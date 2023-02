L’engouement pour le Pathaan à son apogée : la star tanzanienne Kili Paul chante Besharam Rang de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone avec sa sœur ; laisse les internautes impressionnés [WATCH]

Pathan a conquis le monde. Shah Rukh Khan a fait un retour en force. Le film sorti le 25 janvier bat et bat des records avec sa collection au box-office. Il est devenu le film hindi le plus rapide à entrer dans le puissant club de Rs 100 et Rs 300 crore en Inde. À l’étranger, Pathaan a réussi à donner une concurrence féroce à des films comme Avatar: The Way of Water et plus encore. Et bien, maintenant l’engouement Pathaan a atteint la Tanzanie. Kili Paul semble être accro à Besharam Rang.

Kili Paul rattrape l’engouement Pathaan de Shah Rukh Khan

Sur Instagram, Kili Paul qui est connu pour ses reels et ses vidéos sur les chansons de Bollywood a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait le voir chanter la chanson Besharam Rang de Pathaan avec sa sœur Neema Paul. Ils ont bien compris la chanson et les internautes sont tellement impressionnés par eux. De nombreux fans indiens ont qualifié leur performance d ‘«exceptionnelle». Kili Paul bénéficie d’un énorme nombre de fans sur les réseaux sociaux et il est également très célèbre en Inde. Récemment, il s’est rendu en Inde et est même entré dans la maison Bigg Boss 16 pour rencontrer Abdu Rozik.

Découvrez la vidéo de Kili Paul ci-dessous :

En parlant de Pathaan, le film a connu une fabuleuse première semaine au box-office. Selon les rapports, le film a réussi à franchir la barre des 300 crores de roupies le sixième jour. À la fin du septième jour, Pathaan devrait avoir franchi la barre des Rs 325 crore. À l’étranger, le film aurait maintenant dépassé la barre des 600 crores de Rs avec sa World Wide Collection. Décidément, la success story de Pathaan restera dans l’histoire du cinéma indien. La vedette de Shah Rukh Khan a Deepika Padukone et John Abraham dans des rôles clés. Les fans ont adoré leur combinaison et espèrent une suite.