L’enfant secret de la star de la BBC dit à son ancienne maman strip-teaseuse qu’elle ne veut pas rencontrer son célèbre père

L’enfant secret d’une star de la BBC a dit à sa mère qu’elle ne voulait pas le rencontrer.

Elle sait qui est son père et qu’il a griffonné son célèbre slogan sur les seins GG de sa mère.

Une star de la BBC a mis une strip-teaseuse enceinte puis l'a larguée avant qu'elle ne donne naissance à son enfant amoureux

La star de la BBC, qui a écrit son slogan à la télé sur ses seins GG, a profité d'une aventure de six mois avec la danseuse aux gros seins

La semaine dernière, The Sun a révélé comment la star de la télévision, que nous ne nommons pas, a profité d’une aventure de six mois avec son ancienne mère strip-teaseuse avant de la jeter par SMS après qu’elle soit tombée enceinte.

S’adressant au Sun dimanche, son ancien amant de lap-dance a confirmé que sa fille hésitait à le contacter.

Elle a déclaré: «Elle était enthousiaste au départ, mais depuis que cela a explosé, elle a décidé qu’elle ne voulait pas le rencontrer pour l’instant.

« Elle n’est pas gênée. Cela pourrait changer à un moment donné dans le futur, mais pour l’instant, elle est satisfaite de la façon dont les choses se passent.

« Je ne veux rien faire non plus. J’ai choisi d’élever mon enfant en tant que mère célibataire et c’est ce que je vais continuer à faire.

« Ma famille est ma priorité et nous allons bien. Nous n’avons peut-être pas beaucoup d’argent, mais nous sommes ensemble et je veux les protéger.

S’exprimant sous couvert d’anonymat la semaine dernière, la femme a raconté comment la star lui avait demandé son numéro après l’avoir rencontrée dans un club.

Le nom familier, qui a signé son haut, l’a appelée quelques jours plus tard et pendant les six mois suivants, ils ont profité de ébats torrides dans des hôtels cinq étoiles.





Mais dès qu’elle lui a dit qu’elle était enceinte, il l’a abandonnée par SMS et a chargé ses avocats d’obtenir une ordonnance de bâillonnement pour l’empêcher de détruire sa carrière télévisuelle.

Il n’a eu aucun contact avec sa fille ou sa mère et n’a pas payé un sou en pension alimentaire.

La strip-teaseuse a déclaré: “Dès que je lui ai dit que j’étais enceinte, il a dit qu’il ne pouvait pas avoir d’enfants et a nié qu’elle était la sienne.”

Il a ensuite accepté de participer à un test ADN qui a révélé une “compatibilité familiale” avec la star mais pas de lien paternel.

Le favori de la télévision, que nous ne nommons pas, n'a eu aucun contact avec la fille ni sa mère depuis sa naissance

Cela signifie qu’elle est tombée enceinte de la star – ou de l’un de ses parents masculins. Elle pense qu’il a triché au test.

Le danseur a déclaré: «À l’époque, j’étais plus contrarié qu’il n’ait pas pris ses responsabilités. J’ai été laissé à moi-même sans un sou de lui.

“J’étais jeune et stupide, enceinte et effrayée par mon premier enfant.

“Il a insisté pour que je signe un accord de non-divulgation qui m’empêchait d’en parler. Je n’ai pas été payé.

“J’ai juste fait ce qu’on m’a dit, j’ai souri et signé ce que je devais signer, puis j’ai continué mon petit bonhomme de chemin.

“Je n’ai aucun regret dans la vie et j’en ai tiré ma belle fille.

«J’ai peut-être raté un peu d’argent, mais il a raté toute sa vie.

“Je sais qui est le plus riche pour ça.”