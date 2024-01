L’enfer de la guerre pour Volodymyr Zelensky à Davos

Charles Gasparino

Entreprise



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu un accueil glacial de la part des chefs d’entreprise lors du Forum économique mondial de Davos.

AFP via Getty Images

Volodymyr Zelensky est habitué à obtenir ce qu’il veut en matière d’argent. Regardez les milliards incalculables que les contribuables américains ont donné à son pays pour vaincre l’agression russe.

L’argent du secteur privé a été beaucoup plus difficile. En témoigne l’accueil glacial qu’il a reçu de la part des banquiers la semaine dernière au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Cela en dit long sur l’énorme défi auquel Zelensky est confronté, non seulement pour repousser les hordes de Vladimir Poutine, mais aussi pour réparer les dégâts qu’elles ont provoqués sur son économie.

Le WEF, bien sûr, est un bavardage annuel d’élites de Wall Street et de financiers mondialistes qui parlent de questions importantes même s’ils ne semblent jamais rien faire. L’événement de cette année promettait au moins d’aboutir à quelque chose de concret, car Zelensky serait dans la salle avec certains des banquiers les plus puissants du monde et il a vraiment besoin de leur argent.

Wall Street a manifesté un vif intérêt pour les investissements en Ukraine. La classe des banquiers (comme le reste d’entre nous) admire la résilience du pays. La communauté financière apprécie également l’urgence géopolitique qu’il y a à empêcher Vladimir Poutine de rétablir l’ancienne Union soviétique sur le dos du peuple ukrainien.

Et ils ont apprécié le discours de Zelensky à Davos : malgré la poursuite des hostilités, l’inflation dans son pays est tombée en dessous de 6 %, contre 30 % ; l’économie est en croissance. Il prévoit d’ouvrir l’aéroport vital de Kiev dans les mois à venir. La partie occidentale du pays est relativement à l’abri des bombardements, a-t-il expliqué.

Dirigé par l’équipe de JP Morgan et Jamie Dimon composée de Mary Erdoes et Vince La Padula, un fonds d’investissement est prêt et attend d’être constitué. Comme l’a souligné cette chronique, JP Morgan a organisé une série de réunions privées avec des investisseurs potentiels car le pays constitue à bien des égards une formidable opportunité d’investissement. Les Ukrainiens sont à la fois instruits et productifs lorsque les bombes ne visent pas leurs maisons et leurs entreprises.

Et les gros banquiers comme Dimon de JP Morgan, Ray Dalio de Bridgewater Associates, David Rubenstein du groupe Carlyle, Steve Schwarzman de Blackstone, ainsi qu’un représentant de l’empire de gestion d’actifs BlackRock de Larry Fink, ont agi comme s’ils étaient prêts à conclure un accord devant les caméras. puis devant Zelensky lui-même lors d’une réunion privée au cours de laquelle ils ont discuté de la manière de réparer les infrastructures, de construire une économie technologique et de fabriquer.

Pourtant, Zelensky est reparti les mains vides, me dit-on. Pas un seul engagement ferme n’a été pris la semaine dernière par les dirigeants des plus grandes sociétés d’investissement du monde.

Il y a eu une petite bonne nouvelle pour Zelensky en provenance de Davos : Robert Kraft, oui, que Robert Kraft, le milliardaire propriétaire des New England Patriots, a participé aux discussions menées par JP Morgan sur la reconstruction de l’Ukraine depuis environ un an, et il envisage désormais sérieusement de construire des usines en Ukraine.

Avant que Robert ne devienne synonyme d’une équipe qui remportait régulièrement (jusqu’à récemment) le Super Bowl, il était un acteur important dans le secteur de la fabrication du papier. Des sources ont déclaré au Post que lui et son fils et partenaire commercial, Jonathan (ils dirigent la société holding éponyme Kraft Group), envisagent des sites dans la partie occidentale de l’Ukraine, beaucoup moins déchirée par la guerre, et pourraient décider de construire une ou deux usines. Plus tard cette année.

Un porte-parole du groupe Kraft a déclaré que l’entreprise “a eu quelques discussions préliminaires sur la possibilité de faire quelque chose à l’avenir, mais rien n’est imminent”.

L’investissement imminent de Kraft est estimé à environ 100 millions de dollars. C’est bien, mais c’est peu par rapport à l’investissement privé nécessaire pour créer des emplois et de la croissance économique, et au montant que Wall Street pourrait lever dans de bonnes conditions.

Et l’argent attend, ce qui est bon signe. Mes sources bancaires affirment que Zelensky a convaincu les grands investisseurs qu’il éradique la corruption, un obstacle majeur à toute augmentation de capital significative. Ils aiment aussi ce qu’ils entendent sur la reprise de son économie.

C’est la guerre qui empêche Wall Street d’ouvrir complètement son portefeuille. Le problème, en termes simples : les investisseurs savent qu’il n’y a aucun retour sur capital pour les startups technologiques bombardées.

Au cours des discussions à huis clos, dont j’ai parlé pour la première fois sur Fox Business, Zelensky aurait pu aggraver sa situation. Il n’a pas indiqué qu’il était prêt à mener des négociations de paix avec Poutine, l’homme qu’il a récemment surnommé « Hitler ».

Cela signifie que l’argent privé d’une somme significative n’arrivera pas de si tôt. Je suis sûr que Dimon a dit exactement cela à Zelensky. Le grand patron du JPM a également dû dire à Zelensky que l’Ukraine aurait accès à des milliards de dollars provenant du capital-investissement, des investisseurs institutionnels et des riches Américains à la seconde où les balles cesseraient de voler, mais pas une seconde avant.

Manchin en marche

La semaine dernière, au domicile de l’imprésario des relations publiques Robert Dilenschneider, le puissant sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, modéré politique de longue date, a expliqué à un groupe de donateurs potentiels pourquoi il ne supporte pas les divisions de Donald Trump et la faiblesse de Joe Biden, et pourquoi un autre Il faut un candidat pour se présenter à la Maison Blanche car l’avenir du pays est en jeu.

Manchin n’a pas explicitement dit qu’il se présentait à la présidence en tant qu’indépendant sur le ticket dit « No Labels », l’organisation non partisane avec laquelle il a travaillé ces dernières années.

Mais il n’y a vraiment aucune autre raison d’être à Darien, dans le Connecticut, par une froide nuit d’hiver, à moins que vous ne couriez, alors restez à l’écoute.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo