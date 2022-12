L’enfant star de Waterloo Road, rarement vu, Tommy Knight, méconnaissable sept ans après le spectacle, alors que les fans l’appellent “en forme”

WATERLOO Road’s devrait revenir le mois prochain après une pause de sept ans.

Certains des personnages les plus aimés reviendront, mais tous ne reprendront pas leur rôle, y compris l’acteur Tommy Knight, qui a radicalement changé depuis son passage dans la série.

La star de la télévision – qui a joué Kevin Skelton dans la série huit – semble méconnaissable sept ans après sa première apparition dans le drame de l’école BBC One.

Tommy, maintenant âgé de 29 ans, a continué à jouer et a une série de spectacles à succès à son actif.

Échangeant son uniforme scolaire contre la mode du XIXe siècle, il s’est transformé lorsqu’il a joué dans Victoria d’ITV, jouant Brodie en 2016.

Il est apparu aux côtés de Jenna Coleman dans la série dramatique historique en tant que garçon de salle de la reine Victoria dans la maison royale.

À l’époque, Tommy a stupéfié les fans en montrant son look fringant tout en apparaissant sur le tapis rouge.

L’année dernière, il a assisté au London Film and Comic Con et a accueilli des fans enthousiastes lors de la convention annuelle.

En un clin d’œil, Tommy arborait une barbe et un bonnet jaune alors qu’il rayonnait aux côtés d’un fan.

La star de la télévision, qui avait l’air élégante dans une chemise multicolore à fleurs, a laissé les fans faire une double prise.

L’un d’eux a écrit: “Je ne sais pas comment il fait, mais Tommy Knight a réussi à devenir tellement plus chaud avec cette barbe.”

Un autre fan a simplement répondu: “Je ne peux qu’être d’accord.”

Un troisième a jailli: “Tommy Knight est un petit humain si mignon.”





“Vous ne pouvez pas essayer de me dire que c’est Tommy Knight avec le bonnet jaune”, a demandé un fan choqué.

Un autre fan ravi a ajouté: “J’ai aussi rencontré Tommy Knight et il était aussi vraiment adorable.”

Les histoires les plus notables de Tommy sur Waterloo Road comprenaient son adoption par l’enseignant Daniel Chalk, sa relation avec Dynasty Barry, sa liaison avec un assistant d’enseignement.

Son personnage a également subi un accident vasculaire cérébral avant un entretien universitaire et il a quitté l’émission de la BBC dans la série 10.

Tommy est également surtout connu pour avoir joué Luke Smith dans The Sarah Jane Adventures de 2007 à 2011.

Il a également décroché un rôle dans Doctor Who en 2008 et a joué dans un spécial de Noël en deux parties en 2009.

Il a été écrit comme un habitué de The Sarah Jane Adventures dans la première série de la quatrième série en 2010, lorsque Luke part pour l’Université d’Oxford, mais il a continué à faire des apparitions semi-régulières dans l’émission jusqu’à la fin de la cinquième. et la série finale, généralement via webcam depuis son dortoir.

Sa dernière apparition était dans le dernier épisode de la série, The Man Who Never Was.

Tommy a également fait des apparitions dans Casualty, The Bill et en 2014, il a joué la victime du meurtre Caleb “Cal” Bray dans Glue.

En 2016, il décroche le rôle de “Hall Boy Brodie” dans le drame d’époque d’ITV Victoria aux côtés de Jenna Coleman.