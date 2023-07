L’engagement de l’armée Josh Manecke, après une énorme poussée de croissance, s’apprête à ancrer Downers Grove South O-line – Shaw Local

Josh Manecke, plaqueur gauche senior de Downers Grove South, cherche à faire une grande différence cette saison.

Grand est le mot clé pour décrire Manecke.

Après avoir joué sa saison junior à 235 livres, Manecke est passé à 6 pieds 6 pouces et 275 livres pendant l’intersaison. Sa croissance récente a attiré de nombreux prétendants, ce qui a essentiellement accéléré son recrutement. Il s’est engagé dans l’armée fin juin.

Manecke a admis que sa carrière de footballeur avait viré à la hausse suite à la prise de poids.

« Je me sens bien maintenant », a-t-il déclaré. « J’ai surtout mis du muscle et je suis devenu plus rapide au lieu de ralentir. Je me sens plus un athlète et je suis prêt à dominer sur le terrain.

Manecke a déclaré qu’il avait commencé à prendre du poids de qualité une fois qu’il avait cessé de grandir, ce qui lui avait permis de se concentrer sur l’ajout de kilos à son corps.

« Une fois que j’ai arrêté de grandir, c’était plus facile de grandir », a-t-il déclaré. « J’ai arrêté de grandir au milieu de ma deuxième année, donc je pense qu’une fois que j’ai arrêté de grandir, j’ai commencé à consacrer plus de temps à la salle de gym et arrêté de jouer au basket et il était plus facile de prendre du poids une fois que je me suis pleinement engagé à prendre du poids. et frapper la salle de musculation.

Au fil des ans, l’entraîneur de Downers Grove South, Mark Molinari, a vu sa part de joueurs de qualité de son programme s’épanouir en joueurs de Division I, mais il a qualifié la croissance tardive de Manecke d’un avantage significatif pour l’offensive.

« L’année dernière, Josh a joué à 235 livres, il a donc mis environ 50 livres et il a augmenté depuis l’année dernière », a déclaré Molinari. « Il était en retard sur le radar des gens, mais il est allé dans quelques camps et avait une solide connexion à l’armée. C’est un gamin massif. Nous ne l’avons pas encore vu jouer à ce (nouveau) poids, donc c’est comme si nous avions un nouveau jouet.

Manecke, remplaçant lors de sa deuxième saison, aurait pu être une recrue en plein essor dans le nord de l’Illinois, mais il voulait mettre fin à son recrutement en raison de ses liens avec l’armée.

« C’était un processus très rapide », a-t-il déclaré. « J’ai fleuri tard, en ce qui concerne la taille et la hauteur, mais ma famille a fait un excellent travail pour le gérer. Mes parents m’ont emmené en visite et m’ont vraiment aidé. Je savais qu’avant ma visite officielle, (l’armée) était mon premier choix à l’époque. Je savais que c’était le bon endroit pour moi.

Manecke fait partie d’un solide groupe de ligne offensive qui devrait faire la force de l’équipe de football des Mustangs, selon Molinari.

« Ça a été un bon été », a déclaré Molinari. «Tous nos joueurs de ligne (offensifs) reviennent. Nous avons une bonne continuité avec notre jeu de course, en particulier avec la façon dont l’année dernière s’est terminée au premier tour des séries éliminatoires. Josh va être le point d’ancrage de notre ligne offensive, tandis que Deon Davis, un partant de trois ans, est de retour au poste de porteur de ballon.

« Mack O’Halloran nous manquera, mais nous avons trois partants qui reviennent sur la ligne offensive et deux qui ont joué beaucoup de minutes et nos partants dans nos esprits. »

En raison de son augmentation de taille et de son expérience, Manecke est un joueur à surveiller dans le West Suburban Gold cette saison. Les chevaux de Troie ont remporté leurs six matchs de championnat pour remporter le titre d’or la saison dernière.

« Je suis vraiment excité pour ma dernière année, d’être une grande partie de l’équipe et d’avoir un grand impact », a déclaré Manecke. «Je sais qu’en tant que chef d’équipe, je dois intensifier et faire les petites choses à l’entraînement, comme appeler mes coéquipiers pour qu’ils fassent de leur mieux et soient un bon exemple pour eux. Nous avons une ligne offensive très expérimentée et de bonne taille. Je suis super excité d’entrer dans un rôle de leadership. C’est une bonne pratique pour ce qui va arriver dans mon avenir à West Point.