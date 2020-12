Ariana Grande a réalisé que son beau Dalton Gomez était « très spécial » quand ils ont passé le verrouillage ensemble.

La romance éclair de la chanteuse a pris d’assaut le monde du showbiz après avoir annoncé ses fiançailles à l’agent immobilier de 25 ans plus tôt ce mois-ci.

Et il semble que la pandémie de coronavirus en cours ait eu un côté positif pour la chanteuse de Thank U Next car elle a « accéléré » sa relation.

Après s’être rencontrés fin 2019, Ariana et Dalton ont lancé leur histoire d’amour lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble en janvier, deux mois seulement avant que le virus Covid-19 ne secoue le monde.

Une fois que la nouvelle a été annoncée que les citoyens du monde entier seraient obligés de rester à l’intérieur, Ariana a décidé de suivre son nouveau petit ami à Los Angeles pour s’asseoir.







Levant le couvercle sur leur histoire d’amour, une source proche du chanteur a déclaré à People Magazine que sans Covid, le couple ne se serait peut-être pas fiancé si tôt.

«Elle a réalisé qu’il était très spécial», a déclaré la source.

«Cela devenait difficile pour eux de se voir, alors elle a décidé de tenter sa chance.







«Elle a acheté une maison dans les collines d’Hollywood en juin et n’a jamais regardé en arrière. Ils sont incroyablement heureux.

L’initié a révélé que Dalton est un «grand gars» et a une ambiance «discrète» en matière de gloire et de fortune, et il espère toujours garder sa relation avec Ariana secrète.

La chanteuse Sweetener l’a prise Instagram compte pour annoncer ses fiançailles la semaine dernière avec une série de photos de son énorme bague en diamant.







« Pour toujours, puis certains, » Ariana a légendé le message.

Il s’agit du deuxième engagement d’Ariana alors qu’elle était brièvement fiancée à la star de Saturday Night Live Pete Davidson.