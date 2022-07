L’enfer des vacances de la famille britannique alors qu’un bug mystérieux lors d’un voyage cinq étoiles de 4 000 £ en Turquie laisse son fils de cinq ans à l’hôpital

Une famille BRITANNIQUE a déclaré que leurs vacances cinq étoiles de rêve à 4 000 £ se sont transformées en cauchemar après qu’un mystérieux insecte a laissé leur fils de cinq ans à l’hôpital.

Sheri Smith, 43 ans, a déclaré que sa famille avait commencé à se sentir mal le deuxième jour de son séjour au Delphin Imperial Resort en Turquie.

Le fils de Sheri, âgé de cinq ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après être tombé malade du virus de l’estomac 1 crédit

Sheri a affirmé que le jeune aurait pu mourir s’il n’avait pas été rapidement soigné 1 crédit

Sheri, de Croydon South London, avec son fils, sa fille et son mari 1 crédit

La mère de deux enfants a déclaré que sa fille avait échappé au virus de l’estomac d’horreur, mais que son fils et son mari étaient également tombés malades.

Elle a dit avoir passé cinq jours au lit dans des douleurs atroces, tandis que son fils de cinq ans a été transporté d’urgence à l’hôpital et a reçu une perfusion intraveineuse.

Sheri, de Croydon, dans le sud de Londres, a affirmé que le jeune aurait pu mourir s’il n’avait pas reçu rapidement un traitement pour ce que les médecins lui avaient dit être E-Coli ou salmonelle.

Les agents Travel Republic ont confirmé qu’ils enquêtaient sur les réclamations.

La famille s’était envolée pour Antalya, en Turquie, aux premières heures du 5 juin, et le lendemain, son fils a commencé à souffrir de douleurs à l’estomac.

Sheri a déclaré: “Finalement, à midi, nous avons décidé qu’il avait peut-être juste faim, alors nous lui avons apporté des pâtes.

“A une heure et demie, il a dit qu’il ne se sentait pas bien. Pas même 30 minutes plus tard, il s’est assis et était malade partout.

“Il vient de tout vider complètement de lui – il ne pouvait même pas retenir l’eau.

“Après environ deux heures, il avait perdu le contrôle de ses intestins – même au lit.

“Sa température montait en flèche, alors je lui ai donné du paracétamol et du Calpol, puis du Nurofen plus tard. Le soir, je me sentais aussi malade.”

Sheri a d’abord imputé la maladie soudaine à un coup de chaleur ou à une intoxication alimentaire, mais maintenant elle blâme les aliments mal cuits ou la piscine de l’hôtel.

Elle a conduit son fils à l’hôpital et il a été mis sous perfusion en raison d’un manque de liquides – et un test sanguin a révélé qu’il souffrait d’une grave infection bactérienne, a-t-elle allégué.

Sheri a déclaré: “Ils m’ont essentiellement dit qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui et qu’il devait rester à l’hôpital, et ils l’ont mis sous antibiotiques.”

La mère de deux enfants est également tombée malade et affirme qu’elle n’a rien mangé pendant cinq jours.

« CRI DE DOULEUR »

Elle a déclaré: “Nous avons vu le médecin de l’hôtel et lorsqu’il m’a examinée et m’a touché le ventre, je hurlais de douleur.

“Il m’a tout de suite dit qu’il devait me faire une injection dans les fesses, puis il m’a donné des médicaments supplémentaires une heure plus tard.

“Nous y étions peut-être cinq minutes, mais pendant ce temps, trois autres familles sont venues à la réception pour se plaindre du même problème.”

Pour ajouter à la misère de la famille, le chaos des voyages signifiait que leurs vols étaient retardés de plusieurs heures dans les deux sens.

Sheri a déclaré: “Je suis tellement en colère parce que c’était nos vacances en famille pour lesquelles j’ai payé beaucoup d’argent, et ça a juste été gâché.

“Nous nous sommes mariés en confinement, donc nous n’avons jamais fait la lune de miel que nous voulions, donc c’était comme notre deuxième lune de miel spéciale en famille.

“Le deuxième jour, c’était fini – les vacances étaient terminées.

“En gros, nous ne pouvions pas bouger du lit et j’avais des hallucinations à cause de ma fièvre, mais je ne voulais pas aller à l’hôpital parce que j’avais peur d’être coincé ici pendant des semaines après.”

Sheri a déclaré qu’elle envisageait une action en justice.

ENQUETE OUVERTE

Un porte-parole de Travel Republic a déclaré qu’une enquête avait été ouverte.

Se référant à Sheri utilisant sa jeune fille, un porte-parole a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés d’apprendre l’expérience de Mlle Gill et des membres de sa famille à l’hôtel Delphin et nous avons parlé avec elle pour discuter des questions qu’elle a soulevées.

“Nous espérons sincèrement que la famille se sent mieux maintenant.

“Nous avons lancé une enquête urgente avec l’hôtel pour clarifier les détails, et en tant que fiers membres de l’ABTA, nous répondrons pleinement à Miss Gill dans les délais fixés par leurs directives.

“Nous avons partagé les détails du processus de résolution d’un problème post-vacances de cette nature avec Mlle Gill et la tiendrons pleinement informée de nos progrès tout au long.

“Nous voulons que nos clients passent des vacances agréables et relaxantes lorsqu’ils réservent avec nous et, à ce titre, nous attendons de tous les hôtels avec lesquels nous travaillons qu’ils respectent toutes les normes de santé et de sécurité légalement requises.

“Nous prenons très au sérieux toute suggestion selon laquelle ceux-ci n’ont pas été respectés et examinons la question avec la plus haute priorité.”

The Sun Online a contacté Delphin Imperial Resort pour un commentaire.