Le vœu de Boris Johnson de «niveler» le pays échouera à moins qu’il n’annule les réductions de dépenses, ne transfère le pouvoir et ne mette fin aux «préjugés politiques» dans la distribution de fonds, avertissent ses pairs.

L’engagement – un élément clé du succès électoral des conservateurs dans le cœur du Labour – est qualifié de «déficient», avec d’énormes doutes sur ce qu’est la stratégie et ce qu’elle tente de réaliser.

Le comité des services politiques des Lords exhorte le Premier ministre à produire «de toute urgence» des plans fermes, après avoir mis près de deux ans après avoir atteint le n ° 10 pour même nommer un conseiller.

Son rapport indique que les ministres doivent mettre fin à leur emprise serrée sur les libertés locales «pour que le nivellement soit réussi» – au lieu de simplement distribuer des sommes d’argent de Whitehall.

Les pairs avertissent également le NHS et les écoles sont privées de l’argent dont elles ont besoin pour rebondir sur Covid-19 – alors que «le financement des conseils est confronté à une réduction en termes réels».

Et ils disent que le financement doit être lié aux niveaux de privation dans chaque région – après le tollé suscité par ce qui a été surnommé «la politique du baril de porc nu» dans les documents du budget de mars de Rishi Sunak.

Les autorités locales de cinq ministres du cabinet – y compris le chancelier – ont reçu des espèces pour «la rénovation du centre-ville et des rues principales, des projets de transports locaux et des biens culturels et patrimoniaux».

Au lieu de donner la priorité à la privation, l’argent est allé aux zones rurales à faible productivité et aux longs trajets pour se rendre au travail, facteurs qui favorisent les régions conservatrices du pays.

«Ce manque de transparence a alimenté les accusations de partialité politique», prévient le comité, présidé par l’ancienne ministre travailliste Hilary Armstrong.

Il «risque de saper la confiance du public dans le nivellement», prévient sa lettre au Premier ministre, appelant à l’utilisation de «l’indice de privation multiple» dans les allocations.

La baronne Armstrong a ajouté: «La stratégie nécessitera un changement de direction majeur si elle veut atteindre son admirable ambition de permettre aux personnes des zones« laissées pour compte »d’avoir les mêmes opportunités qu’ailleurs dans le pays.»

La critique intervient après qu’un ministre du gouvernement a déclaré qu’aucun objectif ne serait fixé pour décider si l’engagement de nivellement a été atteint – insistant sur le fait que les électeurs décideront.

Cette semaine, deux autres ministres ont été accusés d’avoir fait preuve d’un «manque total de compréhension» de ce qu’est la politique, après une session meurtrière devant une commission parlementaire différente.

À un moment donné, Paul Scully, le ministre des Affaires, a déclaré: «Il s’agit d’améliorer les résultats dans tout le Royaume-Uni. Nous pouvons voir le détachement que les gens ressentent à l’idée d’être éloignés de Westminster. »

Même les députés conservateurs du comité des affaires ont été critiques, Mark Pawsey se plaignant: «J’ai du mal à comprendre, car nous n’avons pas de paramètres, où nous devons être.»

Il y a plus d’un an, L’indépendant a demandé au n ° 10 comment l’efficacité de la politique de nivellement serait mesurée et on lui a dit «d’attendre le budget» – mais aucune annonce n’a suivi.

Les pairs ont déclaré que les progrès devraient être mesurés sur la réduction des disparités sur tout, de l’espérance de vie, l’emploi, le salaire, la productivité, l’alphabétisation et le calcul et les qualifications – parallèlement à un «calendrier pour atteindre ces objectifs».