L’énigme de Riley Keough

La plupart des actrices jouent pour vous. Quand ils pensent ou ressentent quelque chose, vous savez exactement ce qu’est cette chose. Mais Riley Keough est un peu plus insaisissable. Qu’elle pèse les questions d’argent et de sexe dans « L’expérience de petite amie » ou en regardant un rival romantique dans « Miel américain», Keough, 32 ans, ressemble certainement à une star – cela aide qu’elle ait hérité des yeux bleu glacier et d’un menton courbé comme un point d’interrogation de son grand-père Elvis Presley – même si sa présence à l’écran reste exceptionnellement impassible et mystérieuse. A quoi pensent les personnages de Keough ? Vous ne pouvez jamais tout à fait dire. Ce n’est pas une mauvaise chose. Au lieu de cela, c’est la principale source de son attrait : cet écart entre ce que vous ne savez pas mais que vous voulez découvrir est ce qui est si séduisant. Et puis, alors que vous scannez le visage de Keough à la recherche de scintillements d’intention et d’émotion, vous réalisez que vous vous penchez. « Elle fait partie de ces acteurs qui atterrissent si facilement dans les pieds de son personnage qu’on a presque l’impression qu’il ne joue pas », a déclaré le réalisateur Janicza Bravo, qui a poursuivi Keough pour jouer Stefani, une danseuse exotique aux intentions troubles, pour elle. nouvelle comédie tapageuse « Zola ». Vous êtes contraint par Stefani même lorsque vous ne lui faites pas entièrement confiance, et Bravo savait que Keough pouvait jouer cette ambiguïté à fond.

« Ce morceau, ce goût, ce jus, cette saveur – je le voulais », a déclaré Bravo. Fin 2018, le scénario de « Zola » a été envoyé à Keough, et une réunion a été fixée au Château Marmont étoilé, à Hollywood. Bravo est arrivé le premier et pendant qu’elle attendait, une femme est venue à sa table, a dit bonjour et a commencé à planer. Le château affichait un haut niveau de densité de célébrités à son apogée avant la pandémie, mais de temps en temps, un civil réussissait toujours. Et celui-ci ne partait pas. Bien que Bravo ait hoché la tête en retour, elle était occupée à scruter la pièce à la recherche de sa future star. Mais cette normalité, cette non-célébrité, cette intrus restait debout près de sa table comme si elle s’attendait à quelque chose. Et puis elle a dit: « Je suis Riley. » Bravo s’est excusé abondamment auprès de Keough ce jour-là, et maintenant elle en rit. « J’avais cette idée de ce à quoi je pensais qu’elle allait être – je croyais qu’elle était une personne plus grande que nature – et ce qui a atterri devant moi était quelqu’un avec beaucoup d’aisance », a déclaré Bravo. « Je suis peut-être en train de danser autour de ça, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit normale. » Moi non plus. Lorsque j’ai rencontré Keough à la mi-juin chez un ami à Los Angeles, j’ai été frappé par son énergie calme et non perturbée – quelque chose que je n’ai jamais ressenti, même chez les stars les plus obsédées par le bien-être. Avec Keough, il n’y a pas d’empressement à plaire, pas besoin d’impressionner ou d’avoir tous les yeux sur elle. Vous sentez que vous parlez et observez simplement une personne normale.

Alors, comment s’accroche-t-elle à ce manque de conscience d’elle-même à Hollywood ? « J’ai une capacité qui est vraiment difficile dans cette industrie d’être un peu comme » Meh « », m’a dit Keough en haussant les épaules. « Je ne prends pas les choses trop au sérieux.

« Zola », basé sur un fil Twitter notoire, concerne les personnes qui utilisent les médias sociaux comme publicité, mais Keough préfère les utiliser pour percer sa propre célébrité: bien qu’elle ait joué dans quelques films pour le studio A24, Keough a sauté sur son Instagram l’année dernière pour secouer avec désinvolture tous les films A24 qu’elle n’a pas pu réserver, y compris « Uncut Gems », « Spring Breakers » et « The Spectacular Now ». Les réalisateurs de ces films ont envoyé un message à Keough pour s’excuser, mais les refus ne l’avaient pas beaucoup dérangée au départ. « Je m’en fiche si j’échoue », a-t-elle déclaré. « J’ai cette attitude de ‘Eh bien, alors je ferais mieux.' » Et en plus, il y avait de plus gros dilemmes pour dépenser cette énergie. « J’ai vécu toute ma vie dans une sorte de crise existentielle », m’a-t-elle dit d’un ton neutre, mettant des mèches de cheveux auburn derrière son oreille. « À la minute où je suis arrivé sur Terre, je me suis dit : « Qu’est-ce que je fais ici ? Pourquoi tout le monde agit-il comme si c’était normal ?’ » Bien sûr, l’enfance de Keough était loin d’être ordinaire : quand elle avait environ 5 ans, sa mère Lisa Marie Presley s’est séparée de son père musicien, Danny Keough, et a épousé Michael Jackson. Un parent donnait accès à des forteresses riches comme Graceland et Neverland, tandis que l’autre vivait plus modestement, dans des parcs à roulottes avec des matelas au sol. Keough n’avait aucun scrupule à rendre visite à son père ; une fois que, elle lui a même dit, « Quand je serai grand, je veux être pauvre comme toi. » Elle ne savait pas alors à quel point sa remarque était offensante, mais cette enfance bifurquée avec son frère, Benjamin, lui serait utile dans la vingtaine, lorsque Keough a poursuivi son travail d’actrice : elle avait accumulé suffisamment d’authenticité pour jouer des gens ordinaires ainsi que assez de privilèges pour vivre sa vie sans trop de soucis.

Et blasé lui va bien : dans des films comme « American Honey » et «Logan chanceux», à propos des arnaqueurs qui essaient juste de s’en sortir, ses personnages se sentent réels et vécus plutôt que condescendants. Ou, comme un récent tweeter En d’autres termes, « Riley Keough comprend mieux la classe ouvrière blanche que JD Vance ». Était-ce désinvolte de la comparer à l’auteur de « Hillbilly Elegy » devenu candidat au Sénat en difficulté ? Peut-être, mais le tweet a tout de même reçu plus de 1 000 likes : la marque de Keough est forte.