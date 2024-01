L’enfer de 52 points de Devin Booker mène le meilleur effort des Suns de la saison

Beaucoup a été fait après l’incroyable victoire des Phoenix Suns contre les Sacramento Kings mardi quant à savoir si ce serait le tournant de la saison pour l’équipe.

Si vous aviez répondu oui, vous n’auriez pas pu espérer un meilleur premier match que la victoire 123-109 de vendredi contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Devin Booker a célébré la mi-saison avec son premier enfer de but de la saison, marquant un sommet de 52 points.

Il a tiré 18 sur 30 sur le terrain et a ajouté quatre rebonds et cinq passes décisives avec un chiffre d’affaires.

Booker a inscrit 25 points au premier quart, devenant ainsi le deuxième joueur cette saison à faire cela, rejoignant son ancien coéquipier Mikal Bridges. Il fallait s’attendre à des explosions au premier quart-temps de la part de Booker avant cette saison, mais après avoir assumé le rôle de meneur avec beaucoup de puissance de feu autour de lui, son agressivité en matière de but a naturellement baissé un peu pour commencer les matchs. Vendredi, cependant, c’était la deuxième fois au cours des quatre derniers matchs qu’il atteignait deux chiffres dans la première douzaine de minutes pour cinq occurrences cette année. Cela fait suite à un total de 49 les deux années précédentes.

Il a également retrouvé le même rythme pour débuter la seconde période, totalisant 20 points sur cette période. Cela a fait de lui le premier gars depuis l’explosion de 71 points de Damian Lillard la saison dernière à enchaîner plusieurs quarts-temps de 20 points dans le même match, par Stathead.

La Nouvelle-Orléans (25-18) a de bonnes chances d’être le plus grand rival des Suns (23-18). Il y a la série éliminatoire du premier tour il y a deux séries éliminatoires, tous les bavardages de Jose Alvarado au cours de cette période, le dunk de Zion Williamson à la fin du temps réglementaire la saison dernière et d’autres cas mineurs qui se sont accumulés au fil du temps. La preuve dans le pudding était que Booker se faisait huer lors des présentations de la formation de départ, et il est toujours le genre de gars à se lever pour ce genre de confrontations.

Son dernier match contre les Pélicans a donné lieu à 58 points, soit un total de 110 de Booker contre eux lors des deux dernières rencontres.

Ne commettez pas l’erreur de penser que c’est le principal et unique point à retenir du concours.

Étant donné que c’était contre une bonne concurrence, sur la route et surtout constant tout au long, c’était la meilleure performance de Phoenix de la saison.

Toute l’intensité défensive et le rythme qui ont mis la pression sur les Sacramento Kings lors de la victoire de mardi se sont poursuivis. Les Suns menaient 13 après un quart-temps et l’étendaient à 17 à la mi-temps. Les Big 3 étaient tous bloqués, produisant 57 des 69 points de Phoenix, menés par les 32 de Booker.

Un excellent plan de jeu défensif sur Williamson avec beaucoup de son, des flashs rapides des autres défenseurs ont aidé à contenir les multiples grands buteurs des Pélicans, et grâce à tous les ratés, les Suns ont pu les éliminer. Et quand ce n’était pas purement en transition, ils ont montré leur intention de se lancer dans leurs actions afin de pouvoir explorer toutes les options grâce à une possession. Un superbe look après un superbe look a été généré.

Il y a eu un léger dérapage à la fin du deuxième quart-temps avant que les Suns ne reprennent là où ils avaient commencé au troisième quart avec un départ de 15-6, et Booker a contribué 10 de ces 15 points pour atteindre 42 avec plus de 20 minutes de jeu. il reste encore du temps pour atteindre son sommet de la saison et porter l’avance à 28. Un merci mérité va également à Jusuf Nurkic pour son jeu lors de cette poussée spécifique.

Tout cela était une pression accrue qui a épuisé la concentration de la Nouvelle-Orléans et l’a empêchée de rattraper son retard, tandis que les Suns restaient sur un bon rythme offensif pour maximiser leurs menaces. Compte tenu de l’incohérence de Phoenix au cours de cette saison, ce fut un travail formidable d’avoir toujours un bon processus des deux côtés du terrain avec un large avantage. Il n’y a même pas eu l’ombre d’un rallye au quatrième trimestre pour la Nouvelle-Orléans, un autre point de progrès que les Suns peuvent retirer de vendredi.

Une boule de feu absolue du Big 3 éclipsera ce qui était un très, très bon match bidirectionnel de Nurkic. Sa défense et ses passes ont été formidables toute la soirée. Il totalise cinq points, 15 rebonds et neuf passes décisives, un sommet pour la saison.

Les 26 points, cinq rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et deux blocs de Kevin Durant ainsi que les 13 points, sept rebonds et cinq passes décisives de Beal complètent ce qui est également le meilleur que le Big 3 ait joué cette saison. La défense de Durant continue de s’améliorer rapidement la semaine dernière, tandis que le travail que Beal a fait pour défendre Williamson était une tâche ardue pour laquelle il était prêt.

Suivez @KellanOlson