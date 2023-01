L’enfant de 6 ans d’Andy Murray lui a révélé la réalité

Les adolescents qui sont gênés lorsque leurs parents leur expriment de l’affection en public ne sont pas rares. Il semble que le champion du Grand Chelem Andy Murray ait vécu quelque chose de similaire lorsqu’il est allé déposer sa fille de 6 ans à l’école. Murray partage souvent des messages pleins d’esprit sur son compte Twitter. En plus d’être une légende du tennis, Murray est connu pour ses messages pleins d’humour et son récent casse Internet. Murray a tweeté : « Retour à l’école ce matin. Mon fils de 6 ans (a dit) ‘Papa ne me fait plus de bisous et de câlins quand tu me déposes… reste juste dans la voiture’. Match difficile. Retour à la réalité!” Le tweet de Murray est devenu viral avec près de 10 millions de vues sur le site de microblogging.

Les utilisateurs des médias sociaux ont laissé tomber des commentaires hilarants, réagissant à son tweet. Le joueur de snooker professionnel australien Neil Robertson a commenté: “Le pire, c’est quand ils t’appellent juste papa” et a ajouté des icônes de rire.

L’ancienne actrice modèle Gail Porter a écrit : “Oh non ! Je connais celui-là. “Ne me serre pas dans ses bras en public”. Bénissez nos enfants !

Piers Morgan, le célèbre présentateur de télévision et journaliste, a eu une réponse amusante à la situation difficile de Murray.

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a également répondu en laissant tomber trois emojis rieurs sous le tweet de Murray.

Andy Murray, triple champion du Grand Chelem et double médaillé d’or olympique, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire du tennis. Le jeu de Murray consiste à écraser ses adversaires dans des batailles physiques exténuantes sur le terrain. Son esprit obstiné était à nouveau visible à l’Open d’Australie de cette année. Murray a dû subir une sortie au troisième tour à Melbourne, mais ses marathons Down Under ont prouvé qu’il pouvait toujours participer aux tournois du Grand Chelem. Lors de son match du premier tour, le Britannique a assommé Matteo Berrettini, 13e tête de série, en cinq sets.

Andy Murray a reculé les années au deuxième tour contre le favori local Thanasi Kokkinakis. Mené de deux sets, Murray a rebondi pour finalement l’emporter en cinq sets. La résistance vintage de Murray a finalement été interrompue par Roberto Bautista Agut au troisième tour. Si Murray peut maintenir sa forme physique, il pourrait également aller plus loin à Wimbledon. La priorité immédiate de Murray, cependant, devrait être de faire monter son classement à une position où il sera tête de série pour les tournois.

