et Salah a été interviewé par le journal espagnol Marca cette semaine, où il a laissé la porte ouverte à jouer en Espagne. Mais cela représenterait un effort considérable de la part des deux grands de la Liga pour collecter des fonds pour inciter l’international égyptien à s’éloigner de Merseyside, étant donné qu’il vaudrait probablement environ 100 millions de livres sterling. Barcelone et Madrid sont tous deux friands d’Erling Haaland du Borussia Dortmund et ont eu des discussions sur une décision potentielle pour l’attaquant, ce qui limiterait également les options de Salah.

La dynamique changerait si Salah poussait pour un déménagement, bien que rien n’indique jusqu’à présent qu’il le fera. De même, rien n’indique que le club lui proposera un nouveau contrat, améliorant son salaire de 200000 £ par semaine.

Liverpool pourrait envisager de reporter la décision sur l’avenir de Salah d’une autre année, mais il lui resterait alors 12 mois pour son accord et exigerait des frais beaucoup moins élevés que cet été. Un nouveau contrat à Liverpool pourrait être le meilleur résultat pour toutes les parties, permettant au club de protéger leur homme vedette, donnant à Salah «l’amour» dont il a besoin et à ses prétendants potentiels une autre année pour reconstituer leurs fonds de transfert.

On s’attend à ce que Klopp rejette les discussions sur le départ de Salah, mais s’il se battra sans aucun doute pour le garder au club, la réalité est plus complexe. – James Olley

Mohamed Salah a encore deux ans sur son contrat à Liverpool, mais les discussions sur un nouvel accord n’ont pas encore eu lieu. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Un retour à la normale? Affrontement potentiel entre Liverpool et Man United en Super Coupe

L’UEFA espère que la Super Coupe 2021 marquera un retour aux stades pleins pour les compétitions interclubs, ont déclaré des sources à ESPN. Le match pourrait même être une confrontation entre Liverpool et Manchester United, si les deux rivaux de la Premier League remportaient leurs compétitions de coupe respectives cette saison.

La Super Coupe, disputée par les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, se déroulera le 11 août à 18 500 places à Windsor Park, à Belfast. Le match est la prochaine date importante du calendrier de l’UEFA après l’Euro 2020. L’UEFA poursuit ses projets pour que les supporters assistent à des matchs dans les 12 villes hôtes du tournoi cet été, la confirmation du calendrier devant être annoncé le 19 avril, mais des sources ont déclaré qu’il est peu probable qu’un match soit joué devant un foule de capacité. L’UEFA a également déclaré cette semaine qu’elle laisserait les limites de capacité aux autorités locales.

Un retour aux stades pleins pourrait toutefois intervenir lors de la Super Coupe, tous les adultes du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord, devant être vaccinés d’ici la fin du mois de juillet. Des sources ont déclaré qu’il y avait de l’optimisme sur le fait que le match pourrait être le premier match majeur de l’UEFA à accueillir une foule à des niveaux pré-pandémiques. Le gouvernement britannique a annoncé que toutes les restrictions relatives au COVID-19 seraient levées le 21 juin en Angleterre, sous réserve des progrès en cours dans le programme de vaccination du pays, mais l’exécutif d’Irlande du Nord n’a pas encore annoncé sa propre date pour un retour à la normale.

Le jeu pourrait prendre une importance supplémentaire si les rivaux acharnés Liverpool et United remportaient respectivement la Ligue des champions et la Ligue Europa cette saison. Les deux clubs ont une grande base de fans en Irlande et en Irlande du Nord, de sorte que la perspective d’une rencontre des deux équipes lors d’un match compétitif à Belfast offrirait un test solide du retour des fans. – Mark Ogden

Liverpool et Manchester United pourraient disputer la Super Coupe de l’UEFA, ce qui pourrait marquer la fin des restrictions de foule liées aux coronavirus. Andrew Powell / Getty Images

Accord Neymar conclu, mais le PSG attend Mbappe

Le Paris Saint-Germain espère annoncer la prolongation du contrat de Neymar dans les semaines à venir, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait toujours pas de percée pour assurer l’avenir à long terme de Kylian Mbappe.

Neymar et Mbappe ont tous deux des contrats au PSG jusqu’en 2022, mais alors que Neymar a accepté une prolongation, les discussions sur l’accord de Mbappe se sont avérées plus complexes. L’une des théories pour le hold-up avancées par des sources est qu’il y a une discussion sur la question de savoir si Mbappe pourrait accepter de signer un contrat pour une durée plus courte que Neymar et jouer une saison de plus au club avant de passer ailleurs.

Les propriétaires du PSG, Qatar Sports Investments, n’ont pas l’intention de laisser Mbappe résilier son contrat pour qu’il puisse déménager pour rien l’été prochain, ce qui signifierait mettre fin à l’impasse sur un nouvel accord ou être ouvert aux offres pour l’international français cette année.

Liverpool et le Real Madrid ont continuellement été liés à Mbappe dans les colonnes des potins sur les transferts, bien que l’objectif principal de l’équipe de Premier League soit de clarifier l’avenir de Salah à Anfield avant de poursuivre la recherche de son remplaçant. – Julien Laurens

jouer 1:09 Alejandro Moreno de l’ESPN FC répond à la question la plus difficile du football à l’heure actuelle.

L’Angleterre joue les limbes de l’Euro 2020

Le scepticisme de Gareth Southgate quant à la nomination d’une équipe anglaise élargie pour la finale de l’Euro 2020 de cet été a accru la pression sur ceux qui se battent pour des places au tournoi de cet été.

Selon certaines rumeurs, l’UEFA serait disposée à permettre aux pays de nommer deux joueurs supplémentaires dans une équipe de 25 joueurs pour la finale, en cas de problème lié au COVID-19. Le manager italien Roberto Mancini a proposé une limite de 26 joueurs et la question a été soulevée lors de la réunion du comité exécutif de l’UEFA plus tôt cette semaine.

Southgate doit nommer son groupe de voyage quelques jours après la fin de la saison de Premier League le 23 mai, avec de nombreux joueurs de haut niveau qui transpirent à cause de leur inclusion. Le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, était l’absent le plus en vue de la récente trêve internationale et tous ceux qui se trouvaient en marge, y compris James Maddison, Jesse Lingard, Jude Bellingham et Bukayo Saka, savent que le temps presse pour gagner une place.

Southgate a déclaré: « Je sais qu’il y a une discussion sur peut-être un nombre prolongé dans l’équipe. Je ne suis pas certain d’être derrière cela.

« Je sais que COVID pourrait jouer un rôle, mais je pense qu’il y a une compétence à choisir 23. Cela signifie que vous devez prendre de bonnes décisions, des décisions importantes et je pense qu’une partie de cela peut être perdue avec un groupe élargi. Alors voyons voir comment cela se développe, mais je ne suis pas à 100% pour cela, je dois dire. «

Southgate a laissé entendre qu’il manquait plusieurs joueurs offensifs clés contre la Pologne avec le trio absent Jack Grealish, Marcus Rashford et Jadon Sancho parmi ceux qui seraient presque certains de faire la coupe, si la condition physique le permet. Southgate favorise également Reece James, Kieran Trippier et Kyle Walker à l’arrière droit avec Alexander-Arnold souffrant d’une chute de forme à Liverpool. – James Olley

jouer 0:27 Zlatan Ibrahimovic partage ses réflexions sur sa performance lors de la victoire suédoise en qualifications pour la Coupe du monde.

Milan connaît un regain d’intérêt américain après le retour de Zlatan

Le retour de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan a contribué à faire du club l’équipe sportive italienne la plus populaire parmi les supporters aux États-Unis, selon une étude.

YouGov Football Index, une société mondiale de recherche sportive, a demandé aux fans de classer leurs équipes préférées en fonction de six facteurs clés et Milan a bénéficié d’une augmentation de 221% de son score à partir de février 2020, lorsque Ibrahimovic est revenu au club.

Le sondage a demandé aux fans d’évaluer leurs équipes préférées en fonction de l’impression que le club et ses joueurs ont sur elles, à quel point ils évaluent la gestion mise en place, la culture des supporters, la tradition, la qualité du jeu et le succès sur le terrain.

Le regain d’intérêt de Milan les a amenés à faire partie des 10 meilleures équipes parmi les fans interrogés aux États-Unis, Manchester United étant toujours n ° 1 devant le Real Madrid et Barcelone. La position de l’équipe de Premier League a chuté de 13% par rapport à la même période l’année dernière.

Ibrahimovic, qui a passé un séjour en Major League Soccer avec LA Galaxy avant de retourner en Europe, a également renforcé la position de Milan plus près de chez lui, le club étant maintenant deuxième derrière la Juventus en Italie lorsque l’année dernière, ils étaient à la traîne derrière Manchester City et United dans leur propre pays. , selon YouGov.

L’attaquant, qui a rejoint Milan en prêt en 2010 de Barcelone avant de rendre le déménagement permanent, a été le fer de lance du premier défi de titre sérieux du club depuis de nombreuses années ce trimestre, bien que le côté de Stefano Pioli rivalise avec l’Inter par six points au sommet de la Serie A. – Andrew Cesare Richardson

jouer 1h30 Scott « McSauce » McTominay de Man United propose des surnoms alternatifs.

McSauce ou Tin Man? McTominay révèle son surnom à ESPN

Le milieu de terrain de Manchester United Scott McTominay est le manager Ole Gunnar Solskjaer au milieu de terrain et devient rapidement le favori des fans à Old Trafford, en particulier sur les réseaux sociaux.

L’international écossais connaît sa meilleure saison à United à ce jour, avec quatre buts en Premier League et sept au total alors que le club cherche à finir comme le meilleur des autres derrière Manchester City dans la ligue et se tourne vers la Ligue Europa. pour mettre fin à une attente de cinq ans pour un trophée.

McTominay a marqué deux buts dans les trois premières minutes alors que United battait son rival Leeds 6-2 en décembre, et comme il est de coutume lorsque le joueur de 24 ans jouit d’un homme de la performance du match, « McSauce » a tendance sur Twitter. Le surnom est devenu le surnom officieux de McTominay parmi les fans de United, mais ne l’appelez pas comme ça en face.

S’adressant exclusivement à ESPN, McTominay a déclaré: « Je ne sais pas d’où cela vient. Ce sont les médias sociaux, n’est-ce pas? Je ne fais pas attention à Instagram et Twitter. J’ai tendance à rester à l’écart.

« Je vais vous donner un surnom, mon ancien entraîneur de l’équipe réserve Warren Joyce m’appelait le Tin Man. Alors, oui. Chaque fois que je grandissais, j’étais vraiment petit, puis je suis devenu très grand tout d’un coup. Il C’était un gros changement, mais j’étais vraiment comme, mes jambes, j’ai toujours eu du mal à bouger mes hanches et tout.

« Dean Henderson m’appelle toujours comme ça, parce que nous étions dans la même équipe de réserve ensemble, donc il m’appelle toujours Tin Man à ce jour. Et les gars étrangers le regardent toujours comme: ‘Est-ce que ça va, pourquoi l’appelez-vous comme ça? ? ‘

« Donc ça fait des années maintenant. Mais on n’a pas besoin de ça pour coller, je n’aime pas ça! » – Alex Shaw