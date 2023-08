L’enfant décédé au Camp Bestival était une petite fille de trois semaines qui est soudainement « tombée malade » au festival de musique du Shropshire

Un ENFANT décédé après être tombé malade au Camp Bestival ce week-end était une petite fille de trois semaines.

Le jeune est malheureusement décédé après avoir assisté à l’événement populaire près de la frontière du Staffordshire, samedi.

L’enfant serait une petite fille de trois semaines.

Des policiers ont été appelés à la fête familiale vers 0 h 37 pour signaler qu’un enfant était malade.

Les ambulanciers ont administré des soins médicaux au nouveau-né, mais elle est malheureusement restée dans un état critique.

La cause présumée de son décès n’a pas encore été établie et la date de l’enquête n’a pas encore été fixée.

Les organisateurs du festival ont exprimé leurs « plus profondes sympathies » à la famille de l’enfant.

Un porte-parole du Camp Bestival a déclaré : « Un enfant s’est senti mal vendredi soir et, après avoir reçu des soins médicaux immédiats sur place, a été transporté à l’hôpital dans une ambulance, où il est décédé tragiquement.

« Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille en ce moment terrible, et nous continuerons à les soutenir de toutes les manières possibles. »

Le festival qui se présente comme « le festival familial par excellence » a remporté le prix du meilleur festival familial en 2009, 2010, 2013 et 2014 aux UK Festival Awards.

Un porte-parole de la police du Staffordshire a déclaré : « Nous avons été appelés au Camp Bestival, à Weston Park, à 0 h 37 samedi (19 août) suite à des informations faisant état d’un enfant tombé malade.

« L’enfant a été soigné sur place et transporté à l’hôpital dans un état critique. Malheureusement, l’enfant est décédé peu de temps après.

« Des agents spécialement formés continuent de soutenir la famille de l’enfant et nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile et pénible.

« Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès. »

Des stars telles que Melanie C, Sam Ryder, lauréat du concours Eurovision de la chanson, et les légendes du rock Primal Scream se sont produites au festival.

Le festival, qui se déroule du 17 au 20 août, est l’un des deux festivals frères, un deuxième événement dans le Dorset ayant déjà eu lieu en juillet.