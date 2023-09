L’engagement avec la propagande étrangère monte en flèche sur le X d’Elon Musk

Il était une fois Twitter (maintenant renommé X) essayant régulièrement d’étiqueter ce qu’il a estimé sites d’information « affiliés à l’État », dans le but de mettre en lumière les potentielles désinformations et propagandes gouvernementales. Cependant, après qu’Elon Musk ait repris la plateforme à la fin de l’année dernière, il a décidé de mettre un terme à cette politique. Comme on pouvait s’y attendre, de nouvelles recherches montrent que, depuis Musk supprimé l’étiquetage des médias du sitel’engagement des utilisateurs dans la propagande étrangère a explosé.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

Un nouveau rapport de NewsGuard, qui analyse les tendances médiatiques, affirme que des sites comme RT et TASS en Russie, China Daily et PressTV en Iran ont vu une explosion de l’engagement des utilisateurs depuis que X a purgé ses étiquettes de médias plus tôt cette année. En effet, le rapport affirme que, dans les 90 jours qui ont suivi la suppression des étiquettes « affiliées à l’État » de ces organisations, l’engagement avec les publications des versions anglaises de leurs comptes a grimpé d’environ 70 %.

Le rapport note :

C’est RT en Russie qui a obtenu le plus d’engagement après que les utilisateurs de X n’ont plus eu accès à l’information selon laquelle le média – qui a changé son nom de Russia Today, plus transparent il y a plusieurs années – est géré par le gouvernement du président du pays, Vladimir Poutine. Il a presque doublé son engagement, passant de 1,3 million à 2,5 millions de likes et de republications, après la suppression de la divulgation. Suite au changement de politique X, la chaîne russe TASS a accru son engagement de 63 pour cent, la chaîne iranienne PressTV de 97 pour cent et le Global Times chinois de 26 pour cent.

(Il convient de noter que, bien que le gouvernement américain ait officiellement les a accusés d’être des organes de propagande, certaines de ces organisations ont déjà désavoué affirme qu’ils manquent d’indépendance éditoriale. Une dispute continue existe sur qu’est-ce qui compte exactement en tant qu’organisation médiatique « affiliée à l’État ».)

La propagande étrangère est stimulée par l’algorithme de X, affirment des chercheurs

Pourquoi, exactement, les utilisateurs interagissent-ils beaucoup plus fréquemment avec ce type de contenu ? Eh bien, selon le rapport de NewsGuard, le propre algorithme de X semble amplifier le contenu, créant ainsi une audience plus large. Avant le rachat de Musk, Twitter affirmait que le contenu des médias « affiliés à l’État » ne pourrait jamais être amélioré par son algorithme. Cependant, NewsGuard affirme que, depuis le rachat de Musk, les articles de sites comme RT et China Daily sont « recommandés algorithmiquement » dans les flux « Pour vous » des utilisateurs avec une certaine régularité. Des recherches antérieures ont a souligné cette tendancemontrant que les changements apportés par Musk ont ​​permis aux campagnes de désinformation étrangères de gagner en visibilité.

Jack Brewster, analyste chez NewsGuard, a déclaré à Gizmodo qu’il était clair que, sous Musk, « X donne désormais aux lecteurs beaucoup moins d’informations sur les sources à partir desquelles ils obtiennent leurs informations » et que les processus de filtrage d’informations récemment modifiés du site ont clairement « eu un effet substantiel sur la façon dont la désinformation se propage sur la plateforme.

Les changements apportés par Musk ont ​​rendu un paysage informationnel déjà complexe encore plus déroutant

Bien entendu, il est important de noter que le problème de désinformation de Twitter/X n’a pas commencé avec Elon Musk. La plateforme a toujours a été un réservoir de propagande et une grande partie de cette propagande ne provient pas d’organismes de presse, qu’ils soient affiliés à l’État ou non. Des armées de robots et de trolls, armés par organismes gouvernementaux, agents politiques, célébritéset entrepreneurs de l’ombre, sont couramment utilisés pour manipuler le flux d’informations sur le site. Il est également apparu récemment que, dans les années qui ont précédé le déploiement des étiquettes de médias « affiliés à l’État », Twitter avait manifestement aidé amplifier les efforts de propagande des États-Unis au Moyen-Orient, ce qui signifie qu’ils pouvaient difficilement être qualifiés d’arbitre neutre de l’information au cours de cette période.

La politique d’étiquetage des médias de Twitter – que Musk a supprimée – était également un désastre. Notamment, la plateforme a qualifié les agences de presse affiliées à l’État et dirigées par les ennemis géopolitiques des États-Unis (Chine, Russie et Iran), mais n’a pas distribué des étiquettes similaires pour les médias occidentaux. Radio Free Europe, l’agence de presse financée par le gouvernement qui, au plus fort de la guerre froide, recevait fonds secrets importants et orientation programmatique de la CIA, et qui continue d’être financé par le gouvernement, n’a jamais reçu le même traitement que RT ou China Daily. Voice of America, un réseau d’information ouvertement détenu par l’État, n’a jamais non plus été étiqueté jusqu’à ce que Musk apparaisse. Ces organisations américaines ont affirmé que leurs politiques éditoriales les différenciaient des médias d’État étrangers.

Brewster reconnaît volontiers que la politique d’étiquetage d’avant Musk présentait certains problèmes, même s’il note que les changements récents ont clairement supprimé d’importants garde-fous qui, aussi fragiles soient-ils, étaient conçus pour lutter contre une certaine quantité de pollution informationnelle sur la plateforme.

« Je ne pense pas que Twitter avant Musk faisait les choses parfaitement », a déclaré Brewster. « Mais je pense que nous devrions toujours essayer de réfléchir à de nouvelles façons de donner aux gens plus d’informations au lieu de moins, en particulier sur les plateformes de médias sociaux, où la responsabilité et la transparence sont généralement quasiment inexistantes. Je pense que ces plateformes – Internet en général – n’ont pas vraiment été conçues pour diffuser des informations de manière responsable. Mais au lieu de s’améliorer, la situation semble empirer. »