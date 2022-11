L’enfant star de Benidorm, Oliver Stokes, semble méconnaissable alors qu’il rejoint les co-stars pour une réunion de comédie

L’enfant star de BENIDORM, Oliver Stokes, semblait aujourd’hui méconnaissable alors qu’il rejoignait ses co-stars pour une réunion de comédie.

L’acteur, 24 ans, est surtout connu pour avoir joué Michael Garvey dans l’émission ITV entre 2007 et 2015.

Oliver – devenu célèbre dans la série il y a plus de 15 ans – et a joué le personnage pendant sept séries.

Les téléspectateurs de Benidorm l’ont vu pour la dernière fois il y a six ans lorsque la famille a fait un voyage à Las Vegas.

Maintenant, Oliver a grandi et a même un fils appelé Archie.

L’acteur est maintenant de retour à l’endroit qui l’a rendu célèbre, pour participer à une rencontre de fans à BeniCon.

Oliver a été rejoint par sa co-star Asa Elliott, qui a joué le chanteur house de Neptune Bar.

S’adressant à Instagram, il a partagé une série de clichés du célèbre hôtel Solana à Benidorm.

On pouvait voir des fans affluer autour d’Oliver pour prendre un selfie avec lui.

BeniCon est une toute nouvelle convention de fans qui se déroule à Benidorm depuis vendredi.





Olivier a admis avoir fait la fête un peu trop dur, alors qu’il rentrait chez lui après l’événement ce matin, après n’avoir pas dormi.

Pendant son séjour à Benidorm, Oliver a également joué le rôle de Lee Hanley dans The Street, Ben Wetherby dans Heartbeat et Nigel Clough dans The Damned United.

Après son passage sur joué Sean McKern dans Casualty.

Ces jours-ci, il profite d’une vie plus calme à la maison avec sa famille et son fils.

