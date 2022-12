L’enfant star Damien Trotter de Only Fools And Horses est méconnaissable 20 ans après être devenu célèbre

Cela fait plus de 40 ans que le premier épisode de la comédie britannique Only Fools and Horses a été diffusé – et l’une des stars semble méconnaissable depuis ses débuts à la télévision.

Après tant d’années, de nombreux fans de l’émission emblématique de la BBC se demandent ce que certains des acteurs ont fait depuis, en particulier Damien Trotter.

BBC

Damien – joué par Benjamin Smith – était le seul enfant de Del Boy et Raquel Trotter[/caption]

Célèbre pour ses chaînes en or collantes et son sourire grimaçant, le vilain jeune a fait tout ce qui était en son pouvoir pour agacer son oncle Rodney.

Dans la sitcom britannique classique, Damien – joué par Benjamin Smith – était le seul enfant de Del Boy et Raquel Trotter.

Après de longues délibérations, ils ont décidé d’appeler leur fils Damien en référence à l’enfant démon du présage – et il a certainement été à la hauteur de son nom.

Benjamin – maintenant âgé de 31 ans – est complètement méconnaissable près de deux décennies après être apparu dans Only Fools And Horses entre 2001 et 2003.

Plus tard, il a remporté plus de succès en tant qu’acteur lorsqu’il est apparu en tant que Tegs narquois sur EastEnders en 2008.

Pendant quatre épisodes, son personnage a provoqué un chaos complet à Walford et a finalement poignardé Jay Mitchell avant d’être arrêté.

Cette même année, Benjamin a catapulté sa carrière d’acteur lorsqu’il a joué le personnage adorable Donny dans le drame culte E4 Skins.

Il est également apparu dans d’autres émissions de télévision populaires, notamment Teachers, The Bill, Help! Je suis un Teenage Outlaw, Misfits, Doctor Who, Holby City et Goodnight Mister Tom.

De plus, Benjamin a ensuite incarné Reece Keys dans son premier rôle de téléfilm dans Passer By aux côtés de James Nesbitt en 2004.

Son deuxième grand rôle au cinéma est venu quand il a décroché un rôle poignant dans le long métrage Come Out of the Woods en 2017.

Plus récemment, Ben a joué le rôle de Robbie Lennox dans la mini-série télévisée Resistance, qui a été tournée l’année dernière.

Il s’agissait de la suite palpitante de Rebellion, basée sur les difficultés rencontrées par les Irlandais lors de l’Insurrection de Pâques de 1916.

BBC

Ben a joué quelques rôles à la télévision, dont la mini-série Resistance qui a été tournée l’année dernière[/caption]