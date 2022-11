L’enfant bodybuilder et ancien “Mini Mr Olympia” est méconnaissable huit ans après avoir remporté la compétition d’haltérophilie

Un bodybuilder ENFANT couronné Mini Mr Olympia est totalement méconnaissable huit ans plus tard.

Vince Poppleton, d’Omaha, Nebraska, a remporté le titre à l’âge de 12 ans lorsqu’il a participé à une compétition nationale de culturisme organisée en Californie, aux États-Unis.

Vince Poppleton a remporté le titre de Mini Mr Olympia alors qu’il n’avait que 12 ans Crédit : YouTube/KETV

Vince a dit à l’époque qu’il aimait les résultats qu’il obtenait lorsqu’il s’entraînait Crédit : YouTube/KETV

Il a fait la une des journaux en raison de sa réussite et a déclaré à KETV à l’époque: «J’aime les résultats que vous obtenez lorsque vous vous entraînez.

Il a ajouté: “J’aime la sensation d’être sur scène, comme cette montée d’adrénaline et mon apparence.

“Je veux avoir l’air aussi musclé que possible. Je mangeais juste du poulet et des asperges parce que c’est ce que font les bodybuilders.

Le jeune a été aidé par son père, Bill, qui le surveille également.

Il a déclaré: “Le régime doit être juste pour bien paraître ce jour-là – mais ce n’est pas réaliste.”

Il y a eu des inquiétudes cependant que la musculation à un si jeune âge puisse en fait endommager le corps des gens

Le kinésithérapeute Gib Willett a déclaré: “Un groupe national d’experts affirment tous que l’entraînement en force est approprié, sûr et peut améliorer les performances si vous le faites correctement.”

Il a ajouté: «Ils ne produisent pas les hormones qui provoquent la construction musculaire, ils obtiennent donc de la force en améliorant leur système nerveux.

« Cela me donne une tonne de confiance. Je me sens bien dans ma peau.

Les choses sont très différentes maintenant pour Vince qui est maintenant étudiant en génie mécanique à l’Université du Grand Canyon, selon son profil LinkedIn.

Il semble qu’il prospère également dans le monde universitaire, écrivant : « J’ai étudié le prototypage et la conception mécanique et j’ai obtenu une certification de niveau associé en conception mécanique via SolidWorks (CSWA).

“Parallèlement à cela, j’ai acquis de nombreuses autres compétences à un niveau fondamental telles que la programmation (MATLAB et C++), la soudure et l’usinage.”

Il semble qu’il ait maintenant aussi une passion pour le golf.

Son profil indique qu’il a travaillé les deux derniers étés dans l’entretien des terrains de golf au Omaha Country Club.

Vince dit que sa journée de travail commencerait à 5h30 et travaillerait de neuf à 12 heures par jour, six jours par semaine.

Il semble toujours rester actif avec des photos publiées sur son compte Instagram le montrant en train de skier, de surfer et de faire de la randonnée dans le magnifique paysage du Colorado.

Vince reste toujours actif physiquement et en forme Crédit : instagram/@vincepoppleton_