Malgré le fait que l’équipe indienne ne se soit pas rendue à la Coupe du Monde de la FIFA, les fans de football indiens se rendront au Qatar pour assister au spectacle sportif. Plus de 23 500 des 1,8 million de billets pour la Coupe du monde de Qatar 2022 vendus au cours des deux premières phases ont été achetés par des passionnés de football indiens. L’Inde a été classée huitième pour la consommation de billets après la première phase de billetterie pour la fête du football.

Lors de la dernière édition de la FIFA en 2018, l’Inde comptait près de 18 000 fans présents en Russie. Le sous-continent avait le troisième plus grand nombre de fans en Russie parmi les pays non concurrents, après seulement les États-Unis et la Chine.

Alors, qu’est-ce qui motive les supporters d’un pays dont l’équipe féminine est classée 58e alors que l’équipe masculine est classée 104e et n’a jamais disputé une Coupe du monde à se rendre en si grand nombre au plus grand spectacle sportif du monde ?

Bien qu’au niveau national, le scénario du football indien semble assez lugubre. Le financement de la Fédération indienne de football (AIFF) aurait été réduit de 85% en mai 2022. La réduction du financement était justifiée par les mauvaises performances de l’équipe masculine, un manque d’organisation dans le football féminin, un manque de ventes de billets dans des stades de premier plan et une croissance insuffisante au niveau du football de base.

Le mois dernier, la FIFA a temporairement interdit l’Inde en raison de l’ingérence d’un tiers. L’interdiction est maintenant levée. Mais tous ces facteurs ne signifient pas que la nation est étrangère au sport du football.

Une étude YouGov menée en janvier de cette année pour le compte de l’équipe de la Super League indienne, le FC Goa, a révélé qu’il y a 160 millions de passionnés de football en Inde. L’amour du sport est indéniablement présent. C’est simplement une question de savoir où il est dirigé.

La principale raison d’un tel afflux de fans vers la Coupe du monde du Qatar pourrait être le fait que ce serait la proximité la plus proche dans laquelle la Coupe du monde a eu lieu par rapport aux autres éditions. De nombreuses villes indiennes ne sont qu’à 3-4 heures de vol de Doha.

Plus de 750 000 Indiens vivent au Qatar, représentant environ un quart de la population. Il existe une catégorie distincte pour les résidents du Qatar, avec des billets à partir de 40 riyals (11 $ ou 876 roupies indiennes), et ils sont autorisés à inviter des non-résidents en tant qu’invités.

Le tourisme sportif est devenu un marché lucratif ces dernières années, avec de nombreux nouveaux entrants. DreamSetGo, une entreprise qui tente de fusionner les voyages sportifs et luxueux, a été fondée en 2019 par l’éminente société indienne de fantasy Dream11. En 2015, Bharat Army, la célèbre organisation indienne de fans de cricket qui suit l’équipe en grand nombre à travers le monde, a créé sa propre aile de tourisme sportif nommée Bharat Army Travel & Tours.

Les chiffres confirment cette effervescence. Selon un rapport Thrillophilia, le tourisme d’aventure et d’expérience devrait augmenter à un taux de croissance annuel comparé de 17,4% de 2017 à 2023. Toutes ces raisons ont contribué de manière significative à ce que les Indiens affluent pour assister à la Coupe du monde avec le désir d’obtenir un aperçu de leurs joueurs préférés en direct.

Bien que l’Inde ne participera pas à la Coupe du monde, les Indiens seront à nouveau présents en grand nombre dans les tribunes de la Coupe du monde de football.

