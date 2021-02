L’engagement de MrBeast pour 2021 consiste à donner de l’argent

Jimmy Donaldson, qui dirige le compte YouTube très populaire « MrBeast », est pour des moyens philanthropiques exagérés qui peuvent potentiellement changer la vie d’étrangers.

MrBeast connu pour sa générosité bizarre a fait la une des journaux dans le passé pour des raisons étranges mais justes. Le créateur de contenu populaire sur YouTube avec plus de 50 millions d’abonnés a, dans le passé, donné une île d’une valeur de 5 crore Rs, acheté toutes les voitures chez un concessionnaire, donné des pourboires aux serveurs et des milliers de personnes au hasard, adopté tous les chiens dans un refuge. , a ouvert une banque gratuite pour les étrangers, a acheté des panneaux publicitaires coûteux pour soutenir PewDiePie dans la sous-guerre contre la série T, et a même planté 20 millions d’arbres avec l’aide de sa fidèle base de fans.

Il n’est donc pas surprenant que la chaîne YouTube de M. Donaldson, MrBeast, ait connu une augmentation impressionnante du nombre de sous-titres. Alors que ses abonnés ont parfois la chance de figurer dans ses vidéos pour gagner quelque chose d’extravagant, MrBeast a maintenant décidé de monter les enchères pour 2021.

Dans une vidéo récente, MrBeast s’est engagé à donner 10 cents pour chaque abonné qu’il gagne cette année. Par exemple, le mois précédent, 3 millions de nouvelles personnes ont rejoint la famille MrBeast. Cela se traduit directement par 300 000 $ en espèces et c’est ce qu’il a donné dans le nouveau téléchargement.

«Pour toute l’année 2021, chaque fois que quelqu’un s’abonne à cette chaîne, je donne 10 cents à une association caritative. Le mois dernier, 3 millions de personnes se sont abonnées à la chaîne, ce qui signifie que je vais donner cette montagne de 300 000 dollars. aux personnes dans le besoin », déclare MrBeast dans la vidéo intitulée:« Appuyez sur abonnez-vous pour 0,10 $ ».

Dans la vidéo, MrBeast a effacé une dette de 15000 dollars chacun pour deux étudiants d’un collège, a donné 10000 dollars à un enseignant tout en quittant PS5 et MacBooks pour ses étudiants, a payé le loyer de deux complexes d’appartements, a fait don de 30000 dollars à une entreprise qui luttait pour rester à flot.

Mis en ligne le 14 février, sa vidéo a déjà récolté près de 20 millions de vues.

Les commentaires résumaient à peu près la vidéo de MrBeast.

« Seul MrBeast peut dire » Nous faisons des progrès « tout en perdant de l’argent lol. »

« Je pense que vous pouvez trouver un emploi simplement en vivant près de MrBeast à ce stade … »

« Vos vidéos sont juste à un autre niveau, continuez comme ça. »

« cet homme sauve littéralement la vie des peuples et fait des jours des peuples! »

Dans la vidéo précédente, MrBeast et son équipe ont mis la main sur une glace de 100 000 $.

Chaque boule de glace dans le dessert coûte 100 $. Garni de chocolats coûtant 500 $ chacun. Des fraises japonaises (75 $ chacune) ont été trempées dans du jus de raisin vieux de 99 ans (20 000 $). Le sundae était également composé de pêches confites à 500 $ chacune. Le serveur a ensuite versé une sauce au caramel d’une valeur d’environ 3 000 $ sur le sundae et a complété le plat avec une sauce au caramel au beurre et aux pommes de 45 000 $.