L’enfant star rarement vu de Peter Pan, Jeremy Sumpter, méconnaissable alors qu’il révèle que sa femme est enceinte de son premier bébé

Jeremy Sumpter, l’enfant star de PETER Pan, a révélé qu’il allait être papa pour la première fois.

L’homme de 33 ans, qui est surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans le film fantastique de 2003, a posté une jolie photo de lui berçant le ventre de sa femme Elizabeth et a même révélé le nom de sa fille.

Sacs à dos

Jeremy Sumpter a joué le personnage principal du film d’aventure Peter Pan en 2003[/caption] INSTAGRAM

Jeremy avec sa femme Elizabeth[/caption]

Il a écrit sur Instagram: “Havin a baby yall! Lucy Snow Sumpter arrive en avril 2023 ! J’ai hâte de te rencontrer Lucy ! Joyeux Noël à tous!! @elizabeth615 t’aime bébé.

Jeremy et Elizabeth ont annoncé leurs fiançailles plus tôt dans l’année avec une jolie photo en plein air montrant sa bague éblouissante.

Et ils se sont mariés à peine 10 semaines plus tard, Jeremy qualifiant sa femme de “la plus belle chose sur laquelle j’aie jamais posé les yeux”.

Les boucles dorées désordonnées de Jeremy et les joues ressemblant à des chérubins de son célèbre premier rôle au cinéma ont depuis fait place à une coupe soignée et à une barbe hirsute.

Après avoir joué dans le film aux côtés de Jason Isaacs en tant que capitaine Hook et Rachel Hurd-Wood en tant que Wendy Darling, l’acteur basé à Nashville a joué des rôles dans une série de titres.

Au début, il est apparu dans le film d’horreur An American Crime avec Elliot Page et Catherine Keener, ainsi que dans le film comique The Sasquatch Gang.

Plus récemment, Jeremy était dans le film catastrophe Into The Storm avec Richard Armitage et Sarah Wayne Callies, et il est également sur le point d’apparaître dans quelques longs métrages encore en pré-production.

Cependant, Jeremy n’a pas toujours été acteur, lançant sa carrière de mannequin préadolescent primé dans le Kentucky à l’âge de 11 ans avant de déménager à Los Angeles avec sa famille.

Il a ensuite joué dans quelques images, dont le film d’horreur psychopathe Fragilité, qui lui a valu une nomination au Saturn Award de la “Meilleure performance d’un jeune acteur”, avant de décrocher le rôle de Peter Pan à l’âge de 13 ans.

L’acteur a fait la plupart de ses propres cascades pour Peter Pan après avoir pratiqué le combat à l’épée jusqu’à cinq heures par jour, s’être entraîné à la gymnastique et soulever des poids.

Pendant le tournage en Australie, il a également surfé et joué au cricket, et a forgé un lien fort avec sa co-vedette Rachel Hurd-Wood.

Jeremy aime toujours le sport, partageant souvent des clichés de pêche et de golf avec ses 587 000 abonnés Instagram.

Instagram

Jeremy peut sembler très différent, mais le jeune acteur défie définitivement les années[/caption] Instagram

Jeremy est toujours au cinéma et devrait apparaître dans quelques nouvelles productions cette année[/caption]