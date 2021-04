Le plan climatique du PRÉSIDENT Joe Biden visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d’ici 2030 pourrait entraîner des changements importants dans la routine quotidienne des Américains.

Biden a annoncé son plan ambitieux au début d’un sommet de deux jours sur le climat qui a débuté jeudi le jour de la Terre.

Biden a annoncé jeudi son plan climatique lors de la Journée de la Terre Crédit: AFP

Les Américains pourraient également voir une hausse des impôts de plus de 3500 dollars pour les plus hauts revenus du pays Crédits: Getty

Dans ce document, Biden a promis de réduire les émissions de plus de moitié en un peu moins d’une décennie par rapport aux chiffres de 2005, promettant de faire avancer les États-Unis pour devenir une économie zéro émission d’ici 2050.

Bien que ce plan appelle à la création d’emplois alors que le pays passe à une énergie plus verte, le plan pourrait tous affecter la façon dont les Américains mangent, travaillent et chauffent leurs maisons.

« Les signes sont indéniables. La science est indéniable. Le coût de l’inaction augmente », a déclaré Biden jeudi. « C’est un impératif moral, un impératif économique. »

« Le temps presse, mais je pense que nous pouvons le faire », a-t-il poursuivi. « Et je crois que nous le ferons. Merci d’avoir fait partie du sommet. »

Les Américains pourraient être limités à un hamburger par mois Crédits: Getty

Certains pourraient même devoir passer au chauffage électrique au gaz naturel Crédits: Getty – Contributeur

Biden n’a pas encore publié de plan détaillé sur la manière dont il prévoit d’atteindre ce chiffre, mais l’annonce était encore suffisante pour que les républicains le critiquent comme étant insoutenable à long terme et entraînant une augmentation des impôts pour les Américains.

« C’est tout à fait un coup de poing », a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. « Des demandes sans dents de nos adversaires étrangers … et une douleur maximale pour les citoyens américains. »

Le Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan a déclaré que réduire de moitié les petites émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation pourrait aider à atteindre ces chiffres d’ici la date cible de 2030.

Pour atteindre ces chiffres, le DailyMail a émis l’hypothèse que les Américains devront réduire leur consommation de viande rouge de 90% et réduire de moitié les autres animaux.

Les Américains ne devraient consommer qu’environ quatre livres de viande rouge par an, soit environ 0,18 once par jour, soit environ un hamburger par mois.

Conformément à la culture automobile actuelle aux États-Unis, la School of Public Policy de l’Université du Maryland a déclaré que plus de la moitié de tous les achats de voitures neuves devaient être électriques.

Bien que les véhicules électriques ne représentent qu’environ 2% des ventes actuelles, il faudrait que près de 65% des ventes de voitures et de SUV neufs et 10% des nouveaux camions soient électriques pour atteindre la date 2030.

On pourrait demander aux Américains de s’adapter pour sauver la terre, notamment en utilisant des sources de chaleur électriques au lieu du gaz ou du pétrole, tandis que d’autres opposants ont souligné la possibilité d’une augmentation des impôts pour payer cet objectif.

Une telle hausse des impôts pourrait s’élever à plus de 3 500 $ pour les plus hauts revenus du pays.

Et cette ligne de pensée va de pair avec des études antérieures.

Une enquête menée en 2019 par le Washington Post et la Kaiser Family Foundation a révélé que bien que plus des deux tiers des Américains pensent que le changement climatique est un problème majeur, moins de la moitié sont prêts à dépenser 24 dollars par an pour le combattre.