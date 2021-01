Le président russe Vladimir Poutine a été accusé d’avoir fait exploser des millions de dollars sur un harem de maîtresses et d’enfants amoureux alors que des images d’une fille « secrète » de 17 ans affichant son style de vie au champagne ont émergé en ligne.

Des photos glamour sur Instagram montrent une adolescente Elizaveta – connue sous le nom de Luiza – montrant un masque Gucci, dansant dans des vêtements de créateurs et buvant des cocktails et du champagne alors que le monde est confronté à la marée montante du coronavirus.

L’adolescent épris de luxe serait l’enfant amoureux de Poutine avec son ex-maîtresse Svetlana Krivonogikh, une ancienne femme de ménage.

Et l’adolescente a suscité la consternation parmi les collaborateurs de Poutine en ouvrant son propre compte Instagram – qui a été découvert par le chef de l’opposition arrêté Alexei Navalny.

Les publications de Luiza exposent son amour pour les marques exclusives telles que YSL, Bottega Veneta, Miu Miu, Tom Ford, Chanel, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Valentino, Alexander Wang et Maison Margiela.

Une vidéo sur la plate-forme la montre en train de danser avec un petit ami russe adolescent qui a fréquenté une école publique de Surrey – suscitant des rumeurs selon lesquelles Luiza avait également fait ses études au Royaume-Uni.

Le nombre de ses adeptes est passé de 17 000 à 42 000 en quelques heures et continue d’exploser – alors qu’elle ripostait aux «haineux» qui se vantaient.

D’autres adolescents russes se sont empilés pour l’attaquer alors que la nation se bat contre des difficultés croissantes au milieu de la crise de Covid-19 que son père croit généralement avoir été étouffée par son père.

Les commentaires sur Insta de Luiza ont inclus « Wow, je peux voir un pull payé par mes impôts. Combien de pensions coûte ce pull? » et « Que dites-vous à l’école quand on vous demande: » Qui est votre père? « »

D’autres affiches ont écrit « Vous n’avez rien de plus agréable à faire que de montrer toutes les marques achetées avec l’argent que vous ne possédez pas » et « Qu’est-ce que ça fait de naître avec le visage de Poutine? »

RÉVÉLATIONS ALEXEI NAVALNY

Les révélations de Navalny surviennent après qu’il ait exposé un dossier sur le prétendu palais de plaisance d’un milliard de livres sterling de Poutine.

La brave victime du poison de Novichok, Navalny, affirme dans une nouvelle vidéo – réalisée avant sa détention à son retour en Russie dimanche – que la couvée secrète de Poutine issue d’une série de rendez-vous amoureux vit dans un luxe obscène.

Il révèle que la dernière flamme toujours virile du joueur de 68 ans est l’ancienne gymnaste olympique médaillée d’or Alina Kabaeva, qui, selon lui, vit comme une reine.

Mais il aurait également engendré Elizaveta en 2003.

Le chef du parti Russie du futur déclare dans sa dernière vidéo: «Poutine – comme il sied à une personne qui s’imagine un monarque – a une vie personnelle riche et mouvementée.

«Les besoins de notre humble président ne se limitent pas du tout au palais de la mer Noire.

«Et les parents?

«Vous ne vous attendez pas à ce qu’ils, comme certaines personnes ordinaires, vivent avec un salaire?

«Tout le monde a besoin d’un logement. Tout le monde a besoin d’un avion. Tout le monde a besoin d’un yacht.

«Tout cela doit être payé. Cela signifie que nous avons besoin d’un système financier et de personnes qui rempliront ce système avec de l’argent.

« Cette caisse noire … est utilisée par Poutine pour couvrir les dépenses des membres de la famille. »

Navalny dit que la mère de Luiza, l’ancienne femme de ménage Svetlana, 45 ans, «n’était qu’une jolie jeune fille, mais maintenant elle est devenue une femme incroyablement riche, actionnaire de Rossiya Bank».

«Personne ne peut comprendre comment un tel bonheur est tombé sur Krivonogikh, qui travaillait autrefois comme nettoyeur», a-t-il déclaré.

«Voici la réponse. Krivonogikh a rencontré Poutine à la fin des années 1990, et en 2003… elle a donné naissance à sa fille Elizaveta.

Navalny a affirmé que Svetlana avait ensuite mystérieusement offert plusieurs appartements de luxe par des amis oligarques milliardaires de Poutine.

Il a ajouté: «Après que Krivonogikh ait donné naissance à l’enfant de Poutine, un tas d’actifs – dont une participation de 3% dans la Rossiya Bank – ont été enregistrés pour elle» – tout comme un yacht, le yacht de 118 pieds Aldoga.

«Ceci est un autre exemple de la façon dont les amis de Poutine volent le pays tout entier, et en signe de gratitude, ils soutiennent la maîtresse de Poutine et son enfant.

«La vie personnelle de Poutine ne concerne que lui.

«Il peut même avoir 20 familles s’il le désire, ce ne sont pas nos affaires. Sa relation tumultueuse est payée par des pots-de-vin et la corruption.

«Obtenez ceci – il y a 20 millions de mendiants dans le pays, et il achète un yacht pour sa maîtresse.

‘MILLIARDS’ DÉPENSÉS

Navalny poursuit en affirmant que les fortunes inondées sur Luiza et sa mère sont une «bagatelle» par rapport au financement de son amour actuel, l’ex-gymnaste sexy Alina Kabaeva, 37 ans.

Il a dit: « Des milliards d’argent volé sont dépensés pour soutenir une autre femme de Poutine. »

Il a affirmé que la grand-mère de Kabaeva avait reçu un appartement de luxe à Saint-Pétersbourg par Gennady Timchenko, un ami oligarque de Poutine – puis deux autres maisons.

Alina contrôle également désormais les principaux journaux et chaînes de télévision en Russie en tant que présidente du National Media Group – qui appartient à un autre oligarque proche de Poutine, Yury Kovalchuk.

Navalny a déclaré: «Kabaeva est le meilleur au monde pour sauter avec un ballon et un ruban.

«Mais elle n’aurait pas été en mesure de gérer des sociétés de télévision et des journaux sans son lien avec Poutine.

Le salaire officiel d’Alina serait de 7,8 millions de livres sterling.

De nouvelles déclarations explosives sur la vie privée de Poutine ont explosé en ligne hier alors que l’épouse de Navalny, Yulia, 44 ans, affirmait qu’elle était surveillée à Moscou par des «agents de police».

Faisant allusion à l’époque de Staline, elle a écrit: «Je suis suivie comme l’épouse d’un ennemi de l’État. 1937 est arrivé, et nous ne l’avons même pas remarqué.

Navalny a été condamné à être maintenu en garde à vue pendant 30 jours dimanche après avoir été arrêté au contrôle des passeports de Moscou quelques minutes après son arrivée de Berlin.

Il risque plus de peines de prison pour des accusations prétendument forgées de toutes pièces de mauvaise utilisation de fonds – et dix ans si un cas de trahison et de collusion avec la CIA américaine est porté contre lui.

L’avocat et militant anti-corruption Navalny a déclenché la nouvelle attaque vidéo à partir d’un arsenal de séquences filmées avant d’être arrêté après son retour de Berlin dimanche.

Il a fui en Allemagne après avoir été victime d’un empoisonnement au novichok presque mortel en Sibérie en août dernier – mais a bravé les crétins de Poutine pour revenir et reprendre la bataille avec l’homme fort président.