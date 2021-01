VLADIMIR « L’enfant de l’amour secret » de Poutine a été critiqué par des trolls après avoir suivi l’ennemi empoisonné du président Alexei Navalny sur les réseaux sociaux.

Elizaveta – également connue sous le nom de Luiza – serait l’enfant d’amour de Poutine avec son ex-maîtresse Svetlana Krivonogikh, une ancienne femme de ménage.

Le jeune homme de 17 ans a été photographié dans une vidéo partagée par le chef de l’opposition emprisonné Navalny la semaine dernière – maintenant visionnée 85 millions de fois – dénonçant la « corruption » de Poutine.

Navalny a accusé Poutine d’utiliser de l’argent escroqué à son peuple pour construire un palais d’un milliard de livres sterling et de faire exploser des millions de dollars sur un harem de maîtresses et d’enfants amoureux.

L’ennemi politique de Poutine, qui a été placé en garde à vue à son arrivée en Russie dimanche, a inclus dans la vidéo un clip de Luiza dansant avec un ami britannique.

Navalny a déclaré que la mère de Luiza, l’ancienne femme de ménage Svetlana, 45 ans, « n’était qu’une jolie jeune fille, mais maintenant elle est devenue une femme incroyablement riche, actionnaire de Rossiya Bank ».

« Personne ne peut comprendre comment un tel bonheur est tombé sur Krivonogikh, qui travaillait autrefois comme nettoyeur », a-t-il déclaré.

« Voici la réponse. Krivonogikh a rencontré Poutine à la fin des années 1990, et en 2003 … elle a donné naissance à sa fille Elizaveta. »

L’adolescente a répondu à la vidéo, se plaignant que le clip était trop court et qu’elle n’avait « qu’une minute » – et a posté une autre vidéo.

Luiza a également attaqué les «haters» en ligne.

Mais elle a continué à suivre Navalny, l’ennemi juré de Poutine, qui aurait été empoisonné par un agent neurotoxique chimique planté par une équipe gouvernementale, sur les réseaux sociaux.

Navalny a déclaré que son objectif était de renverser Poutine, 68 ans, et il a fait plusieurs révélations de corruption présumée dans les cercles dirigeants.

Le chef de l’opposition était à l’origine de manifestations de masse contre Poutine samedi, qui ont été décrites comme les plus importantes depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de deux décennies.

Luiza, une étudiante de Saint-Pétersbourg, a été interrogée sur Instagram: « N’avez-vous pas honte de votre père? »

Et: « Que dites-vous à l’école quand ils vous demandent qui est votre père? »

Elle a fait face à des commentaires sur le palais qui, selon Navalny, est le trou de cul de Poutine du Kremlin, avec une salle de narguilé dansant sur poteau, un casino et son propre vignoble.

On lui a demandé: « Est-ce qu’ils produisent du Novichok dans le même vignoble? »

Il y a eu d’autres commentaires cruels tels que: «Votre maman vous a donné naissance pour assurer une vie confortable pour elle-même.

«Ne sois pas illusoire et pense que tu étais recherché.

« Tu n’es qu’un outil avec l’aide duquel ta mère a obtenu ce qu’elle voulait. »

Un autre commentaire disait: « Qu’est-ce que ça fait de naître avec le visage de Poutine? »

L’adolescente n’a pas répondu aux messages l’invitant à participer aux manifestations massives du week-end contre Poutine.

Elle a également refusé de répondre à une question demandant si elle faisait référence à l’actuelle partenaire présumée de Poutine, la gymnaste olympique Alina Kabaeva, 37 ans, comme « tante ».

On lui a demandé: « Comment appelle-t-on Alina Kabaeva, juste ‘Tante Alina’? »

VIE DE LUXE

Cela vient après que des photos glamour d’Instagram montrent Luiza montrant un masque Gucci, dansant dans des vêtements de créateurs et buvant des cocktails et du champagne alors que le monde est confronté au verrouillage au milieu de la marée montante du coronavirus.

Ses publications exposent son amour pour les marques exclusives telles que YSL, Bottega Veneta, Miu Miu, Tom Ford, Chanel, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Valentino, Alexander Wang et Maison Margiela.

Le nombre de ses adeptes a grimpé de 17 000 à 42 000 en quelques heures et continue d’exploser – alors qu’elle ripostait aux «haineux» en se vantant.

Andrey Zakharov, le journaliste qui a d’abord démasqué la prétendue fille secrète de Poutine et sa mère, a déclaré: «Quand j’écrivais sur la troisième fille de Poutine, je pensais qu’elle supprimerait son Instagram.

« Elle a fini par s’inscrire à Navalny. »

Ni le Kremlin, ni Luiza ni sa mère n’ont confirmé qu’elle était la fille de Poutine.

Pendant ce temps, il a été révélé que le fils du milliardaire russe Mikhail Fridman, 56 ans, d’une valeur de 10 milliards de livres sterling, avait pris part aux manifestations.

Son fils Alexander, 20 ans, a posté: «Pour ceux qui me demandent pourquoi je suis venu: je ne veux pas dire à mes enfants que je n’ai rien fait pour l’avenir libre de mon pays (peu importe où ils vivront).

« Ce n’est que mon point de vue. »

Les manifestations anti-Poutine ont eu lieu à travers la Russie à des températures aussi basses que -15 ° C – la police détenant de force des partisans.

Plus de 3 500 manifestants ont été arrêtés lors des manifestations et plusieurs blessés lors d’affrontements avec la police dans la capitale Moscou.

L’épouse de Navalny, Yulia Navalnaya, faisait partie des 950 personnes arrêtées à Moscou et les médias étrangers estimaient qu’au moins 40000 personnes s’étaient rassemblées dans le centre de la ville pour l’un des plus grands rassemblements non autorisés depuis des années.