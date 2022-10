L’enfant « propose » à la mariée le jour de son mariage, voici la réaction du marié

De l’organisation des cérémonies avant le mariage à la restauration, il y a d’innombrables choses qui peuvent mal tourner. Pendant ce temps, s’occuper des proches et veiller au bon déroulement de chaque cérémonie n’est pas une tâche facile. Au milieu de tout cela, il y a une forte possibilité de chaos. Maintenant, un mariage indien a créé un buzz sur les réseaux sociaux pour une autre raison hilarante, mais ce n’est pas quelque chose dont on est souvent témoin.

Dans la vidéo virale, la mariée est “proposée” par un enfant devant son fiancé. Le clip montre le garçon tenant une rose à la main et marchant jusqu’à la scène où le marié et la mariée sont assis entourés d’une mer de parents. Le garçon qui porte une tenue entièrement noire s’agenouille devant la mariée et penche la tête tout en offrant la rose à la mariée. Ce dernier est assez interloqué par le geste et semble d’abord hésiter à accepter la fleur.

La mariée qui ne s’attendait pas à être “proposée” par un enfant à son propre mariage, sourit maladroitement avant d’accepter la rose. Cependant, elle continue de détourner le regard de sa direction tout en prenant la rose. Pendant ce temps, le garçon qui tourne le dos à la caméra semble taquiner le marié. Mais la conversation qui a lieu sur scène reste inconnue car elle est masquée par les rythmes doux d’une chanson punjabi. Regardez la vidéo virale ici :

Le clip qui fait le tour des réseaux sociaux tout en recueillant des likes a également laissé les utilisateurs des réseaux sociaux éclater de rire. Si l’on se fie à la vidéo, l’enfant semble être l’un des parents du couple qui a “proposé” en plaisantant à la mariée de tirer les jambes du marié. Tout au long du clip, la chanson Mitti De Tibbe joue en arrière-plan, un morceau en punjabi créé et composé par Ravinder Singh, connu sous son nom de scène «Kaka» dans l’industrie musicale indienne. Ce qui se passe après la proposition hilarante reste inconnu car la vidéo s’éteint brusquement après.

