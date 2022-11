L’enfant méconnaissable des voisins joue maintenant – Corrie est venu au journaliste de guerre ukrainien et acteur qui s’est reconverti en tant qu’ambulancier paramédical

JUSTE quatre mois après son épisode « final », Neighbours est prêt pour un retour sensationnel.

Le feuilleton australien, supprimé après 37 ans par Channel 5, a été sauvé par Amazon Freevee et Fremantle.

Une toute nouvelle série commencera le tournage l’année prochaine avec les favoris de l’émission Stefan Dennis (Paul Robinson), Alan Fletcher (Karl Kennedy), Ryan Moloney (Toadfish Rebecchi) et Jackie Woodburne (Susan Kennedy) revenant pour reprendre leurs rôles principaux.

Le spectacle est connu pour produire et nourrir certains des plus grands talents du pays.

De Kylie Minogue et Jason Donovan à Margot Robbie et Russell Crowe, de nombreux anciens acteurs du feuilleton emblématique sont des superstars de renommée mondiale.

Mais qu’est-il arrivé aux enfants stars qui ont eu leur première grande chance dans la série à succès ? Des camées de Coronation Street à la reconversion en tant qu’ambulancier paramédical et même aux reportages sur l’Ukraine frappée par la guerre, nous examinons où ils se trouvent maintenant.

Rebecca Ritters

Rebecca a joué Hannah Martin pendant sept ans et est maintenant présentatrice de nouvelles[/caption]

Rebecca, aujourd’hui âgée de 38 ans, n’avait que huit ans lorsqu’elle a rejoint le casting de Neighbours en tant que Hannah Martin en juillet 1992.

Elle a joué dans la série pendant sept ans en tant que fille de Philip et Julie Martin, et a également fait un bref retour en 2005 pour le 20e anniversaire de la série.

En 2002, elle a tourné avec la British Shakespeare Company en jouant le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette, et a brièvement joué dans Coronation Street la même année en tant que routard australien Jules Robinson qui est resté avec Les Battersby.

Après un passage dans le mannequinat, elle est allée à l’université en 2011, obtenant un diplôme en politique, avant de devenir présentatrice de nouvelles et journaliste pour la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle.





Plus récemment, elle a fait des reportages sur la guerre en Ukraine, documentant ses voyages dans la région de Mykolaïv sur les réseaux sociaux.

Jiordan Tolli

Instagram/_jiordy

Jiordan n’était qu’un bébé lorsqu’elle a rejoint le casting, et est maintenant chanteuse et maman[/caption] Médias Fremantle

La star était dans Neighbours pendant sept ans[/caption]

Jiordan Tolli est littéralement née pour être une star – elle n’était qu’un bébé lorsqu’elle a commencé à jouer Louise “Lolly” Carpenter et est restée dans la série jusqu’à l’âge de sept ans.

Plus tard, elle a abandonné le métier d’actrice, affirmant qu’elle voulait une «vie normale», ajoutant: «Il était temps de s’éloigner et de se concentrer sur les études et la famille.»

En 2013, elle est apparue sur The X Factor Australia et est arrivée à la cinquième place.

Aujourd’hui âgée de 28 ans, Jiordan a toujours une carrière sous les projecteurs, mais a fermement tourné son attention vers le chant, réalisant plus récemment quelques concerts à Liverpool.

Son premier EP, A Sprig of Wattle, sort cette année. Joirdan est également maman d’un fils de neuf mois qu’elle partage avec son partenaire de longue date Lochlan Sutherland.

Jesse Spencer

Caractéristiques de Rex/Getty Images

Jesse était le battement de coeur adolescent de Neighbours quand il a joué dans le feuilleton, et a continué à avoir un énorme succès d’acteur après aussi[/caption]

Jesse est rapidement devenu l’idole des adolescents de Ramsay Street lorsqu’il a rejoint le casting en tant que docteur Karl Kennedy et le fils de Susan Kennedy, Billy, en 1994.

Jesse, aujourd’hui âgé de 43 ans, est parti en 2000 et a ensuite joué dans le drame médical américain House, aux côtés de Hugh Laurie.

En 2012, il a commencé à jouer le rôle du capitaine Matthew Casey dans le drame NBC Chicago Fire, avant d’annoncer qu’il démissionnait l’année dernière.

Il a depuis été jeté dans la prochaine série Disney +, Last Days of the Space Age, et a épousé l’amour de longue date Kali Woodruff Carr, une chercheuse scientifique, en 2020.

Andrew Bibby

Rex Shutterstock/Justin Lloyd

De Lance à ‘ambulance’, Andrew s’est reconverti en ambulancier[/caption]

Andrew, maintenant âgé de 42 ans, a joué pour la première fois avec Lance Wilkinson à l’âge de 15 ans en 1995, avant de finalement partir cinq ans plus tard.

Il est réapparu dans l’émission deux fois, le plus récemment en 2018, mais en 2010, il est passé de Lance à Ambu-lance, après une reconversion en tant qu’ambulancier.

Le père de trois enfants, maintenant un sauveteur de Sydney, a admis qu’il avait été reconnu au travail.

Il a déclaré: “J’aime penser que si un patient peut me reconnaître et vouloir parler de Neighbours et de mon ancienne carrière, alors il n’est pas sur le point de mourir et les choses ne vont pas trop mal.”

Eliza Szonert

Or britannique/Getty Images

Eliza a joué Danni Stark jusqu’en 1996 et a ensuite joué dans diverses émissions de télévision[/caption]

Eliza Szonert, aujourd’hui âgée de 48 ans, a joué le fauteur de troubles Danni Stark entre 1993 et ​​1996, arrivant sur Ramsay Street avec son frère Brett pour vivre avec maman Cheryl après avoir été expulsée de l’internat en 1993.

Après Neighbours, elle a déménagé à Los Angeles pour jouer dans diverses émissions de télévision, dont Buffy spin-off Angel, et a épousé un homme d’affaires américain avec qui elle a eu trois enfants.

Cependant, en 2015, la star est devenue l’un des nombreux acteurs à être impliqué dans un scandale après avoir été détenu de façon dramatique en Malaisie, après avoir arraché son fils à son ex-partenaire dans un restaurant.

Les flics l’ont arrêtée lorsqu’elle a refusé de révéler l’emplacement de son fils – mais a été libérée lorsqu’elle a autorisé un médecin à examiner le garçon.

Ils sont retournés en Australie ensemble et Szonert a écrit un message sur Facebook à propos de son soulagement.

“Merci à tous pour votre amour, votre soutien et votre aide pendant cette épreuve épuisante”, avait-elle écrit à l’époque. Depuis, elle a gardé un profil relativement bas.

Amélie Frid

Amelia a joué Cody pendant deux ans, avant de quitter le showbiz pour poursuivre une carrière en psychologie[/caption]

L’ancienne enfant star Amelia est née en Russie et n’avait que 14 ans lorsqu’elle a décroché le rôle de Cody Willis en 1989.

Malgré un début d’acteur aussi jeune et prometteur, Amelia a décidé de se retirer de l’industrie à peine deux ans plus tard, avec sa dernière apparition projetée le jour de son 16e anniversaire.

Après des études d’art et de droit à Melbourne, elle a poursuivi ses études en psychologie avant de travailler dans une prison.

Amelia est maintenant une psychologue médico-légale.