L’engagement de la commission de la justice de Boris Johnson en 2019 est rompu alors que le travail est “suspendu” indéfiniment

La promesse de Boris Johnson de mettre en place une commission royale chargée d’examiner les “changements sérieux” nécessaires au système de justice pénale a été rompue après l’arrêt du travail par le gouvernement.

L’ancien Premier ministre, qui pourrait se présenter pour un deuxième mandat à Downing Street, a annoncé la politique dans le manifeste électoral des conservateurs en 2019 et l’a confirmée dans le discours de la Reine qui a suivi.

“Notre système de justice actuel a besoin de changements sérieux, nous allons donc créer une commission royale sur le processus de justice pénale”, avait-il déclaré à l’époque.

Près de trois ans plus tard, la commission n’a pas commencé ses travaux. L’indépendant comprend qu’aucun président ou commissaire n’a été choisi et qu’un mandat n’a pas été établi pour définir sa portée.

Steve Reed, le secrétaire à la justice fantôme, a déclaré que les criminels étaient «laissés tomber» et les victimes «laissées tomber».

Il a dit L’indépendant: “Les taux de poursuites pour des crimes graves comme le cambriolage, le vol qualifié et la fraude sont si faibles qu’ils ont effectivement été décriminalisés.

“Maintenant, les conservateurs reviennent sur leur promesse de créer une commission royale – pour dissimuler l’impact de leurs décisions désastreuses.”

Le ministère de la Justice affirme que les travaux ont été “suspendus” en raison des exigences de la pandémie de Covid, mais le propre calendrier du gouvernement suggère que même s’il est redémarré, il serait impossible pour la commission de terminer ses travaux avant les prochaines élections générales.

La période qui s’est écoulée depuis l’annonce de la commission royale a vu la criminalité enregistrée par la police atteindre un nouveau sommet tandis que les poursuites ont atteint un niveau record.

Les victimes attendent plus longtemps que jamais que les affaires soient portées devant les tribunaux, et les chiffres obtenus par L’indépendant montrent qu’une action revendicative sur un différend de longue date concernant les honoraires des avocats de la défense a perturbé au moins 15 000 audiences du tribunal de la Couronne entre avril et septembre.

Les avocats publient une déclaration devant le Bristol Crown Court après avoir fait grève

L’escalade de la grève, qui s’est terminée la semaine dernière, a stoppé plus de 2 400 procès et en a touché des centaines d’autres selon les chiffres du ministère de la Justice.

Kirsty Brimelow KC, présidente de la Criminal Bar Association, a déclaré qu’il n’y avait pas assez d’avocats pour poursuivre ou défendre et qu’ils se sont mis en grève pour “empêcher l’effondrement complet du système de justice pénale”.

Elle a ajouté: «L’investissement dans une enquête ou une commission supplémentaire n’est pas nécessaire. Un investissement plutôt urgent et l’annulation de deux décennies de coupes dans le financement du système de justice pénale sont la réponse claire.

Le paiement de l’aide juridictionnelle était l’une des questions qui devaient être couvertes par la commission royale sur la justice pénale, bien que son mandat n’ait jamais été formellement établi.

Une source proche du processus a déclaré que le gouvernement avait discuté des commissaires potentiels mais n’était pas allé plus loin avant de déprioriser officiellement les plans.

“Il n’aura pas été abandonné officiellement car vous n’avez pas besoin de le supprimer [for work to stop],” il a dit L’indépendant.

“Cela n’arrivera pas avant les prochaines élections – cela prendra deux ou trois ans.”

La Law Society, qui représente les avocats, a déclaré que les tribunaux “s’effondrent, que les arriérés s’accumulent, qu’il n’y a pas assez de juges et d’avocats, et que les victimes et les accusés sont confrontés à des retards honteux”.





La présidente Lubna Shuja a ajouté : « Que la commission royale sur la justice pénale ait été suspendue ou abandonnée, il est évident que le système de justice pénale est à genoux et réclame des investissements après des décennies de sous-financement.

Les ministres ont déclaré au Parlement que le gouvernement restait attaché à la politique à au moins neuf reprises depuis son annonce.

En réponse à des questions posées à la Chambre des lords en juillet suivant, un ministre du gouvernement a déclaré qu’il faudrait plusieurs mois pour établir le champ d’application de la commission royale et que cela durerait jusqu’à un an et demi.

Le processus nécessite la rédaction d’un mandat avant que le roi ne soit invité à approuver la commission, qui ne peut alors être formellement établie que par mandat royal.

En mai, son homologue croisé Lord Ramsbotham a appelé le gouvernement à s’excuser auprès de la reine pour «lui avoir demandé de faire une annonce qu’il n’avait pas l’intention de mettre en œuvre», avec son discours de décembre 2019, qui disait: «Mes ministres établiront une commission royale examiner et améliorer l’efficience et l’efficacité du processus de justice pénale.

Il a déclaré que la commission “n’allait évidemment pas se produire” et que l’équipe formée au sein du ministère de la Justice avait été dissoute.

La Fédération de police, qui représente des officiers de base à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, a qualifié la pause de “coup dur pour le maintien de l’ordre”.

Le président Steve Hartshorn a ajouté: “De nombreux rapports montrent ce qui doit être fait non seulement dans le domaine de la police, mais dans le système de justice pénale au sens large et ils indiquent tous en fin de compte un mécanisme de financement durable à plus long terme qui permettra à la fois des investissements et des économies.”

La Howard League for Penal Reform a déclaré que la commission aurait pu être l’occasion de “repenser soigneusement” le système actuel alors que la surpopulation carcérale s’aggrave.

“Certaines des réponses qu’une telle enquête pourrait apporter nous sautent déjà aux yeux – notamment le besoin évident de réduire la population carcérale et d’investir dans un système de justice pénale sous-financé qui est à bout de souffle”, a déclaré le directeur des campagnes. Andrew Neilson.

“Pourquoi les ministres poursuivent-ils des projets de construction de plus de prisons alors qu’il n’y a pas suffisamment de personnel pour gérer celles que nous avons déjà et pas assez de tribunaux pour traiter les personnes déjà dans le système?”

Le gouvernement a déclaré que la «pause» de la commission royale avait été nécessaire pendant la pandémie et a souligné le travail, y compris le projet de loi sur les victimes et le plan d’action contre le viol, comme exemples de réforme.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Nous continuons à suivre les problèmes du système judiciaire et nous nous concentrons maintenant sur la mise en œuvre de réformes majeures pour renforcer les droits des victimes, réviser la réponse au viol, réduire l’arriéré induit par la pandémie et aider les délinquants. tourner le dos au crime pour mieux protéger le public.