Lenglet de Barcelone, Koeman 4/10 alors que de faibles espoirs de course au titre sont terminés par le Celta Vigo

Lionel Messi a ouvert le score, mais un doublé de Santi Mina, le deuxième à la 89e minute après l’expulsion de Clement Lenglet, a prolongé la course sans victoire du Barça à trois matchs en Liga.

Avec un seul match à disputer, le Barça a maintenant sept points de retard sur le leader de l’Atletico Madrid et cinq de retour sur le Real Madrid.

Le but de Messi était son 30e en Liga cette saison, ce qui signifie qu’il a marqué 30 buts ou plus en neuf saisons différentes. Il y avait aussi plus de temps de jeu pour le jeune milieu de terrain Ilaix Moriba, qui a fait OK pour remplacer Frenkie de Jong, suspendu.

Vous pouvez copier et coller le résumé de la majorité des cinq derniers matchs du Barça ici. Comme ce fut le cas contre Grenade et Levante, le Barça est parvenu à perdre une avance grâce à une combinaison de ne pas prendre ses chances et d’une mauvaise défense. Avant ce match de Grenade à la fin du mois d’avril, une victoire les aurait menés en tête, mais une série d’une victoire en cinq matchs les voit terminer la saison troisième, quoi qu’il arrive le week-end prochain.

La chose la plus difficile pour l’équipe de Ronald Koeman est qu’elle s’est défendue de 13 points derrière l’Atletico pour reprendre son destin en main. Le jeter comme ils l’ont fait est inacceptable. Note du manager sur 10 4 – Koeman a peut-être réussi son dernier match en tant qu’entraîneur du Barca au Camp Nou. Une victoire de la Copa del Rey ne suffira peut-être pas à le sauver du sac avec des erreurs aussi flagrantes dans sa configuration tactique une fois de plus contre le Celta. Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note) GK Marc-André ter Stegen, 5 – Bizarrement, il n’a même pas bougé pour le premier but de Mina, peut-être parce qu’il n’était pas vu, mais cela n’avait pas l’air bien. DF Ronald Araujo, 6 ans – Son rythme et sa force étaient pratiques en seconde période lorsque le Barça est passé à quatre arrière et a ensuite été réduit à 10 hommes, mais il a été lent à réagir pour le vainqueur de Mina. DF Gerard Pique, 5 – Se tenait à des kilomètres de Mina pour lui permettre un tir gratuit pour le premier but. A montré des signes de son âge lors de cette confrontation. DF Clement Lenglet, 4 ans – La saison des Français est terminée. Son deuxième carton rouge de la campagne, complètement mérité pour deux fautes de carton jaune, signifie qu’il manquera le dernier match à Eibar la semaine prochaine. Lenglet, à gauche, a terminé sa saison avec un carton rouge alors que Barcelone réussissait à perdre trois points lors de l’avant-dernier match de la saison. PAU BARRENA / AFP via Getty Images MF Ousmane Dembele, 6 ans – Il a causé des problèmes de rythme et de franchise sur la droite, mais n’a pas été assez lucide dans le dernier tiers. MF Ilaix Moriba, 6 ans – Ce n’est pas sa meilleure performance, mais il semble au moins accompli à ce niveau. Bien utilisé son corps pour protéger le ballon. MF Sergio Busquets, 6 ans – Produit une excellente passe pour définir l’objectif de Messi. A bénéficié du passage à 3-5-2, bien que des questions à long terme persisteront sur sa capacité dans un 4-3-3. MF Pedri, 6 ans – Une fin de saison fatiguée l’a vu éliminé à la mi-temps. Travaillé dur jusque-là, remportant des balles pour mettre en place des compteurs à plusieurs reprises. MF Jordi Alba, 6 ans – J’ai pris de bonnes positions à gauche mais je n’ai pas pu créer autant qu’il le fait souvent. FW Lionel Messi, 7 ans – A bien pris son but avec sa tête et a presque volé un égaliseur tardif, tirant juste à côté après une bonne course. FW Antoine Griezmann, 5 ans – L’attaquant français n’a pu faire aucune différence sur le résultat du match, dérivant dans et hors de différentes positions. Substituts MF Riqui Puig, 6 ans – Ajout d’énergie mais sa performance manquait de qualité, même si c’était à prévoir compte tenu de son manque de minutes cette saison. DF Sergino Dest, 5 – Remplacement de Pique lorsque Koeman a changé la forme. MF Francsico Trincao, 6 ans – Il a fait quelques belles descentes, mais toujours dans des zones du terrain où il ne pouvait pas faire beaucoup de dégâts. FW Martin Braithwaite, 5 ans – A raté une belle occasion de porter le score à 2-1 avant le vainqueur du Celta. MF Miralem Pjanic, NR – Engagé pour Ilaix après le carton rouge tardif de Lenglet.