Leni, la mini-fille de Heidi Klum, canalise le mannequin qui sommeille en elle : PHOTOS

Le comportement modèle de Heidi et Leni

Leni Klum, la fille de 19 ans de Heidi Klum, a récemment été vue en train de passer du temps au Twiga Beach Club, alors qu’elle était en vacances d’été avec son père en Italie.

La jeune mannequin suit les traces de sa maman mannequin et a déjà fait des vagues dans l’industrie. À l’automne 2022, elle et sa mère ont posé ensemble en lingerie pour une campagne Intimissimi. La campagne a suscité des réactions négatives, car les gens ont trouvé inapproprié qu’Heidi pose en sous-vêtements aux côtés de sa fille.

« Honnêtement, je n’ai pas regardé beaucoup de réactions », avait déclaré Leni à Page Six à l’époque. « Je suis globalement satisfaite de la campagne et j’ai passé une journée extraordinaire avec ma mère. Je pense que les photos se sont révélées superbes et nous avons passé un moment formidable. »

La pomme verte de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow et sa fille sosie Apple Martin ont posé pour une photo sur l’Instagram de l’actrice. Le duo se ressemblait beaucoup avec de grands sourires sur leurs visages et des bottes de pluie vertes assorties.

La star d' »Iron Man » partage Apple avec son ex-mari, chanteur de Coldplay, Chris Martin. Paltrow a expliqué ouvertement à quel point Apple ne la trouvait pas cool, expliquant qu’elle n’arrivait pas à lui plaire.

« Si je fais quelque chose de stupide en public, la couleur s’en va de [Apple’s] visage », a-t-elle déclaré à Rachel Ray en 2019. « Des blagues idiotes, ou si je danse, comme dans un magasin, à Dieu ne plaise. Elle dit : « Maman ! » et je me dis ‘OK, désolé, j’ai compris.' »

Les filles de Faith Hill à Nashville

Maggie, la fille de Tim McGraw et Faith Hill, s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle en bikini violet. Maggie est la deuxième fille du couple, née en août 1998. Tim et Faith partagent également les filles Gracie, 26 ans, et Audrey, 21 ans.

Plus tôt cette année, Tim et Faith ont eu une liaison familiale à l’Academy of Country Music Honors, avec Audrey et Maggie les rejoignant pour le spectacle.

« Une fois que tu es maman, tu es toujours maman », a déclaré Hill à The Independent en juillet 2022. « Tout ce à quoi je pense dans ma vie, j’y pense en tant que maman, point final. Pas en tant qu’artiste ou autre, Je suis d’abord maman. »

La « fille préférée » de Khloe Kardashian

Khloe Kardashian adore sa mère, et la star de télé-réalité a récemment publié un selfie d’eux deux alors que le soleil se couche en arrière-plan.

« Moi et ma fille préférée », Kardashian a légendé la photo.

« J’ai l’impression d’avoir vécu ce parcours incroyable en tant que maman. Kourtney est née en 1979 et nous y voilà, 40 ans plus tard », a déclaré Jenner à Byrdie en 2019. « C’est ma plus grande joie de ma vie. Je me sens vraiment comme ma Le but de ma vie est d’élever mes enfants et de pouvoir travailler avec eux, grandir avec eux et les voir avoir des enfants. »

Jenner est maman de Khloe, Kourtney, Kim Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner.

Les beautés de Lisa Rinna

« Mes personnes préférées sur la planète », Lisa Rinna a légendé une photo d’elle et de ses filles, ajoutant : « Mon cœur et mon âme. » Rinna a deux filles avec son mari Harry Hamlin, Delilah Belle et Amelia Gray.

Rinna a lancé sa propre marque de beauté, se concentrant à l’origine sur les kits pour les lèvres, appelée Rinna Beauty, en novembre 2020. Peu de temps après, elle a annoncé qu’elle s’associerait avec ses filles et qu’elle publierait des kits pour les lèvres créés par elles.

« Toutes blagues mises à part, je pense juste qu’elles sont tellement fabuleuses », a-t-elle déclaré à Womens Wear Daily en septembre 2021. « Personne n’a de plus belles lèvres que mes filles et j’ai pensé que c’était amusant de leur faire faire leurs propres kits pour les lèvres. J’appelle toujours [the brand] une affaire de famille, donc cela semblait organiquement le bon moment pour le faire. »

La grande nouvelle de Serena Williams

Serena Williams a partagé la photo ultime mère-fille cette semaine lorsqu’elle a annoncé qu’elle avait donné naissance à sa deuxième fille avec Alexis Ohanian, Adira River Ohanian.

La photo mettait également en vedette la fille aînée du couple, Alexis Olympia Ohanian Jr., qui avait l’air très heureuse de présenter sa sœur cadette au monde.

« J’ai certainement beaucoup de soutien. Mais je suis aussi une mère incroyablement impliquée. Mon mari vous dira que je suis trop impliquée. En cinq ans, Olympia n’a passé qu’une seule période de 24 heures loin de moi, » Williams a déclaré à People en août 2022.

« L’année dernière, alors que je me remettais d’une blessure aux ischio-jambiers, je devais la chercher à l’école quatre ou cinq jours par semaine, et j’avais toujours hâte de voir son visage s’illuminer lorsqu’elle sortait du bâtiment et me voyait. je l’attends là. Le fait est que rien n’est un sacrifice pour moi quand il s’agit d’Olympia.

L’escapade italienne de Kyle Richards

Kyle Richards a publié un carrousel de photos de ses vacances en Italie mettant en vedette ses filles. Sur la première diapositive, on peut voir Richards avec ses quatre filles, Farrah, Alexia, Sophia et Portia, debout devant une villa en Italie, avec son mari Mauricio Umansky et un autre homme.

Elle a ensuite partagé une série de photos en solo de chacune de ses filles et quelques autres photos de groupe. Richards a expliqué comment elle avait vécu la « culpabilité de sa mère », mais à mesure que ses enfants grandissaient, son état d’esprit a changé.

« Maintenant, je suis heureuse que mes filles me voient travailler et faire tout cela. Deux d’entre elles sont maintenant des femmes d’affaires – les deux plus âgées – et je vois déjà Sophia et Portia vouloir aussi être des femmes d’affaires », a-t-elle déclaré à « Screentime » de Newstalk. » Podcast en juillet 2022. « Alors maintenant, je suis heureux de pouvoir être un bon modèle pour mes filles. »