L’Enfant Sauvage : Michael Ackerman : Smoke

L’Enfant Sauvage présente Fuméelequel est Michael Ackermanle dernier ouvrage de, publié aux Éditions de L’Axolotl.

Fumée est un hommage à Benjamin, chanteur, poète et figure de l’underground américain, et à Cabbageton, un quartier défavorisé d’Atlanta.

Cette exposition combine des photographies de Michael Ackerman, des pages de notes de Benjamin ainsi que des textes de Jem Cohen et Patti Smith. Il révèle la grâce infinie, l’urgence, la délicatesse et la frénésie d’un homme et d’une époque oubliés.

« Je me souviens de ma première fois chez Benjamin, de ma première fois à Atlanta.

Il était tard dans la nuit, après un concert de Smoke. Il traînait avec quelques amis dans sa chambre, discutait, riait, fumait. Je le connaissais à peine. Je ne comprends toujours pas pourquoi j’ai été invité. Il était brillant, charismatique, drôle et tendre. Je me suis assis dans un coin, étonné et intimidé, et je suis resté silencieux. Peut-être que j’ai pris quelques photos, peut-être pas. Vers 4 heures du matin, je me suis endormi par terre dans une autre pièce. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé, j’ai regardé dans sa chambre et je l’ai vu endormi, également par terre devant son lit. Aujourd’hui, 27 ans plus tard, j’essaie de me souvenir de ce que ça fait de le voir allongé là, si fragile. J’ai pris une photo à ce moment-là, je l’ai pris dans mes bras et je l’ai porté jusqu’à son lit, puis je suis sorti à la lumière du jour pour visiter Cabbagetown. – Michael Ackerman

La galerie box et L’Enfant Sauvage s’associent pour cette exposition de Michael Ackerman, la première en Belgique lors du Photo Brussels Festival.

Né à Tel-Aviv en 1967, Michael Ackerman a passé son enfance et sa jeunesse aux États-Unis, où sa famille a émigré en 1974. Il vit aujourd’hui à Berlin.

Dès sa première exposition, en 1999, il s’impose aux commandes d’une écriture nouvelle, radicale et singulière. Son approche de Bénarès, rassemblée sous le titre End Time City, rompt avec tout exotisme, toute tentative de description, toute anecdote, pour interroger le temps et la mort avec une liberté qui lui permet de s’éloigner du panoramique dont il renouvelle l’usage, pour créer des carrés ou des rectangles. En noir et blanc, avec une prise de risque permanente qui l’amène à explorer des lumières impossibles, il laisse le grain exploser pour imposer des visions énigmatiques et signifiantes. Qu’il s’efforce de garder la trace des derniers instants de Time Square habité par des personnes perdues ou des prostituées ou qu’il conserve, en Pologne ou en Italie, le souvenir de visions lumineuses et de personnages étranges, il constitue toujours un monde en décomposition, flottant, sur le bord du gouffre.

Le ton est sombre, les images énigmatiques et tendues, le temps à la fois suspendu et déséquilibré, le monde est déchiré par une douleur sourde, un malaise permanent. En effet, Michael Ackerman cherche et trouve dans le monde qu’il traverse, le parallèle de son mal-être personnel, de ses doutes permanents, de ses propres angoisses. Il l’avoue, discrètement, en prenant régulièrement des autoportraits, qui n’ont rien de narcissique, mais qui disent qu’il se sait appartenir à cet univers qui va mal.

Christian Caujolledans Agence VU’ Galerie, Pocket Photo n°107, Actes Sud, 2006

Michael Ackerman : Fumée

Jusqu’au 10 mars 2024

L’Enfant Sauvage

Rue de l’Enseignement 23

1000 Bruxelles – Belgique

www.enfantsauvagebxl.com