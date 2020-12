La star de Made In Chelsea, Amelia Mist, s’est ouverte sur l’envoi de messages horribles en ligne.

La jeune femme de 22 ans, qui a rejoint le casting de l’émission de téléréalité E4 l’année dernière, dit qu’elle a été victime d’abus en ligne et a envoyé de viles menaces de mort à la suite du dernier épisode de la série.

Dans des scènes diffusées lundi soir, les téléspectateurs ont vu Amelia coincée au milieu d’une rangée après avoir défendu son amie Verity Bowditch pour incarner Paris Smith.

Après que les scènes dramatiques aient été montrées aux fans, Amelia dit qu’elle a été « attaquée » en ligne par des guerriers du clavier et qu’elle a reçu « des menaces de mort suite à des menaces de mort ».







(Image: Phil Lewis / SOPA Images / REX / Shutterstock)



Amelia a déclaré à MailOnline: « Des gens m’ont envoyé des messages directs. Des commentaires comme » tu es la salope de Verity, tu es son petit chien « . Donc, en la défendant, je me fais attaquer.

« Honnêtement, ça a été des menaces de mort sur des menaces de mort. Et des trucs vraiment désagréables qui attaquent aussi mon apparence. Mes dents, mon poids, mon attitude. Les gens me traitent de monstre et m’énervent. Qu’est-ce que j’ai fait, vraiment, à part bâton pour mon meilleur ami? »

Elle a ajouté qu’elle se considérait comme « à la peau épaisse », mais les messages haineux peuvent l’amener à se remettre en question et nuisent à son bien-être mental.

Amelia a poursuivi: « J’ai moi-même souffert d’anxiété – gravement dans le passé – et même si je vais bien pour le moment, ce genre de chose est un déclencheur.







(Image: canal 4)



«Je me réveille et je fais défiler pour trouver des messages haineux et des messages publicitaires sur mon téléphone. C’est horrible. Je ne veux pas me réveiller et avoir l’impression d’être la pire personne.

Une dispute enflammée a débuté dans l’épisode de lundi lorsque l’ancien beau de Verity, Tristan Phillips, a fait un commentaire effronté selon lequel ils n’avaient pas eu la chance « d’avoir des relations sexuelles avec rupture ».







(Image: canal 4)



Verity a raconté à Paris les mots de Tristan, qui a ensuite partagé les informations avec Liv, qui sort avec Tristan.

Amelia a poursuivi en disant à Paris qu’ils n’étaient pas présents à l’époque, de sorte qu’ils ne peuvent pas être sûrs de l’intention des commentaires.

Les choses se sont échauffées lorsque Paris, Verity et Amelia ont bavardé dans un restaurant après que Verity a dit à Paris qu’elle n’était pas contente de la situation – comme Liv et Tristan étaient ennuyés contre elle.

* Made In Chelsea revient à l’E4 lundi à 21h.