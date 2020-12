Une jeune maman qui prétend être l’enfant chéri de Diego Maradona dit que c’est son « droit universel » de savoir si la légende du football était son père.

L’Italienne Magali Gil a déclaré qu’elle ne s’arrêterait jamais tant qu’elle ne connaîtrait pas la vérité qui pourrait lui laisser une partie de sa fortune de 37 millions de livres sterling.

Elle a déclaré qu’elle souhaitait que des tests ADN soient effectués pour prouver d’une manière ou d’une autre si la défunte superstar argentine était son père.

Dans une vidéo Instagram, Magali Gil a déclaré: « Bonjour, je suis Magali Gil. J’ai décidé de faire cette vidéo et de faire l’annonce pour mettre fin à toutes les spéculations et théories qui ont circulé autour de mon cas ‘

L'Italienne Magali Gil a déclaré qu'elle ne s'arrêtait jamais tant qu'elle ne connaissait pas la vérité qui pourrait lui laisser une part de la fortune de 37 millions de livres sterling de Diego Maradona.

La jeune femme de 25 ans a entamé une procédure judiciaire en avril de l’année dernière, mais a intensifié sa bataille pour la vérité après sa mort il y a deux semaines.

«Tout d’abord, je veux vous dire que ma recherche a toujours été la même, il n’y a jamais eu d’écart.

«C’était toujours une question aussi simple que de résoudre mon identité: savoir si Diego Maradona est mon père biologique.

Mum-of-one Magali a ajouté: « D'un autre côté, en ce qui concerne mon cas, je veux vous faire savoir que cela continue. »

«C’est un droit universel, c’est un droit qui appartient à nous tous, à tout le monde dans le monde.

«Alors je demande, je demande, que cette question soit traitée avec le respect qu’elle mérite.

Magali, mère d’un enfant, a ajouté: « D’un autre côté, en ce qui concerne mon cas, je tiens à vous faire savoir que cela continue.

«Mon cas n’a jamais cessé. Cela ne s’arrêtera jamais. Je ne vais pas m’arrêter tant que je n’aurai pas résolu cette question.

«Jusqu’à ce que je sache si Diego Maradona est mon père biologique ou non.

«En conclusion, je demande le respect et l’empathie, car à l’autre bout, il y a une personne impliquée.

Magali a été élevée par des parents adoptifs, mais en 2018, sa mère biologique lui a dit qu’elle était la fille de Diego.

Magali a été élevée par des parents adoptifs, mais en 2018, sa mère biologique lui a dit qu'elle était la fille de Diego.

Elle est l’une des quatre descendants selon la rumeur et des cinq enfants confirmés de Maradona décédés à l’âge de 60 ans d’une crise cardiaque.

La star de Hand of God de 1986 avait Diego Jnr, 34 ans, Dalma, 32 ans, Gianinna, 30 ans, Jana, 23 ans et Diego Fernando, sept ans.

Mais en plus de Magali, il y a aussi Santiago Lara, 19 ans et le ‘Trio cubain’ de Joana, Lu et Javielito qui ont tous prétendu qu’il était leur père.

Au cours des dernières années, Maradona avait reconnu son fils adulte Diego Junior, né d’une liaison extra-conjugale avec la mannequin italienne Cristina Sinagra, et Jana, 23 ans, qui avait rencontré son père pour la première fois il y a près de six ans à la suite d’une bagarre judiciaire. par sa maman Valeria Sabalain.

En octobre de l’année dernière, une brune de 23 ans appelée Magali Gil (photo) est devenue le dernier membre possible de la couvée de Maradona.

Maradona avait reconnu deux fils et trois filles de quatre femmes différentes, dont son ex-femme Claudia Villafane (photographiée ensemble) et l’ancienne partenaire de longue date Veronica Ojeda

Maradona a également eu deux filles de son ex-femme, Dalma, 32 ans et Gianinna, 30 ans, et un fils de sept ans appelé Diego Fernando par l’ancienne petite amie Veronica Ojeda.

Qui sont les enfants reconnus de Maradona et qui sont les descendants des rumeurs? Enfants reconnus: Diego Junior, 34 ans

Jana, 23 ans

Dalma, 32 ans

Gianinna, 30 ans

Diego Fernando, sept ans Progéniture rumeur: ‘Le trio cubain’ – Joana, Lu et Javielito

Magali Gil, 23 ans

Santiago Lara, 19 ans

Plusieurs mèmes en espagnol sont devenus viraux après que l’avocat de Maradona ait révélé les trois enfants cubains.

L’un d’eux a déclaré: « Si vous êtes né entre 1980 et 2019 et que vous avez des compétences footballistiques extraordinaires, contactez-nous. Tu pourrais être un fils de Diego Maradona.

Un autre, montrant des centaines de personnes faisant la queue devant un bâtiment non identifié, a un message à côté de lui qui dit: «Le jour de la déclaration des héritiers de Maradona».

La mort de Diego Maradona pourrait déclencher une querelle de famille sur sa succession alors qu’il laisse derrière lui cinq enfants qu’il a reconnus comme les siens et six autres avec lesquels il a été lié.

Avant de mourir, l’une de ses filles a plaisanté en disant qu’il pourrait rattraper son onze de départ avec ses enfants après qu’un Argentin de 23 ans ait été nommé la dernière femme à se battre pour prouver qu’elle était sa fille.

Il n’était pas immédiatement clair qui l’ancienne star de Barcelone et de Naples avait inclus dans son testament.

En novembre de l’année dernière, Diego a menacé de ne rien laisser à ses enfants après avoir été forcé de nier sa mort.

Dans une vidéo filmée depuis ce qui semblait être sa maison en Argentine, Maradona, qui a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie ainsi que des problèmes de poids, a déclaré: « Je veux vous dire que je ne meurs pas du tout, que je dors paisiblement parce que Je travaille.’

Répondant aux nouvelles craintes concernant sa santé, sa fille Giannini avait suscité en semblant demander aux fans de « prier pour lui » et affirmant qu’il était sous sédation avec des pilules comme un « lion en cage », il a ajouté: « Je ne sais pas ce qu’elle voulait dire. dire ou ce qu’elle avait interprété.

« Ce que je sais, c’est qu’en vieillissant, les gens s’inquiètent plus de ce que vous allez quitter que de ce que vous faites.

«Je vous dis à tous que je ne vais rien laisser, que je vais en faire don. Je ne vais pas donner tout ce que j’ai gagné en courant au cours de ma vie, je vais en faire don.