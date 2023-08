L’engouement pour les baies d’açaï : aubaine ou menace pour l’Amazonie ?

Travaillant dans la chaleur étouffante de l’Amazonie brésilienne, José Diogo escalade un arbre et récolte une grappe de baies noires : l’açai, le « superaliment » à la mode qui remodèle la plus grande forêt tropicale du monde – pour le meilleur et pour le pire.

Diogo, 41 ans, qui vit dans une communauté pauvre et isolée fondée par des esclaves en fuite, est bien loin des allées des supermarchés haut de gamme de New York ou de Tokyo, où des baies comme celles-ci sont vendues dans des sorbets, des smoothies, des jus, des poudres et des pilules, popularisées. par Gwyneth Paltrow et Meghan Markle.

Mais il est aux premières loges des changements que l’engouement pour l’açai apporte à l’Amazonie brésilienne.

Depuis que l’açai est devenu célèbre à l’échelle internationale dans les années 2000, vanté pour ses riches propriétés nutritionnelles et antioxydantes, il a déclenché un boom économique pour les agriculteurs traditionnels de la région amazonienne et a été salué comme un moyen d’apporter un « développement vert » à la forêt tropicale sans détruire la forêt tropicale. il.

Mais les experts affirment que cela menace également la biodiversité de l’Amazonie, alors que les champs de palmiers açaï en monoculture deviennent de plus en plus courants.

Diogo, qui vit dans le village d’Igarape Sao Joao, dans l’État de Para, au nord du pays, est en train de se construire une maison en briques grâce à l’argent qu’il a gagné grâce à l’açaï.

« Les choses s’améliorent beaucoup pour nous à chaque saison de récolte », dit-il en raclant les petites baies dans un grand panier.

Il peut remplir 25 paniers de ce type dans une bonne journée, rapportant entre 300 et 625 reais (60 à 128 dollars), dit-il.

Les baies sont acheminées par bateau jusqu’à Belem, la capitale de l’État, où des ouvriers en sueur en transportent d’énormes quantités jusqu’au marché pour les vendre le plus rapidement possible, avant que les fruits fragiles ne se détériorent.

« Acai-ification » de l’Amazonie

Consommé depuis longtemps par les groupes autochtones, l’açai est un pilier culinaire du nord-est du Brésil, consommé avec de la farine de manioc ou utilisé pour accompagner le poisson et d’autres plats.

Sa pulpe pourpre foncé est devenue populaire à travers le Brésil au cours des deux dernières décennies, souvent bue sous forme de jus ou transformée en sorbet sucré et servie avec des fruits et du granola.

À partir de là, l’açai a gagné des fans dans le monde entier, des États-Unis à l’Europe, en passant par l’Australie et le Japon, où il peut se vendre entre environ 5 dollars par bol et plus de 20 dollars pour un sachet de 100 grammes de poudre d’açai biologique.

Les exportations brésiliennes d’açai et de ses dérivés sont passées de 60 kilogrammes en 1999 à plus de 15 000 tonnes en 2021.

Para, source de 90 % de l’açaï du Brésil, en a produit près de 1,4 million de tonnes en 2021, ce qui représente une valeur de plus d’un milliard de dollars pour l’économie de l’État.

Mais des études montrent que l’expansion des palmiers açaï en Amazonie entraîne une perte de biodiversité dans certaines régions en remplaçant d’autres espèces.

« Laissez la nature à elle-même et vous obtenez 50 ou peut-être 100 plants d’açaï par hectare », explique le biologiste Madson Freitas de l’institut de recherche Museu Goeldi de Belém.

« Quand vous dépassez 200, vous perdez 60 pour cent de la diversité des autres espèces indigènes. »

Il a publié une étude sur le phénomène, qu’il appelle « acai-ification ».

La perte d’autres espèces végétales a à son tour un effet négatif sur l’açaï, qui devient moins productif en raison de la perte de pollinisateurs tels que les abeilles, les fourmis et les guêpes, explique-t-il.

Les périodes de sécheresse plus longues en Amazonie, qui pourraient être exacerbées par le changement climatique, nuisent également à l’açaï, qui a tendance à pousser sur des terres inondées pendant la saison des pluies.

« Service environnemental »

Les Freitas, comme Diogo, sont issus d’une communauté « quilombo », fondée par des esclaves en fuite au Brésil aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Il affirme que des lois et des mesures policières plus strictes en matière de conservation sont nécessaires pour lutter contre la monoculture, ainsi que des incitations pour les agriculteurs à préserver la forêt tropicale.

Salomao Santos, un dirigeant local d’Igarape Sao Joao, admet que la domination de l’açaï pourrait devenir un problème.

« Ceux d’entre nous qui vivent en Amazonie savent que nous ne pouvons pas vivre d’une seule espèce », dit-il.

Il rappelle les hauts et les bas des matières premières du passé, comme la canne à sucre et le caoutchouc.

Il souhaite une compensation pour les habitants des quilombos et tous ceux qui préservent l’Amazonie, dont les centaines de milliards d’arbres absorbant le carbone constituent une ressource vitale contre le changement climatique.

« Nous fournissons un énorme service environnemental au monde », dit-il.