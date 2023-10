WASHINGTON — Aux prises avec un Congrès dysfonctionnel, le président Joe Biden a la tâche d’assurer vendredi aux dirigeants de l’Union européenne que les États-Unis peuvent néanmoins tenir leurs promesses d’envoyer des dizaines de milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël en temps de guerre.

La réunion du Bureau ovale survient à un moment où le chaos politique intérieur aux États-Unis pourrait déstabiliser davantage un monde de plus en plus chaotique. Bon nombre des priorités partagées par Biden avec l’UE dépendent de l’adoption d’un budget par le Congrès – une tâche difficile étant donné que la Chambre n’a pas de président élu et que les divergences avec certains législateurs républicains sur l’aide à l’Ukraine pourraient forcer la fermeture du gouvernement fédéral en novembre.

En plus de répondre aux efforts de l’Ukraine pour repousser la Russie et aux conséquences de l’attaque du Hamas contre Israël, les dirigeants américains et européens réfléchissent également à la manière de gérer le changement climatique, la concurrence économique avec la Chine et les questions commerciales et fiscales.

Un jour avant sa rencontre avec Biden, le président du Conseil européen, Charles Michel, a exprimé son optimisme quant à la capacité de Biden à tenir ses promesses d’aider à armer et à soutenir financièrement l’Ukraine.

« Je suis vraiment confiant et je suis également reconnaissant envers le leadership personnel de Joe Biden », a déclaré Michel. « Il fera tout pour que ce soutien soit confirmé. »

Le président américain entretient des relations personnelles avec Michel et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui qualifie Biden de « cher Joe ».

L’UE et les États-Unis sont fiers d’être attachés aux principes démocratiques, source d’unité alors qu’ils affrontent la guerre russe en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas. Ils ont présenté leur soutien à Israël comme le reflet de valeurs démocratiques communes et ont souligné l’importance du respect du droit international dans les opérations militaires.

Mais la réalité des démocraties est que les accords de politique étrangère peuvent changer avec les élections et que des intérêts concurrents au niveau national peuvent éclipser la diplomatie. Les deux partenaires ont encore des divergences à concilier sur les questions commerciales, économiques et les incitations au passage aux sources d’énergie renouvelables. Les États-Unis et l’UE doivent encore finaliser un accord sur une production d’acier et d’aluminium durable sur le plan environnemental afin d’éviter les droits de douane imposés sous la présidence de Donald Trump.

Les propres incitations de Biden à s’éloigner des combustibles fossiles ont laissé l’Europe « un peu mal à l’aise », a déclaré Federico Steinberg, chercheur invité au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington.

Même si l’UE salue les efforts des États-Unis pour « accélérer la transition verte », a déclaré Steinberg, certains éléments des programmes de Biden sont de nature protectionniste, discriminatoires à l’égard des partenaires commerciaux et sapent le système de l’Organisation mondiale du commerce que l’UE souhaite relancer.

Mais pour l’instant, les États-Unis et l’UE se concentrent sur les grands défis de la guerre et de la solidarité dans leurs propos et leurs choix politiques. Von der Leyen a déclaré jeudi que le « cœur » de la conversation dans le Bureau ovale porterait sur l’Ukraine et Israël.

« Les vents ne soufflent pas seulement aujourd’hui, ils soufflent aujourd’hui avec force rafale », a-t-elle déclaré lors d’un discours à l’Institut conservateur de l’Hudson. « Nos démocraties subissent des attaques soutenues et systémiques de la part de ceux qui abhorrent la liberté. »

En plus des sanctions contre la Russie, les pays de l’UE ont fourni près de 90 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, dont 27 milliards de dollars d’aide militaire, a déclaré von der Leyen. Mais la question reste ouverte de savoir si l’engagement américain pourrait faiblir après avoir fourni quatre séries d’aides à l’Ukraine totalisant 113 milliards de dollars, une somme qui comprend le remplacement du matériel militaire américain envoyé à Kiev.

« Il est maintenant temps de redoubler d’efforts », a déclaré von der Leyen jeudi.

Dans une autre interview accordée à l’Associated Press, Michel a déclaré que les États-Unis et l’UE devraient encore progresser dans la lutte contre les tarifs douaniers sur l’acier et dans la défense des intérêts des entreprises européennes. Mais Michel a déclaré que les deux partis sont alignés sur l’Ukraine et que l’Europe « fait ce qui est nécessaire et nous préparons les prochaines décisions pour mobiliser toujours plus de financements, plus d’équipements militaires pour l’Ukraine et pour les Ukrainiens ».

Biden devrait demander vendredi 105 milliards de dollars de financement supplémentaire, dont 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont une grande partie servirait à reconstituer les stocks d’armes américains fournis plus tôt.

Il y a également 14 milliards de dollars pour Israël, 10 milliards de dollars pour des efforts humanitaires non spécifiés, 14 milliards de dollars pour la gestion de la frontière américano-mexicaine et la lutte contre le trafic de fentanyl et 7 milliards de dollars pour la région Indo-Pacifique, qui comprend Taïwan. La proposition a été décrite par trois personnes proches des détails qui ont insisté sur l’anonymat avant l’annonce officielle.

Mais certains républicains de la Chambre des représentants ont remis en question la valeur de l’aide à l’Ukraine aux niveaux recherchés par Biden. Le Parti républicain a évincé le représentant Kevin McCarthy, républicain de Californie, après un accord visant à maintenir temporairement le gouvernement ouvert jusqu’au 17 novembre. Les législateurs républicains n’ont pas réussi à trouver un successeur, ce qui fait craindre que les engagements de Biden avec l’UE ne soient menacés.

Le président américain a lancé un défi au Congrès dans un discours prononcé jeudi soir en décrivant l’idée centrale de sa proposition de dépenses :

« Les valeurs américaines sont ce qui fait de nous un partenaire avec lequel les nations souhaitent travailler. Nous mettons tout cela en danger si nous quittons l’Ukraine, si nous tournons le dos à Israël. »

L’écrivain de l’AP Raf Casert a contribué à ce rapport depuis Bruxelles.

Josh Boak, Associated Press