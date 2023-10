L’enfant star de GOODNIGHT Mister Tom semble désormais méconnaissable alors qu’il se déshabille et célèbre le 25e anniversaire du film.

Le regretté John Thaw a joué le rôle de Monsieur Tom, qui accueille un jeune garçon évacué appelé William pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rex

Twitter

Le vieil homme amer traverse une série de défis alors qu’il commence lentement à considérer William comme le sien.

Bonsoir, Mister Tom est toujours considéré comme un classique familial.

Depuis la sortie du film il y a 25 ans, vous vous demandez peut-être où est William aujourd’hui.

William a été joué par l’acteur Nick Robinson.

Depuis son apparition dans le film dramatique de 1998, Nick est apparu dans plusieurs émissions de télévision, notamment Harry and the Wrinklies et Midsomer Murders.

Nick a consacré sa vie d’adulte au théâtre, avec des photos sur son Instagram le montrant sur scène et dans sa loge.

Aujourd’hui adulte, il est loin de l’enfant sans défense qu’il incarne dans le film ; cependant, il l’aime toujours.

Dans le cadre du 25e anniversaire du film, il a publié sur les réseaux sociaux quelques images des coulisses du tournage.

L’une des photos montrait Nick et John Thaw sur le tournage du film légendaire, avec un bâtiment en feu en arrière-plan.

Une autre montre un jeune Nick habillé comme son personnage et en train de prendre un verre, tandis qu’une autre le montre en train de se faire coiffer sur le plateau.

Nick a sous-titré le message : « Aujourd’hui, cela fait 25 ans que Goodnight Mister Tom a été diffusé pour la première fois à la télévision et a changé ma vie… un quart de siècle…

Aujourd’hui, je prends un moment pour réfléchir aux moments spéciaux que j’ai passés avec John, Annabelle et le reste des acteurs et de l’équipe – quel film incroyable nous avons fait ensemble.

Les photos ont rappelé des souvenirs du film à de nombreux fans, et certains ont raconté à quel point ils l’avaient aimé lorsqu’ils étaient enfants.

Dans la section commentaires, l’un d’eux a écrit : « J’adore ça ! »

Un deuxième a déclaré : « Magnifique film. Je ne peux pas compter combien de fois je l’ai regardé avec mes filles et mes petits-enfants. Je pleure encore à chaque fois.

Un troisième a écrit : « C’était et c’est toujours l’un de mes films préférés, je le regarde à chaque fois qu’il passe. »

Un quatrième a ajouté : « Merveilleux, magique, Nicolas. Comme je vous l’ai dit par le passé, vous devez être si fier d’être l’une des principales raisons pour lesquelles ce film est si spécial.

Un cinquième a écrit : « Ma petite maman a adoré ce film et a pleuré à travers lui. Je l’ai gardé en débarrassant sa maison lors de son décès. Nous l’avons vu récemment et maintenant je suis en larmes, c’est un beau film.

Nick a récemment partagé des photos de ses vacances ensoleillées sur la plage espagnole de Playa Balmins.

L’ancien enfant acteur s’est déshabillé et a posé pour la caméra sur le sable.

Ailleurs, dans sa vie personnelle, Nick est marié à l’ancien candidat de Big Brother Andy West.

Andy a terminé quatrième de la dix-septième saison de l’émission de téléréalité en 2016.

Le couple s’est marié en décembre 2019.

L’ancienne star de télé-réalité a partagé un cliché de leur journée spéciale à l’occasion de leur deuxième anniversaire plus tôt ce mois-ci et a rendu hommage à Nick.

Instagram

Twitter