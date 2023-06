Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La promesse de Rishi Sunak d’éliminer un arriéré de décisions d’asile d’ici la fin de cette année est sur le point d’échouer après que le coût annuel du système d’asile britannique a atteint 3,6 milliards de livres sterling, a révélé un chien de garde.

Le Bureau national d’audit (NAO) a déclaré que les responsables du ministère de l’Intérieur avaient averti en interne que l’engagement était « dans le doute, avec une action urgente requise » alors que les coûts montaient en flèche au milieu d’une crise du logement, d’objectifs « irréalistes », de problèmes de personnel et d' »hypothèses très incertaines » faites par le gouvernement.

Dans un discours phare sur la migration en décembre, le Premier ministre s’est engagé à « abolir l’arriéré des décisions initiales en matière d’asile d’ici la fin de l’année prochaine », mais Downing Street a rapidement précisé qu’il ne faisait référence qu’aux « anciennes » demandes déposées avant juin dernier.

Le rapport du NAO indique même que cet objectif est menacé, concluant : « Alors que les décisions augmentent, le ministère de l’Intérieur ne prend pas encore suffisamment de décisions sur les réclamations héritées pour éliminer l’arriéré d’ici décembre 2023. »

L’organisme de surveillance indépendant des dépenses publiques du Royaume-Uni a averti que le coût du système d’asile britannique a atteint 3,6 milliards de livres sterling en 2022-23 et pourrait encore augmenter, malgré l’introduction de nouvelles lois qui, selon le gouvernement, « amélioreront le coût et l’équité du système d’asile ».

Stephen Kinnock, le ministre fantôme de l’Immigration du parti travailliste, a déclaré que les conservateurs avaient « perdu le contrôle à un coût astronomique pour le contribuable ».

« L’accent mis par le Premier ministre sur les » réclamations héritées « est essentiellement un faux-fuyant, et l’arriéré réel devrait voir un afflux de 23 000 autres réclamations d’ici décembre », a-t-il ajouté.

NAO a calculé que 2 200 décisions devraient être prises chaque semaine pour que l’objectif du Premier ministre soit atteint – mais le chiffre actuel n’est que de 1 300.

La plupart d’entre elles ne sont pas des octrois complets ou des refus d’asile mais des « décisions administratives », où les demandes sont « retirées » du système.

« Le ministère de l’Intérieur peut considérer qu’une demande est implicitement retirée si, par exemple, une personne demandant l’asile quitte le Royaume-Uni avant qu’une décision d’asile ne soit prise, ne se présente pas à un entretien d’asile ou ne remplit pas un questionnaire d’asile lorsqu’on lui a demandé de le faire », dit le rapport du NAO.

Un décideur d’asile a dit L’indépendant le ministère de l’Intérieur avait fixé des objectifs « impossibles » et attaqué injustement la productivité des travailleurs, lorsqu’ils sont entravés par les propres politiques et technologies du ministère.

« Ils n’essaient pas de résoudre l’arriéré », a-t-il ajouté. « Ils essaient de refuser autant de personnes que possible. »

Le NAO a averti que la promesse d’arriérés du Premier ministre en décembre dernier avait contraint le ministère de l’Intérieur à « redéfinir ses activités pour atteindre ces objectifs à court terme », laissant l’arriéré des réclamations post-juin 2022 s’accumuler.

Rishi Sunak à bord du coupeur HMC Seeker de l’Agence frontalière lors d’une visite à Douvres (PENNSYLVANIE)

Fin avril, il y avait près de 138 000 demandes en attente d’une décision initiale, dont plus de 60 000 nouvelles demandes dépriorisées en raison de l’objectif du Premier ministre.

Les retards font grimper les coûts en raison de l’obligation légale du gouvernement d’héberger et de soutenir tout demandeur d’asile démuni pendant l’examen de sa demande.

En février, le gouvernement a annoncé un nouveau système de questionnaires d’asile accélérés pour les pays à taux d’octroi élevés, notamment l’Afghanistan et la Syrie.

Le programme a été encore élargi la semaine dernière, le gouvernement ayant abandonné les mesures introduites par Priti Patel qui ralentissaient les décisions, mais NAO a révélé que «le personnel du ministère de l’Intérieur s’est inquiété du fait que le taux et la qualité des retours de questionnaires étaient inférieurs à leurs hypothèses».

Ils ont averti que les décisions basées sur les formulaires, qui doivent être remplis en anglais quelle que soit la langue maternelle du demandeur d’asile, pourraient entraîner des décisions erronées et une augmentation des recours en justice.

Les questionnaires font partie d’un programme plus large de transformation de l’asile, qui a débuté en 2021 et vise à accélérer les décisions et à réduire les coûts.

« L’analyse de rentabilisation du programme repose sur une série d’hypothèses très incertaines », a averti NAO, affirmant que le ministère de l’Intérieur avait fait des prévisions sans preuve sur le nombre de personnes demandant l’asile, le nombre de travailleurs sociaux qu’il pourrait employer, leur productivité et les coûts.

Le rapport indique que le ministère de l’Intérieur a fondé sa politique en partie sur une « attente » selon laquelle d’ici avril de cette année, il expulserait 250 personnes chaque mois vers le Rwanda ou d’autres pays où leurs demandes d’asile pourraient être traitées. Le nombre est actuellement nul.

L’arriéré total d’asile a atteint un nouveau record (Bureau à domicile)

Le ministère de l’Intérieur a attribué à l’ensemble du programme de transformation de l’asile une note orange / rouge, ce qui signifie qu’il était « dans le doute, avec une action urgente requise et des retards possibles dans la livraison », indique le rapport.

Un examen officiel a révélé qu’il y avait «des ambitions irréalistes concernant l’hébergement et la productivité des travailleurs sociaux» et des problèmes de «capacité de dotation en personnel dans certaines parties du ministère de l’Intérieur».

D’autres problèmes incluent l’absence d’un accord d’asile opérationnel avec le Rwanda ou tout autre pays, et la lutte pour obtenir un logement suffisant ou faire avancer des plans controversés d’utilisation de bases militaires et de barges.

Alex Fraser, directeur de l’aide aux réfugiés de la Croix-Rouge britannique, a déclaré que les gens « ne peuvent pas continuer leur vie tant que le gouvernement n’a pas traité leurs demandes d’asile ».

« Nous voyons chaque jour les conséquences que cela a sur leur santé physique et mentale », a-t-il ajouté : « Plus de 172 000 hommes, femmes et enfants vivent dans les limbes ».

Le porte-parole du Conseil des réfugiés a appelé le gouvernement à définir une « approche plus ambitieuse, juste et réalisable pour s’attaquer à l’arriéré » au lieu de faire adopter « une législation irréalisable et coûteuse ».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le gouvernement travaille sans relâche pour réduire l’arriéré d’asile et proposer des alternatives moins chères et plus ordonnées à l’hébergement à l’hôtel.

« Comme le reconnaît NAO, nous avons déjà doublé le nombre de travailleurs sociaux et réduit l’arriéré de 20 %, mais nous savons que davantage doit être fait pour rééquilibrer le système d’asile.

« Le projet de loi sur la migration illégale arrêtera les bateaux en détenant ceux qui viennent illégalement au Royaume-Uni et en les renvoyant rapidement dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers sûr. »