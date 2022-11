Leni Klum défend le tournage de lingerie avec maman Heidi Klum Voir les photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation d’Intimissimi/MEGA

Pas le temps pour les haters ! Léni Klum a révélé dans une récente interview avec PageSix qu’elle avait prêté peu d’attention aux commentaires en ligne appelant sa récente séance photo de lingerie avec maman Heidi Klum “dérangeant” et “bizarre”. La jeune fille de 18 ans a été interrogée sur le contrecoup en ligne alors qu’elle marchait sur le tapis rouge lors de la fête d’Halloween annuelle de Heidi le 31 octobre et elle a partagé son moyen infaillible d’éviter la négativité. “Honnêtement, je n’ai pas regardé beaucoup de réactions”, a déclaré Leni, 18 ans, au point de vente. «Je suis globalement satisfait de la campagne et j’ai passé une journée incroyable avec ma mère. Je pense que les photos se sont avérées superbes et nous avons passé un moment formidable. Je ne le regarde pas, honnêtement. Si je ne le regarde pas, je n’ai pas à y prêter attention, alors je ne sais tout simplement pas ce qu’il y a là-bas.

Suite Nouvelles des célébrités

Le 10 octobre, le duo mère-fille s’est rendu sur Instagram pour partager sa nouvelle campagne publicitaire torride pour Intimissimi, une marque italienne de lingerie et de vêtements de nuit. Dans une vidéo qui peut être vue ici, Leni et Heidi, 49 ans, sont filmées en train de danser et de poser dans des ensembles de soutien-gorge et de sous-vêtements en dentelle tout en chantant sur de la musique italienne classique – et ce ne sont pas seulement les gens en ligne qui ont été déconcertés par la collaboration mère-fille super sexy. Howard Stern a qualifié les photos d’inappropriées, en disant dans l’épisode du 17 octobre de son émission SiriusXM, “Je l’ai regardé et j’ai pensé:” C’est tellement f—king “hors de propos. C’est tellement inapproprié. Mais vous ne pouvez pas arrêter de le regarder. L’animateur de radio shock-jock a poursuivi: «Cela ressemble au fantasme d’un gars. Ils s’embrassent et se tiennent. Et ils gambadent.

Indépendamment de l’opinion de quiconque, Leni a clairement indiqué qu’elle était plus que fière de porter de la lingerie aux côtés de sa célèbre mère et qu’elle ne la considérait pas du tout comme “inappropriée”. “Je l’aime. Elle est une source d’inspiration. Juste les conseils qu’elle me donne, la façon dont elle travaille, tout ce qui la concerne, je peux continuer encore et encore », a déclaré Leni aux journalistes lors de la fête d’Halloween annuelle de Heidi. “J’adore tourner avec elle.”

La L’Amérique a du talent juge a opté pour un ensemble de soutien-gorge et de sous-vêtements noir et blanc tandis que sa fille modèle Leni a modelé à la fois un ensemble blanc et noir dans la campagne. Les photos dont on parle beaucoup ne sont pas la première fois que la paire s’associe pour montrer sa beauté à l’appareil photo. En 2020, Heidi et Leni ont fait leur toute première séance photo de couverture de magazine ensemble. Le duo mère-fille a posé pour une série de photos et une interview pour Vogue Allemagne pour lancer la carrière de Lena en tant que mannequin. Leni a déclaré au magazine de mode : “Ce n’était qu’une question de temps avant que j’essaie de devenir mannequin moi-même. La première offre est venue quand j’avais seulement 12 ou 13 ans, d’une marque que j’aimais porter : Brandy Melville. À ce moment-là, j’ai supplié ma mère, mais aucune chance. Maintenant, je comprends que cela aurait été trop tôt.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Mais Leni ne laisse pas sa carrière devant la caméra prendre le pas sur son éducation. Elle a déménagé de Los Angeles à New York en août 2022 pour commencer sa carrière universitaire. “Je suis [so proud]. Vous savez, elle a la tête vissée à droite », a déclaré Heidi Divertissement ce soir à l’époque. « En ce moment, l’université est en tête de liste. Ce n’est pas du mannequinat et elle est vraiment excitée pour ce prochain chapitre de sa vie.

Leni est la fille de Heidi et de son ancien partenaire d’affaires italien, Flavio Briatore72. Cependant, Heidi et Flavio se sont séparés alors qu’elle était enceinte et le carême a été adopté par l’ex-mari d’Heidi Sceller59 ans, après leur mariage en 2005. Seal et Heidi ont divorcé en 2014 mais il est resté proche du mannequin en herbe.