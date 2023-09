L’énigme ambulante Brooks Koepka apporte un avantage indispensable à la Ryder Cup | Jonathan Liew

Bles tours Koepka ne vous aiment pas. Peut-être que Brooks Koepka ne vous connaît pas encore strictement, mais pour un homme partageant les principes inflexibles de Koepka, ce point ne serait qu’une simple formalité. Peut-être qu’à ce stade précoce de votre inimitié, il est plus juste de dire qu’il désapprouve de toi. Vous êtes le chasseur d’autographes qui le harcèle après l’entraînement. C’est vous qui avez laissé ce commentaire irritant sur Instagram. Vous êtes le conducteur qui l’a découpé sur la I-95. Peut-être pas vous en particulier, mais quelqu’un comme vous. Et soyons réalistes, ce sera probablement vous un jour. Il vaut mieux lui laisser une large place juste pour être en sécurité.

Vous n’avez même pas besoin d’interagir directement avec Koepka pour vous mettre du mauvais côté. Plus tôt cette année, Koepka assistait à un match de hockey sur glace des Panthers de la Floride lorsqu’il s’est montré exaspéré contre l’un des défenseurs de l’équipe locale. « Ekblad, tu es nul! » Koepka a crié depuis les tribunes dans une vidéo qui a illuminé Internet en quelques minutes. « Putain de cône de signalisation! »

En fait, vous n’avez même pas besoin d’être un être animé. Après avoir raté le cut au Masters de l’année dernière, Koepka, furieux, est retourné à sa Mercedes et a tenté de frapper une des vitres. La fenêtre ne céda pas. Koepka a réessayé. Encore une fois, la fenêtre a tenu bon. À ce jour, personne n’a encore eu le courage de suggérer au visage de Koepka que Bryson DeChambeau aurait probablement brisé la vitre.

Peut-être pourriez-vous conclure de tout cela que Koepka est un gars avec quelques problèmes de colère non résolus, du genre à qui pourrait bénéficier d’un moment de qualité sur le canapé d’un thérapeute. En fait, la plupart du temps, le quintuple vainqueur majeur est un personnage largement sobre et laconique, un introverti naturel avec tout l’argent du monde et aucun des filtres. Il socialise rarement avec d’autres golfeurs en tournée, n’a pas de temps pour le faste et les cérémonies du sport et voit le monde essentiellement comme une poursuite en solo dans laquelle d’autres tentent occasionnellement et inutilement d’intercéder. L’irritation qui est si souvent caractérisée comme la confiance en soi est plus précisément décrite comme l’autonomie. Koepka n’est pas à l’abri des doutes et des démons qui assaillent tant d’entre nous. Ce qui le distingue, c’est sa détermination à s’en occuper lui-même.

Ce sentiment d’éloignement était apparent bien avant que l’équipe américaine de Ryder Cup ne s’envole pour l’Europe depuis Atlanta avec 11 joueurs et 11 épouses de joueurs posant de manière séduisante pour des photos sur les marches de l’avion. Koepka était à Chicago, où il avait participé au dernier tournoi de golf LIV, et s’est rendu seul en Europe. Il est le seul joueur du LIV à avoir été sélectionné pour la coupe de cette année, des deux côtés. Tout cela alimente une question plus large : que se passe-t-il lorsque vous lancez le loup solitaire ultime du golf dans son ultime événement par équipe ?

Il y avait certainement peu d’indices dans les réponses sommaires et largement sans filtre qu’il a données mercredi aux médias rassemblés. « Très peu », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé combien des 24 joueurs voudraient réellement jouer le match décisif avec la coupe en jeu. Il y a également eu une pique à l’encontre de ses collègues joueurs du LIV – tels que DeChambeau ou Dustin Johnson – qui n’avaient pas réussi à faire partie de l’équipe de Zach Johnson. « Jouez mieux », dit-il. « C’est toujours la réponse. J’ai eu la même opportunité que tous les autres joueurs du LIV, et je suis là.

Koepka est accueilli par les spectateurs alors qu’il se dirige vers une ronde d’entraînement. Photographie : Jamie Squire/Getty Images

Et pourtant pour un joueur au génie incontestable de Koepka, son record en Ryder Cup reste contesté, avec six victoires et cinq défaites. À Whistling Straits il y a deux ans, il a perdu son sang-froid lors de la deuxième de deux défaites contre Jon Rahm et Sergio García, s’en prenant à un responsable des règles qui n’a pas réussi à lui offrir un soulagement lorsque sa balle a roulé près d’un drain. Cette colère lovée fait de lui une force volatile dans le jeu en équipe et explique peut-être pourquoi il est beaucoup plus à l’aise en simple, où il compte deux victoires et demie en trois matches. Pour le capitaine Johnson, la capacité à exploiter avec succès les talents idiosyncrasiques de Koepka contribuera grandement à décider si les États-Unis peuvent conserver la coupe.

Mais pour les neutres – dans la mesure où une telle chose existe même à la Ryder Cup – Koepka est un pur box-office, la mouche dans la pommade, un antidote bienvenu au sens souvent écoeurant de bonhomie chorégraphiée qui semble tourmenter l’événement ces jours-ci. Pour un sport en pleine tourmente et en transition, il est l’une de ses rares véritables sommités, une énigme ambulante dont le magnétisme enroulé attirera toujours les globes oculaires, que vous souhaitiez qu’il gagne ou que vous souhaitiez qu’il tombe à plat ventre. Méchant, talon, X-factor, rebelle LIV : Koepka s’adapte à tous ces masques et à aucun. Il n’est peut-être pas la star que souhaite la Ryder Cup. Mais pour le moment, il n’est peut-être que la star dont la Ryder Cup a besoin.