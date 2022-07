L’engagement d’interdire les importations de fourrure et de foie gras est relégué au second plan, admet le ministre

Une promesse d’interdire les importations de fourrure et de foie gras a été effectivement abandonnée après une révolte du cabinet, a confirmé un ministre du gouvernement.

Zac Goldsmith avait promis que les restrictions – autrefois saluées comme une liberté clé après le Brexit – seraient appliquées d’ici l’année prochaine, insistant sur le fait qu’il y était “complètement engagé”.

Mais le ministre de l’Environnement a maintenant admis que le gouvernement envisageait simplement “toute autre mesure qui pourrait être prise” et “une action potentielle” sur les controverses.

La descente fait suite aux objections des ministres de droite, dont Jacob Rees-Mogg, qui ont fait dérailler la législation promise plus tôt cette année.

Kerry McCarthy, ministre fantôme du Labour pour le changement climatique, a déclaré: “On nous a dit qu’après le Brexit, nous serions en mesure de reprendre le contrôle et d’interdire les importations de foie gras et de fourrure, mais ensuite Jacob Rees Mogg et al ont été très contrariés.”

Le député a critiqué Lord Goldsmith pour n’avoir répondu à une lettre envoyée en avril qu’après que les députés aient quitté Westminster pour leurs vacances d’été.

Les militants des droits des animaux craignent également de perdre un champion lorsque la femme de Boris Johnson, Carrie, quittera Downing Street avec lui en septembre.

La production de fourrure et de foie gras est déjà interdite au Royaume-Uni, mais le gouvernement avait promis d’interdire le commerce des produits pour prévenir la cruauté envers les animaux.

L’an dernier, un plan d’action indiquait la fin de la période de transition post-Brexit en janvier 2021 comme l’opportunité d’étendre “les restrictions à l’importation existantes sur la fourrure de phoque, de chat et de chien”.

Sur le foie gras de canards ou d’oies gavés, il a déclaré: “Nous nous engageons à constituer une base de preuves claire pour éclairer les décisions sur l’interdiction de l’importation ou de la vente de foie gras.”

En mai, même après que la législation ait été exclue du discours de la reine, Lord Goldsmith a déclaré qu’il était “absolument convaincu” que les interdictions se poursuivraient, déclarant: “Il existe de nombreuses façons différentes de le faire passer. [parliament].”

Mais, dans une lettre à Mme McCarthy, le pair a écrit que le gouvernement “envisageait seulement toute autre mesure qui pourrait être prise concernant le foie gras”.

Concernant la fourrure, il a déclaré: “Nous avons lancé un appel à l’action sur le secteur de la fourrure ainsi que d’autres formes d’engagement avec les parties intéressées et publierons le résultat en temps voulu.”

Des dizaines des principales organisations caritatives britanniques pour les animaux avaient protesté contre le retrait du projet de loi sur les animaux à l’étranger, consternés par la menace d’années de leur lutte pour la répression.

Le projet de loi aurait également interdit la publicité d’activités touristiques cruelles à l’étranger, telles que les promenades à dos d’éléphant et les lieux de divertissement à dos d’éléphant.

Et il s’est engagé à cibler les chasseurs du Royaume-Uni qui voyagent à l’étranger, souvent en Afrique australe, et paient des milliers de livres pour abattre légalement des lions, des éléphants et même des babouins.

Lord Goldsmith a déclaré que l’interdiction des trophées se poursuivrait, le gouvernement accordant du temps à un projet de loi d’arrière-ban présenté par le député conservateur Henry Smith.

Mais il a déclaré que le gouvernement ne faisait qu'”explorer des options” pour interdire la publicité “d’activités de bien-être inacceptables impliquant des animaux sauvages”.