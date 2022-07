L’enfant ‘Gulabi Aankhen’ est de retour avec l’interprétation de ‘Mere Mehboob Qayamat’ et c’est trop adorable

Kid qui est devenu viral pour sa chanson Gulabi Aankhein gagne à nouveau Internet; Trouver comment

Il y a quelques années, une vidéo d’un petit enfant a rendu Internet fou après lui, alors qu’il chantait gentiment Gulabi Aankhein dans son uniforme scolaire. Bien devinez quoi? Ce gamin a grandi, et maintenant une autre vidéo de sa nouvelle interprétation a mis le feu à Internet. Dans la vidéo désormais virale, le garçon chante de manière phénoménale la chanson emblématique du légendaire Kishore Kumar, Mere Mehboob Qayamat Hogi. La vidéo fascinante a été tweetée par l’officier de l’IAS Awanish Sharan le 8 juillet, et honnêtement, elle vous donnera envie de la jouer en boucle.

En déposant la vidéo sur son compte Twitter officiel, Awanish a écrit dans la légende “Made my day” et l’a terminée avec une émoticône en forme de cœur rouge. Dans la vidéo, le garçon chante non seulement magnifiquement, mais joue également du piano. Il semble que le petit garçon ait reçu une formation, et maintenant son talent s’épanouit à merveille. Alors que son chant d’enfance était extrêmement mignon et adorable, sa voix s’est complètement transformée maintenant et semble très apaisante pour les oreilles.

Fait ma journée.❤️ pic.twitter.com/SMKj5ZfyHO — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 8 juillet 2022

Parmi les commentaires inondés sur la publication, nous avons également trouvé un utilisateur qui a partagé la vidéo de comparaison avant et après de ce petit chanteur mignon. La différence radicale entre les deux vous laissera stupéfait.

Pendant ce temps, les internautes ont adoré ses efforts. Ils croyaient qu’il était étonnant qu’à un si jeune âge, il sache quelle est sa passion, de plus, il continue à travailler si dur pour y parvenir. Un utilisateur a commenté: «Excellents efforts. Il a une très bonne corde vocale. Avec des conseils appropriés, il peut aussi être un très bon chanteur. Meilleurs vœux à lui et à vous deux parents aussi. Un autre utilisateur a révélé qu’il s’appelait Jainil Bathyal et qu’il avait également une chaîne YouTube appelée The Joyful Singer, qui compte plus de 4 000 abonnés.

