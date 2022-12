L’enfant star de Jingle All The Way, Jake Lloyd, a l’air totalement différent 26 ans après avoir quitté Hollywood

AS, Jake Lloyd, sept ans, au visage frais, a incarné un petit garçon désespéré pour que son père lui offre une figurine d’action pour Noël.

Il se trouve que ce père était Arnold Schwarzenegger dans le film classique des années 90 Jingle All The Way – une câpre familiale amusante qui voit Arnie faire toutes sortes d’égratignures pour emballer une poupée Turbo Man épuisée.

Jake Lloyd dans Jingle All The Way avec Arnold Schwarzenegger[/caption]

Vingt-six ans après sa sortie, Jingle All The Way sera à nouveau diffusé sur Channel 4 samedi après-midi.

Alors que le personnage de Jake, Jamie Langston, est immortalisé au cinéma, l’homme lui-même a depuis longtemps quitté Hollywood.

Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’ancien acteur entretient une relation amour/haine avec l’industrie, affirmant que sa renommée a fait de sa vie un “enfer vivant” à l’école.

Il a trouvé une célébrité encore plus grande en 1999 lorsqu’il a joué Anakin Skywalker dans Star Wars: The Phantom Menace.

Le redémarrage très attendu de la franchise de science-fiction a été qualifié de bâclé malgré son casting de stars et le pedigree de l’équipe derrière.

En 2001, après avoir joué dans son dernier rôle Madison, Jake a déclaré au Daily Beast : « J’ai appris à détester quand les caméras sont pointées sur moi. Quand vous avez quelque chose comme ça, il y a beaucoup d’attentes pour qu’il réponde aux normes du public et je ne pense pas que George [Lucas] fait ça.”

La vie de Jake a déraillé en 2015, lorsqu’à l’âge de 26 ans, il a été impliqué dans une poursuite policière à grande vitesse de 25 miles.

Sa mère a dit à l’époque que Jake souffrait de schizophrénie et n’avait pas pris ses médicaments.

Après avoir passé près de 10 mois en prison pour l’incident en Caroline du Sud, il a été transféré dans un établissement de santé mentale.

La sœur de Jake, Madison, est décédée tragiquement dans son sommeil en 2018, à l’âge de 26 ans.

Sa mère avait précédemment déclaré dans un communiqué: «Il s’est rapproché de sa famille et nous travaillons tous dur pour l’aider avec cela. Il est toujours une personne gentille et attentionnée et nous espérons qu’il redeviendra amusant et divertissant dès que possible. Jake continuera à progresser avec l’amour et le soutien que vous continuez à montrer.

Jake a maintenant 33 ans et a tourné le dos à la comédie[/caption]