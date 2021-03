Entrez dans un café à Prague ces jours-ci et vous trouverez peut-être votre boisson préférée servie dans une tasse comestible.

Fabriqués à partir de pâtisserie, ils peuvent contenir des boissons jusqu’à 85 ° C et durer 12 heures.

Et la crise du covid a stimulé la demande, car le verre réutilisable et les tasses en porcelaine ne sont plus autorisés.

Ils sont l’invention de deux étudiants tchèques: Zuzana Zverova et Miroslav Myroncuk.

«La tasse est produite principalement à partir de son d’avoine», explique Zuzana. «Et c’est légèrement sucré et a le goût d’une bonne collation saine.»

La recette a mis un an à se développer

En étudiant l’économie au Newton College de Prague, le couple a décidé de créer sa propre startup.

«Le projet« Tasse mangeable »a été créé dans notre université lorsque nous sommes allés prendre un café avec des amis et que nous avons vu la quantité de papier et de plastique que nous utilisons chaque jour», dit-elle. «Nous avons décidé de vivre plus écologiquement et d’inventer la méthode« boire et manger »».

Leurs premières expériences ont commencé il y a deux ans dans une petite cuisine d’appartement. Il leur a fallu plus d’un an pour trouver la bonne combinaison de farine, d’amidon, de levure chimique et d’œufs. La deuxième étape consistait à obtenir un soutien technique et financier pour leur projet.

«L’université technique de Prague nous a recommandé d’utiliser une subvention de l’UE pour la science et la recherche qui nous a aidés à développer notre propre technologie de production et aussi notre propre recette», déclare Miroslav.

Le projet est également maintenant un sujet pour leur diplôme. Déjà plus de 50 cafés tchèques utilisent leurs savoureuses tasses écologiques et de plus en plus se joignent chaque jour.

Zuzana et Miroslav essaient maintenant de créer une nouvelle chope à bière qui a le goût de fromage ou de bacon.