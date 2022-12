L’engouement pour le football et la fierté s’emparent de la Croatie avant la demi-finale de l’Argentine

ZAGREB, Croatie (AP) – Oubliez le prochain changement de devise historique de la Croatie ou l’adhésion à la zone sans voyage de l’Union européenne. La demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine est tout ce à quoi la plupart des Croates pensent.

À quelques heures du match décisif de mardi au Qatar, les travailleurs ont retiré les décorations de Noël et du Nouvel An d’une place centrale de la capitale, Zagreb, pour faire place à une festivité plus urgente – la diffusion en direct du match de football à des milliers de fans attendus.

Le petit État des Balkans d’environ 4 millions d’habitants, connu pour son magnifique littoral de la mer Adriatique et ses îles de villégiature, est sur une lancée : à compter du 1er janvier, la Croatie adoptera la monnaie commune de l’UE, l’euro, et rejoindra la soi-disant zone Schengen — la zone de libre circulation sans frontières du bloc des 27 nations – ce qui a incité le Premier ministre à dire que 2022 restera dans les mémoires comme l’une des années les plus réussies de la Croatie.

L’adoption de l’euro offre des avantages économiques découlant de liens financiers plus étroits avec les autres membres du bloc monétaire et la Banque centrale européenne. Plus concrètement, cela signifie que n’importe lequel des 340 millions d’habitants de la zone euro actuelle qui visitent la Croatie n’aura plus besoin d’échanger ses euros contre des kuna croates et pourra traverser les frontières sans s’arrêter aux contrôles frontaliers.

Mais tout cela est temporairement éclipsé par le match de football de mardi dans le lointain Qatar.

Des milliers de personnes devraient se rassembler sur la place Bana Jelacica de Zagreb et regarder le match contre l’Argentine sur grand écran, malgré un temps glacial. Les fans espèrent que la Croatie se qualifiera pour la finale comme elle l’a fait lors de la Coupe du monde 2018, dans une réalisation étonnante pour le petit pays – même s’il a ensuite perdu contre la France, qui affronte le Maroc dans l’autre demi-finale mercredi.

“Nous avançons, cela ne fait aucun doute”, a déclaré un étudiant de Zagreb qui n’a donné que son prénom, Luka. “J’adorerais que nous jouions contre la France, afin que nous puissions les rembourser pour ce qui s’est passé il y a à peine quatre ans.”

L’engouement pour le football qui s’est emparé de la nation est visible partout – les gens portent les maillots à carreaux blancs et rouges distinctifs de l’équipe nationale, tandis que la demi-finale est sur toutes les lèvres et domine les médias. Dans une boulangerie de Zagreb, les employés ont enfilé des maillots croates pour le travail.

“Toute la Croatie est avec notre équipe nationale”, a déclaré le Premier ministre Andrej Plenkovic. “Déjà, ce qu’ils nous ont donné, c’est une réussite fascinante d’une génération brillante.”

Plenkovic a déclaré que la distinction du football constituera un élan majeur pour l’image de marque mondiale de la Croatie.

“Tout le monde essaie, nous essayons tous de promouvoir la Croatie, mais c’est aujourd’hui une telle publicité que nous ne pourrons jamais oublier”, a-t-il déclaré.

Pour les Croates, l’exploit de l’équipe nationale est une source de fierté pour un pays qui n’a obtenu son indépendance qu’en 1991 de l’ex-Yougoslavie, et qui a mené une guerre sanglante jusqu’en 1995 pour affirmer son statut d’État.

En six participations à la Coupe du monde, le pays a atteint les demi-finales à trois reprises et a terminé deuxième au monde derrière la France en 2018.

Alors qu’ils étaient pleins d’espoir dès le début du championnat, les fans ont été prudents et n’ont pas eu d’attentes trop élevées jusqu’à présent. Lors du match de quart de finale précédent, la Croatie a affronté le puissant Brésil.

Mais après avoir évincé le Brésil lors d’une séance de tirs au but, les supporters croates disent que tout est possible contre un autre favori sud-américain, l’Argentine.

“Je suis un optimiste, la Croatie est pleine de confiance”, a déclaré le commentateur de la radio publique HRT, Srdjan Fabijanac. “Ce que la Croatie a fait est déjà fantastique, deux fois de suite en demi-finale, c’est quelque chose que des nations de football encore plus fortes ne pourraient pas réaliser.”

La Croatie a construit son équipe à partir de zéro après la guerre. Alors que les joueurs et les experts du football possédaient une expérience et des connaissances issues de l’ère de l’ex-Yougoslavie, il a fallu des années de patience et de travail avant qu’un succès ne soit en vue.

Dans la période d’après-guerre, la Croatie a également eu du mal à avancer économiquement et à se reconstruire, avant de rejoindre l’UE en 2013.

Pour beaucoup, le capitaine de l’équipe nationale de football Luka Modric, qui a lui-même perdu sa maison et son grand-père pendant la guerre, est devenu un symbole de persévérance et d’effort après le conflit qui a coûté la vie à plus de 10 000 personnes.

Les fans disent que même si l’Argentine l’emporte au Qatar, le succès de la Croatie jusqu’à présent est déjà si grand qu’il ne laisse aucune place à la déception, seulement à la gratitude.

“Ce (match de ce soir) restera dans l’histoire pour les générations à venir”, a déclaré le Premier ministre Plenkovic.

___

Jovana Gec et Dusan Stojanovic ont contribué depuis Belgrade, Serbie.

Sabina Niksic, Associated Press