L’engagement des trois nations en faveur d’une utilisation sûre de la technologie nucléaire

MAT Chikondo, Secrétaire chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du projet au Bureau du Président et du Cabinet de la République du Zimbabwe, a déposé six instruments au nom du Zimbabwe.

L’un d’entre eux est l’instrument d’adhésion à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires, qui vise à établir des normes minimales pour assurer une protection financière contre les dommages résultant de certaines utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

Des instruments d’adhésion ont également été déposés au Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris et au Protocole modifiant la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Étant donné que les objectifs de la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires se reflètent largement dans la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, le Protocole commun vise à établir des relations conventionnelles entre les deux Conventions et à éliminer les conflits qui pourraient survenir. découlent de l’application simultanée des deux Conventions au même accident nucléaire.

Lors de l’événement, le Zimbabwe a également adhéré à la Convention sur la sûreté nucléaire et accepté l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ainsi que l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’Accord, approuvé par le Conseil des gouverneurs en 1959, accorde à l’Agence, à ses biens et à ses actifs, l’immunité contre les procédures judiciaires, et donne à l’Agence la capacité de contracter, d’acquérir et de céder des biens et d’engager des poursuites judiciaires.

Le Zimbabwe, qui utilise les technologies nucléaires dans la santé, l’agriculture et la recherche, avait auparavant engagé envers quatre autres traités multilatéraux en matière de sûreté et de sécurité nucléaires lors de la Cérémonie des traités lors de la 65e session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA en 2021.

La Cérémonie des traités, organisée chaque année par le Bureau des affaires juridiques de l’AIEA lors de la Conférence générale annuelle, vise à promouvoir l’adhésion universelle aux traités multilatéraux les plus importants dont le Directeur général de l’AIEA est dépositaire et à offrir aux États membres la possibilité de déposer instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.