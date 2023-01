L’enfant d’un législateur américain arrêté pour avoir agressé un policier

La fille non binaire de Katherine Clark, la démocrate n ° 2 au Congrès, aurait frappé un officier lors d’une émeute antifa à Boston

Jared ” Riley “ Dowell, la fille non binaire du démocrate de deuxième rang à la Chambre des représentants des États-Unis, a été accusée d’avoir agressé un policier, de vandalisme et d’autres crimes résultant d’une manifestation antifa de Boston qui est devenue violente.

Dowell, 23 ans, a plaidé non coupable lundi devant le tribunal municipal de Boston et a été libéré sous caution de 500 $. Sa mère, House Minority Whip Catherine Clarka confirmé l’arrestation et a déclaré qu’elle ferait confiance au système judiciaire pour évaluer l’affaire. “J’aime Riley, et c’est une période très difficile dans le cycle de joie et de douleur chez les parents.”

La police a déclaré que Dowell avait été vu en train de défigurer le monument historique du kiosque à musique de Parkman avec de la peinture en aérosol samedi soir à Boston Common. Le graffiti lu “Pas de ville policière” et “UN TAXI,” un slogan anti-flic vulgaire utilisé par Antifa. Lors de l’arrestation de Dowell, une vingtaine de manifestants ont commencé à encercler les officiers tout en criant des grossièretés à travers un mégaphone et en bloquant la circulation sur une voie publique. Un officier était “frappé au visage et on pouvait le voir saigner du nez et de la bouche.”

Dowell a été accusé de coups et blessures sur un policier, de vandalisme et de marquage de biens, de vandalisme d’un monument historique et de résistance à l’arrestation. Les conditions de la caution comprenaient une ordonnance de rester à l’écart de Boston Common.

Dowell est né un mâle biologique. Clark a publié un message Twitter en juillet 2021 disant qu’elle et ” Riley “ célébraient la Journée internationale des peuples non binaires. “Chaque personne devrait être célébrée et libre de vivre en toute sécurité, quelle que soit son expression de genre”, a déclaré le démocrate du Massachusetts. Elle a ajouté que “L’inclusivité et l’acceptation rendent toute notre communauté plus forte.”

Chaque personne devrait être célébrée et libre de vivre en toute sécurité, quelle que soit son expression de genre. Aujourd’hui, Riley et moi célébrons #InternationalNonBinaryPeoplesDay avec un rappel que l’inclusivité et l’acceptation rendent toute notre communauté plus forte. Nous vous voyons. pic.twitter.com/tyrygsAPaf – Katherine Clark (@RepKClark) 14 juillet 2021

Dowell a apparemment commencé à s’identifier comme une femme à un moment donné depuis cette époque. Elle a comparu devant le tribunal lundi portant une coupe de cheveux courte, une chemise rose boutonnée, une veste de costume et des piercings au nez et aux oreilles.

L’arrestation rappelle une affaire de 2017 impliquant Linwood Michael Kaine, fils du sénateur démocrate Tim Kaine. Le jeune Kaine aurait fait partie d’un groupe de manifestants vêtus de noir qui se sont affrontés avec des partisans du président de l’époque, Donald Trump, lors d’un rassemblement au Minnesota. Il a par la suite plaidé coupable d’entrave au processus judiciaire et a été condamné à la probation après que d’autres accusations aient été abandonnées. Tim Kaine était le candidat à la vice-présidence démocrate Hillary Clinton.

