L’engouement effrayant voit les gens commander des boîtes pour animaux de compagnie «  aveugles  » avec des animaux mystérieux à l’intérieur et beaucoup meurent avant leur arrivée

Une tendance CHILLING voit les gens commander des boîtes pour animaux « aveugles » avec des animaux mystérieux à l’intérieur, mais beaucoup souffrent à l’agonie avant d’arriver morts.

Les coffrets cadeaux pour animaux de compagnie «animaux mystères» sont devenus une tendance populaire en Chine, où les acheteurs ne peuvent pas choisir un animal de compagnie ou une race et peuvent recevoir n’importe quel type d’animal, des chats et des chiens aux tortues et aux araignées.

7 Des bénévoles d’un groupe de protection des animaux ont fait cette horrible découverte Crédits: Weibo

7 Ils ont été choqués de trouver d’innombrables boîtes avec des chiens et des chats Crédits: Weibo

Ce qui a commencé comme une boîte à jouets mystérieuse de la société Pop Mart s’est transformé en un engouement inquiétant, car les vendeurs en ligne ont maintenant échangé les jouets avec des animaux vivants dans une version tordue du cadeau.

La dure réalité des boîtes pour animaux de compagnie est que les animaux vivants doivent être emballés et expédiés à travers le pays – et beaucoup ne parviennent pas à destination.

L’horrible découverte a été faite lundi par un groupe de protection des animaux à Chengdu, en Chine.

Les volontaires du groupe de protection des animaux ont été choqués de découvrir un grand lot rempli de chats et de chiens dans un dépôt logistique local.

Les animaux se trouvaient dans des caisses déguisées pour ressembler à des livraisons express régulières.

Les volontaires ont essayé de leur donner de l’eau de glucose avec des seringues à travers les trous des boîtes. Sixième ton.

Malheureusement, quatre d’entre eux sont décédés le lendemain.

Les boîtes aveugles contenant des animaux sont disponibles depuis janvier sur les plateformes de commerce électronique Taobao et Pinduoduo.

Dans la plupart des cas, les acheteurs ne sont pas autorisés à sélectionner une race spécifique, ni à renvoyer les animaux.

7 Les animaux sont emballés et expédiés à travers le pays Crédits: Weibo

7 Les animaux ont été retrouvés dans des caisses déguisées pour ressembler à des livraisons express normales Crédits: Weibo

7 Des boîtes aveugles contenant des animaux sont disponibles depuis janvier Crédits: Weibo

Bien que l’envoi d’animaux vivants soit illégal, il est courant en Chine depuis des années.

Zhou, un membre du groupe animalier, a déclaré au point de vente que les animaux hurlant à l’intérieur du dépôt logistique pouvaient être entendus pendant deux semaines.

« La plupart des boîtes indiquent que les animaux sont la progéniture de races de chiens chères, mais ce ne sont que des chiens ruraux », a déclaré Zhou.

« Les gens les achètent, et une fois qu’ils découvrent qu’ils n’aiment pas ce qu’il y a dans la boîte aveugle, ils rendent les animaux ou les abandonnent tout simplement. »

Les images des animaux publiées sur les réseaux sociaux chinois ont suscité l’indignation de nombreux utilisateurs qui ont déclaré que ce n’était pas seulement cruel pour les animaux, mais aussi une menace potentielle pour la santé publique.

Un magasin basé dans la province méridionale du Guangdong a déclaré des ventes de plus de 300 tortues par mois, avec des prix allant de plus de 2 £ à 145 £ (20 yuans à 1 300 yuans).

Les clients ont laissé des avis sur la page du magasin, y compris certains affirmant avoir reçu un animal mort.

Un client a déclaré: «Il était mort lorsque j’ai ouvert la boîte.

Un autre a écrit: « Le vendeur m’a envoyé un œuf. »

7 L’envoi d’animaux par la poste est illégal mais se produit depuis des années en Chine Crédits: Weibo

7 Malheureusement, les volontaires n’ont pas pu en sauver quatre Crédits: Weibo

Le média rapporte que mardi, la police a déclaré aux médias locaux qu’elle n’avait aucun pouvoir pour traiter le problème.

Un communiqué de ZTO Express, la société de logistique propriétaire du centre, a déclaré que l’un des directeurs de la sécurité de l’entreprise avait été suspendu à la suite de l’incident.

Les animaux qui ont survécu ont finalement été emmenés dans une animalerie locale en quarantaine et seront ensuite envoyés dans un centre de sauvetage, où les malades seront traités.