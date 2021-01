Brittany Murphy n’avait que 32 ans lorsqu’elle a été retrouvée gisant sans vie sur le sol de la salle de bain de sa maison de Los Angeles il y a un peu plus de 11 ans.

Pendant 10 jours avant sa mort tragique, la star Clueless se plaignait de graves douleurs abdominales. Elle a également développé des symptômes pseudo-grippaux et s’est réveillée à 3 heures du matin le matin de sa mort à bout de souffle.

Ses lèvres sont devenues bleues alors qu’elle était allongée sur le balcon de la maison qu’elle avait autrefois achetée à Britney Spears et Justin Timberlake, et ce que sa mère Sharon a vu l’a horrifiée.

«Elle était allongée sur le patio en essayant de reprendre son souffle», se souvient Sharon au Hollywood Reporter en 2011.







«J’ai dit ‘Bébé, lève-toi.’ Elle a dit: « Maman, je ne peux pas reprendre mon souffle. Aidez moi. Aidez moi.' »

Son mari, Simon, a ajouté: «Elle a dit à sa mère:« Je meurs. Je vais mourir. Maman, je t’aime. »

A 7 h 30, Brittany se plaignit une fois de plus de douleurs abdominales et entra dans la salle de bain et ferma la porte. Une demi-heure plus tard, sa mère la trouva allongée inconsciente. Elle ne se réveillerait plus jamais.

Dans les semaines qui ont suivi la mort de l’actrice Clueless, des rumeurs cruelles ont couru selon lesquelles sa mort avait été causée par tout, de la toxicomanie et de l’empoisonnement au meurtre et à la moisissure.

Mais une autopsie du coroner du comté de Los Angeles a écarté les deux théories et a déclaré qu’aucune drogue illégale n’avait été trouvée dans son système.

Au lieu de cela, l’enquête a révélé qu’elle avait attrapé un insecte – Staphylococcus aureus – lors d’une visite à Porto Rico six semaines auparavant.

Au début, seuls sa mère et son mari sont tombés malades alors que Brittany allait bien.







Mais alors qu’ils récupéraient, la santé de Brittany s’est effondrée et elle a développé une pneumonie.

Alors pourquoi cela l’a-t-il affectée si différemment? Le coroner a découvert qu’elle souffrait d’anémie grave en raison des règles abondantes et douloureuses qui la tourmentaient.

Au moment de sa mort, Brittany aurait subi sa deuxième menstruation douloureuse du mois et, selon le rapport, la « carence chronique en fer » qui en résultait la rendait plus vulnérable aux infections graves et aux effets secondaires graves possibles du médicament sur ordonnance qu’elle prenait.

Le jour de sa mort, elle avait pris un médicament anti-dépression Prozac; médicament anti-épileptique Klonopin; la méthylprednisolone anti-inflammatoire; un bêta-bloquant; hydrocodone; acétaminophène et vicoprofène pour le soulagement des douleurs menstruelles.

Mais avec sa numération globulaire rouge tombant à un quart de la quantité normale, elle était dans un «état de santé affaibli [that] augmenterait sa vulnérabilité à l’infection », lit-on dans le rapport d’autopsie.









Il a poursuivi: «Les effets physiologiques indésirables possibles de niveaux élevés de ces médicaments ne peuvent être écartés, en particulier dans son état affaibli.»

De façon déchirante, le rapport a révélé que même si sa mort était accidentelle, elle aurait probablement pu être évitée grâce à une intervention médicale appropriée.

«Elle était malade depuis au moins deux semaines», a déclaré l’assistant du coroner de LA, Ed Winter, au Hollywood Reporter. «S’ils l’avaient emmenée chez un médecin ou à l’hôpital, cela aurait pu être soigné.»

Après sa mort, Simon a parlé des règles sévères de sa femme, expliquant qu’elles étaient souvent accompagnées d’autres symptômes.

« Comme tous les morts, je vais encore et encore et encore et encore », a-t-il dit à l’époque. «Elle était morte dans les deux heures suivant son réveil, en disant:« Ma poitrine est serrée. Je ne peux pas respirer! Mais cela faisait partie de son cycle menstruel normal. C’était la tempête parfaite. «

Simon est décédé quelques mois seulement après Brittany, et sa cause de décès était également causée par une pneumonie, selon un rapport du coroner du comté de Los Angeles.